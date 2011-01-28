Point of View üç fanlı soğutucu ile donattığı GeForce GTX 560 Ti Beast modelini tanıttı

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, özelleştirilmiş ekran kartları geliştiren iştiraki TGT ile birlikte hazırladığı GeForce GTX 560 Ti Beast modelini duyurdu. Arctic Cooling'in, üzerinde 92mm çapında üç adet PWM kontrollü fan, beş adet Bakır ısı borusu ve 84x Alüminyum yaprak bulunan üç fanlı Accelero soğutucusunu kullanan ekran kartı, yüksek soğutma performansı vaad ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği yeni çözüm, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

Point of View tarafından açıklanan bilgilere göre, grafik işlem birimi 954MHz, paralel işlemcileri 1909MHz ve bellekleri de 4224MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, kaslı bir görünüm sergiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimiyle gelen karta 64x doku ünitesi ve 32x ROP birimi eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği ile gelen kart, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Yüksek stabilite için 12 katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 560 Ti Beast, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yüksek performanslı soğutucusu nedeniyle anakart üzerinde üç slotluk bir alan kaplayan Point of View GeForce GTX 560 Ti Beast'in Avrupa satış fiyatı 309 Avro olarak bildiriliyor.