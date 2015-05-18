Podcast odaklı Mac uygulaması Menucast ücretsiz yapıldı

Halfbit adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Menucast, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Menucast, bunu yüklendiği Mac sistemlerin üst barı üzerinden yerine getiriyor ve isteğe bağlı olarak bölümleri sistemlere indirebiliyor. Yüzlerce kanal arasında arama da yapabilen uygulama, abone olunan kanallara yeni bölümler yüklendiğinde bildirim verebiliyor ve medya yönetim butonlarıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Daha önce 5$'a satılan Menucast uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id967970891?mt=12