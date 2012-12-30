Popular Photography dergisi, 2012 yılını en iyi fotoğraf ekipmanı ve yazılımlarını belirledi

Popular Photograph dergisi tarafından 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları belirlendi.

2012 yılının bitimine sayılı günler kala, yılın en iyi ürünleri seçilmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi fotoğraf dergileri arasında olan ve uzun yıllardır yayın hayatına başarı ile devam eden Popular Photography dergisi, internet sitesi üzerinden 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları ve yazılımlarını yayınladı. Uzun testler ve incelemeler sonucunda, 35 farklı ürün "Pop Awards 2012 " ödülünü almaya hak kazandı. İşte 2012 yılının en iyi fotoğraf ekipmanları ve yazılımları ;

- Olympus OM-D EM5

- Canon 40mm F/2.8 EF STM

- iKan IB500 Dual Color LED Stüdyo Işığı

- Lensbaby Edge 80 Optic

- Cano EOS Rebel T4i

- iPhoto

- Adobe Lightroom 4

- Nikon 24-85 F/3.5-5.6 AF-S VR

- Drobo Mini

- Litepanels Croma Shoe-Mount Işık

- DxO ViewPoint

- Canon EOS 5D Mark 3

- Fujifilm X-Pro 1

- Nikon D800

- Lastolight Brolly Grip

- Panasonic Lumix GX1

- Novoflex VR System Slant Tripod Kafası

- Nikon D3200

- Pentax K30

- Pocket Wizard Plus 3

- Sony 16-55 F/2.8 DT SSM

- Realy Right Stuff WPF-QR2 Flaş Ayağı

- Samsung 85mm F/1.4

- Sigma 180mm F/2.8 Apo Macro EX DG OS HSM

- Sony Alpha A99

- SunBounce Wall

- Tamron 24-70 F/2.8 DI VC USD

- Sony XQD Kart Okuyucu

- Timbuk2 Sleuth Çanta

- Tokina 17-35mm F/4 AT-X Pro FX

- Carl Zeiss 25mm F/2 Distagon T ZE

- Vanguard Xcenior series Çanta

- Wacom Intous5 Tablet

- Lowe Pro Hatcbak 22L AW

- Westcott Ice Light

Ürünler hakkında daha fazla ayrıntı ve görselleri için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz ;

http://www.popphoto.com/gallery/pop-awards-2012-best-new-photography-gear-year?image=1





http://www.popphoto.com/gallery/pop-awards-2012-best-new-photography-gear-year?image=1