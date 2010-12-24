Point of View, Tegra 2 tabanlı 10-inç Android tabletini Avrupa'da satışa sundu

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Hollanda merkezli Point of View, bir süredir konuşulmakta olan Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını Avrupa'da satıa sundu. 10.2-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip tablet, Android 2.2 ile birlikte geliyor.

Nvidia'nın Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma yeteneği sunan tablet, 512MB RAM ve 512MB ROM ile geliyor. Depolama kapasitesini arttırmak için microSD kart slotu ile gelen sistem, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği de sunuyor.

Farklı cihazlarla bağlantı kurmak ve görüntü aktarmak için USB ve HDMI portlarına sahip olan sistem ihtiyaç duyduğu gücü 3300 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Yukarıda da belirttiğimzi gibi Avrupa satış başlayan 10.2-inç büyüklüğündeki Point of View Mobii, en güçlü Android tabletlerden birisi oalrak 349 Avro'luk etiket fiyatına sahip.