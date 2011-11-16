Pogoplug Cloud bulut depolama hizmeti 5GB kapasite ile yeni bir alternatif sunuyor

İnternet olan heryerden erişim sağlanabilmesi ve masrafları azaltması açısından son dönemlerde popülaritesi hızla artan bulut depolama hizmetlerine bir yenisi daha eklendi.





Pogoplug Cloud bulut depolama hizmeti kullanıcılarına 5GB kapasitesinde güvenli bir kullanım alanı sunuyor. Dropbox hizmetine benzer bir tasarımda klasör paylaşımı sunan Pogoplug Cloud, ayarlandığı takdirde akıllı telefondaki veya tabletteki fotoğraflarınızı otomatik olarak depolama alanınınıza yüklüyor.





Pogoplug Cloud hizmeti masaüstü, iOS ve Android platformları için mevcut. Mobil uygulamalarda depolama alanınızdaki aktivitelerinizi Facebook, Twitter ve Google+ sosyal ağlarda paylaşabilir yine mobil ortamdan dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz.





Ücretsiz alan yetersiz kalırsa 50GB 9.95$ ve 100GB 19.95$ olarak aylık üyelikler mevcut.