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Point of View üç fanlı soğutucu ile donattığı GeForce GTX 560 Ti Beast modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, özelleştirilmiş ekran kartları geliştiren iştiraki TGT ile birlikte hazırladığı GeForce GTX 560 Ti Beast modelini duyurdu. Arctic Cooling'in, üzerinde 92mm çapında üç adet PWM kontrollü fan, beş adet Bakır ısı borusu ve 84x Alüminyum yaprak bulunan üç fanlı Accelero soğutucusunu kullanan ekran kartı, yüksek soğutma performansı vaad ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği yeni çözüm, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

Point of View tarafından açıklanan bilgilere göre, grafik işlem birimi 954MHz, paralel işlemcileri 1909MHz ve bellekleri de 4224MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, kaslı bir görünüm sergiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimiyle gelen karta 64x doku ünitesi ve 32x ROP birimi eşlik ediyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği ile gelen kart, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Yüksek stabilite için 12 katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 560 Ti Beast, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yüksek performanslı soğutucusu nedeniyle anakart üzerinde üç slotluk bir alan kaplayan Point of View GeForce GTX 560 Ti Beast'in Avrupa satış fiyatı 309 Avro olarak bildiriliyor.


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tahir40 8 yıl
GTX 560 Ti'ler 200E(Türkiyeye 600 kaymadan ) satılacak diyorlardı, Herhalde bu ancak 800den gelir... Tamam test sonuçlarına göre GTX 460ı Ort %40 farkla tokatlıyor. Süper kart ama o kadar da pahlı olmamalı. Ben yine ucuz yollu bi gtx460 bakmaya devam edeyim :)
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ThE LoSt 8 yıl
- ler fiyat biraz uçuk--slotları feda ediyoruz--- 3fan gereksiz gibi duruyor (2 ideal)
+ ları tasarımı hoş duruyor soğutması iyi olur
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dreamblue35 8 yıl
yarı fiyatına gidin 1 gb gtx 460 alın ve keyfinize bakın derim; %10 performans için bu karta bu para verilmez ayrıca da eğer gerçekten performans için deli olan biriyseniz bu paraya iki adet 768mb olan gtx 460 alın ve gtx 580 yaklaşan bir performans alın derim nokta.
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ghost recon advanced 8 yıl
kartın fiatı yüksek soğutması fena değil
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DH Misafiri 8 yıl
bu kartı pentium 4 taksam nasıl olur acaba:D
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Tolgá 8 yıl
oldumu şimdi bu soğutucuya o saat hızları
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alpa07 8 yıl
baş ağrısı yapar anca!
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Elektroterm 8 yıl
Bu nedir yahu hakikatten Beast bu.
20-30 sene sonra insanlar bu kartlara bakınca, eskiden ne kadar berbatmış bilgisayarlar diyecek.
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Batuist 8 yıl
görende kart üzeinde birkaç GPU var sanır.. orta seviye bir karta yaptıklarına bak!!
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hapocod 8 yıl
POV GTX580 e taksın bu soğutucuyu.
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M@U 8 yıl
Yuh! Orta seviyeye de 3 slotluk tasarımlar geliyorsa artık, üst seviye standart olmaya başlar yakında.
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Nomad_Prophet 8 yıl
3 fanlı olması gtx400 serisindeki faciaları hatırlatıyor bu sefer yaşanmaz heralde
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maliahmet1 8 yıl
bi arkadaş ekran kartı arıyordu işte bu tam isteğini karşılar onun
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