Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popular Photography dergisi, 2012 yılını en iyi fotoğraf ekipmanı ve yazılımlarını belirledi

6 yıl
974
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Popular Photograph dergisi tarafından 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları belirlendi.
2012 yılının bitimine sayılı günler kala, yılın en iyi ürünleri seçilmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi fotoğraf dergileri arasında olan ve uzun yıllardır yayın hayatına başarı ile devam eden Popular Photography dergisi, internet sitesi üzerinden 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları ve yazılımlarını yayınladı. Uzun testler ve incelemeler sonucunda, 35 farklı ürün "Pop Awards 2012 " ödülünü almaya hak kazandı. İşte 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları ve yazılımları ;
- Olympus OM-D EM5 
- Canon 40mm F/2.8 EF STM 
-  iKan IB500 Dual Color LED Stüdyo Işığı
-  Lensbaby Edge 80 Optic
- Cano EOS Rebel T4i
- iPhoto
- Adobe Lightroom 4
- Nikon 24-85 F/3.5-5.6 AF-S VR
- Drobo Mini
- Litepanels Croma Shoe-Mount Işık
- DxO ViewPoint
- Canon EOS 5D Mark 3
- Fujifilm X-Pro 1
- Nikon D800
- Lastolight Brolly Grip
- Panasonic Lumix GX1
- Novoflex VR System Slant Tripod Kafası
- Nikon D3200
- Pentax K30
- Pocket Wizard Plus 3
- Sony 16-55 F/2.8 DT SSM
- Realy Right Stuff WPF-QR2 Flaş Ayağı
- Samsung 85mm F/1.4
- Sigma 180mm F/2.8 Apo Macro EX DG OS HSM
- Sony Alpha A99
- SunBounce Wall
- Tamron 24-70 F/2.8 DI VC USD
- Sony XQD Kart Okuyucu
- Timbuk2 Sleuth Çanta 
- Tokina 17-35mm F/4 AT-X Pro FX
- Carl Zeiss 25mm F/2 Distagon T ZE
- Vanguard Xcenior series Çanta
- Wacom Intous5 Tablet
- Lowe Pro Hatcbak 22L AW 
- Westcott Ice Light 
Ürünler hakkında daha fazla ayrıntı ve görselleri için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz ;
http://www.popphoto.com/gallery/pop-awards-2012-best-new-photography-gear-year?image=1 


http://www.popphoto.com/gallery/pop-awards-2012-best-new-photography-gear-year?image=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mav1li 6 yıl
Ahhh be abicim !!! Om-d yi seçmeyin. Kötü diyin, rezil diyin de fiyatı düşsün bizde alalım.
Çıkalı 7-8 ay oldu fiyat çakılı kaldı, bir gıdım düşmedi. 12mm 2.0 aynı şekilde. Rezil bir lenstir. Almayın aldırmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikteo 6 yıl
2012'de çıkıpta listede yer almayan ürün kalmamış herhalde hocam
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl




Biraz öyle gibi duruyor ancak listede kötü ürün yok gerçekten. Bu yıl harika cihazlar gördük gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim