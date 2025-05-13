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    AMD Radeon RX 9060 XT özellikleri belli oldu: İşte detaylar

    AMD'nin yeni orta seviye ekran kartı Radeon RX 9060 XT için geri sayım resmen başladı. Son olarak RDNA 4 mimarili GPU'nun önemli özellikleri belli oldu. İşte detaylar...

    AMD Radeon RX 9060 XT özellikleri belli oldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin orta segment ekran kartı ailesine katılacak olan RX 9060 XT modeliyle ilgili yeni teknik detaylar netleşmeye başladı. Daha önce Navi 44 tabanlı GPU için artırılmış frekans iddiaları gündemde gelmişti. Son olarak yeni paylaşılan veriler, bu beklentiyi doğrular nitelikte. 

    AMD Radeon RX 9060 XT özellikleri belli oldu

    Yeni sızıntıya göre RX 9060 XT'nin saat hızları 2.700 MHz ve 2.780 MHz seviyelerine ulaşırken, en yüksek boost frekansı 3.320 MHz olarak belirtilmiş. Bu rakam, RX 9070'in standart boost frekansının üzerinde ve RX 9060 XT'yi kendi sınıfında rakipsiz bir konuma taşıyor. Hatta RX 9070 XT'nin 3.100 MHz seviyesinde hızlar sunduğunu söyleyelim.

    Sızıntı, RX 9060 XT'nin teknik altyapısına dair bazı yeni bilgiler içeriyor. PCIe 5.0 x16 arayüzüyle çalışacak Navi 44 GPU, x8 arayüzüne sahip RTX 5060 Ti’a kıyasla bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçecek. Özellikle PCIe 4.0 sistemlerde yaşanan performans düşüşlerini göz önünde bulunduran bu karar, daha tutarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor olabilir.

    Kartın bellek yapılandırması tarafında 128-bit veri yolu üzerinden çalışan 16 GB GDDR6 bellekler planlanıyor. Bellek hızları ise 20 Gbps seviyesinde olacak. Görüntü çıkışı tarafında ise 2 adet DisplayPort, 1 adet HDMI bulunuyor ve güç bağlantısı için 8 pin konnektör kullanılıyor. Ayrıca, kartın 2.048 akış işlemcisine sahip olduğu ve 8 GB’lık bir versiyonunun da piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

    Radeon RX 9060 XT’nin, Computex 2025 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. AMD’den henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak sızıntıların birden fazla kaynak tarafından doğrulandığını söyleyelim.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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