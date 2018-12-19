Porsche'den safkan sürüş deneyimi arayanlara iki yeni model: 718 Cayman T ve 718 Boxster T

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Alman premium otomobil üreticisi Porsche, safkan sürüş deneyimi arayanlar için sunduğu “T” serisini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Porsche 911 Carrera T üzerindeki örtüleri kaldıran Alman üretici şimdi de yeni 718 T ikilisini tanıttı.

Boxster ve Cayman formunda karşımıza çıkan 718 T ikilisi, 295 beygir güç ve 380 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motordan güç alıyor. Gücünü standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla yere aktaran bu motor, opsiyonel PDK şanzımanla da kombine edilebiliyor. Söz konusu değerler 718 Boxster T ve 718 Cayman T modellerinin 0-100 hızlanmalarını manuelde 4.9 saniye, PDK’da ise 4.7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Sport Plus modu bu süreyi 4.5 saniyeye çekerken, araçların maksimum 275 km/s hıza çıkabilmesine imkan tanıyor.

Motorun standart modelden ödünç alınmasına karşın Porsche 718 Boxster T ve 718 Cayman T modellerinin kendine has özellikleri de bulunuyor. Araçların yere 20 mm daha yakın olmasını sağlayan aktif süspansiyon yönetim sistemi, kilitli arka diferansiyel ve tork yönlendirme sistemini bu özellikler arasında sayabiliriz. Ayrıca daha önce 718'lerin 2.5 litrelik motorunda sunulan Sport Chrono paketi de T versiyonlarında standart olarak sunuluyor.

Bilgi-eğlence sistemi bulunmuyor

“718 T” rozetinin getirdiği kozmetik güncellemeler oldukça küçük. Gri yan ayna kapakları, 20 inçlik gri titanyum jantlar, ortadan çift çıkışlı egzoz sistemi ve 718 T rozetleri araçların dikkat çeken tasarım detayları arasında. İç tarafa geçildiğinde ise bizleri spor direksiyon ve başlığında “718” yazılı siyah spor koltuklar karşılıyor. Kabin içindeki en büyük fark ise bilgi-eğlence sisteminin bulunmayışı oluyor. Fakat müşteriler dilerse ücretsiz bir opsiyon olarak sunulan bu özelliği aracına ekleyebiliyor.

Avrupa’da satışa sunulan yeni Porsche 718 Cayman T ve 718 Boxster T modellerinin fiyatları sırasıyla 56 bin euro ve 58 bin euro’dan başlıyor.

https://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-718-t-boxster-cayman-touring-driving-pleasure-performance-16648.html