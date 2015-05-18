Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast odaklı Mac uygulaması Menucast ücretsiz yapıldı

4 yıl
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Podcast odaklı Mac uygulaması Menucast ücretsiz yapıldı
Halfbit adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Menucast, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Menucast, bunu yüklendiği Mac sistemlerin üst barı üzerinden yerine getiriyor ve isteğe bağlı olarak bölümleri sistemlere indirebiliyor. Yüzlerce kanal arasında arama da yapabilen uygulama, abone olunan kanallara yeni bölümler yüklendiğinde bildirim verebiliyor ve medya yönetim butonlarıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Daha önce 5$'a satılan Menucast uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id967970891?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme 4 yıl Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar... 4 yıl Telefonlar için 10 çekirdekli işlemci; MediaTek Helio X20 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim