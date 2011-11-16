Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pogoplug Cloud bulut depolama hizmeti 5GB kapasite ile yeni bir alternatif sunuyor

7 yıl
2,3b
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet olan heryerden erişim sağlanabilmesi ve masrafları azaltması açısından son dönemlerde popülaritesi hızla artan bulut depolama hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. 

Pogoplug Cloud bulut depolama hizmeti kullanıcılarına 5GB kapasitesinde güvenli bir kullanım alanı sunuyor. Dropbox hizmetine benzer bir tasarımda klasör paylaşımı sunan Pogoplug Cloud, ayarlandığı takdirde akıllı telefondaki veya tabletteki fotoğraflarınızı otomatik olarak depolama alanınınıza yüklüyor. 

Pogoplug Cloud hizmeti masaüstü, iOS ve Android platformları için mevcut. Mobil uygulamalarda depolama alanınızdaki aktivitelerinizi Facebook, Twitter ve Google+ sosyal ağlarda paylaşabilir yine mobil ortamdan dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz. 

Ücretsiz alan yetersiz kalırsa 50GB 9.95$ ve 100GB 19.95$ olarak aylık üyelikler mevcut. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini yeniliyor, işte detaylar! 7 yıl Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme 7 yıl GittiGidiyor.com ile sunduğu servisleri, eBay ortaklığını ve yeni planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim