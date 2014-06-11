Popüler RSS servisi Feedly'e gerçekleştirilen sanal saldırı nedeniyle erişim kesildi

Google Reader'ın kapanması sonrası popüler olan RSS servislerinden Feedly, yaşanan sanal saldırı nedeniyle kullanım dışı kaldı.

Resmi blog sitesi üzerinden konu hakkında kısa bir bilgi veren Feedly, DDoS adı verilen saldırı ile karşılaştıklarını ve internet korsanlarının bu saldırıyı durdurmak için kendilerinden para istediğini söyledi. Para vermeyi reddettikleri için servise erişimin şuan için kesik olduğunu ve kendi ağ sağlayıcıları ile güvenlik güçlerinin yardımıyla sorunu çözmeye çalıştıklarını belirten Feedly, kullanıcıların verileriyle alakalı ise tehlikeli bir durumun olmadığının altını çizdi.

Servisin kısa süre içerisinde tekrar aktif hale gelmesi bekleniyor.

http://blog.feedly.com/2014/06/11/denial-of-service-attack/