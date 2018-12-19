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Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı

Elon Musk, insanları trafik çilesinden kurtarmak için kurduğu Boring Company'nin ilk tünelini nihayet tanıttı. Ön gösterimde altına özel tekerlekler entegre edilen Tesla Model X kullanıldı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı
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Elon Musk’ın insanları şehir içindeki ışık karmaşasından ve trafik çilesinden kurtarmak için kurduğu Boring Company bugün ilk meyvesini verdi. Şirketin inşa ettiği ilk test tüneli yaklaşık 10 günlük bir ertelemeden sonra bugün açıldı.

Boring Company’nin ilk tüneli 1.8 kilometre uzunluğunda ve 3.7 metre genişliğe sahip. Daha önce söz konusu tünelde toplu taşıma için elektrikli podların kullanılması planlanıyordu fakat bugün karşımıza çıkan sisteme göre planlar değişmiş gibi görünüyor. Zira tünelin açılışı alt kısmına özel tekerlekler entegre edilen bir Tesla Model X ile yapıldı.

Tekerlekler konfigürasyon esnasında eklenebilecek 

Aracın altına entegre edilen tekerlekler tünele girildiği zaman yuvasından çıkıp yanlara doğru açılıyor. Bu sayede aracın seyahat esnasında tünelin kenarlarına çarpması engelleniyor. Açılış esnasında konuşma yapan Elon Musk, bu tekerleklerin Tesla modellerine konfigürasyon esnasında eklenebileceğini açıkladı. Bunun kullanıcılara maliyetinin 200-300 dolar civarında olacağını belirtti.

Ön gösterim için Tesla Model X kullanan Elon Musk, tekerlek sisteminin Tesla harici araçlara da entegre edilebileceğini belirtti. Ancak Boring Company tarafından inşa edilen tünellerde Tesla modellerini öne çıkaran bazı kurallar mevcut. Bir aracın tünelde kullanılabilmesi için elektrikli olması, yaklaşık 240 km/s hızla seyredebilmesi ve bazı otonom teknolojilere sahip olması gerekiyor. Zira sistem rayına oturup gerekli izinler alındığında tüneldeki ulaşımın 240 km/s hız ile sağlanması planlanıyor.

Tünelin maliyeti 10 milyon dolar

Elon Musk, ilk etabı açılan tünelin kazı, iç altyapı, aydınlatma, havalandırma, güvenlik sistemleri ve iletişim maliyetlerini 10 milyon dolar olarak açıkladı. Hawthorne tüneli başarılı olursa, yakın bir gelecekte Boring Company'nin yapımı devam eden diğer tünelleri ile bağlantılı hale gelecek. Geçen ay, şirket Batı Los Angeles'taki 4.3 kilometre uzunluğundaki tünelinin planlarını paylaştı. Los Angeles'ın yanı sıra, şirketin Chicago, Washington, D.C. ve Maryland'in şehir merkezlerinde de tünel inşa etme planları bulunuyor.


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nehuse 5 ay en beğenilen
Abartılıp büyük bir beklenti oluşturuldu ama bence aceleye gelip şişirilmiş bir sonuç olmuş .Ek teker yerine pod üstünde gitse kendi sarjindan yemez hatta giderken bir yandan şarj bile olabilirdi. Kendi motor gücüyle 240 km ye çıkması arabayı epey zorlayacaktır. Ayrıca tünel çok dar acil durumlar da bu tip tünellerde yaya olarak tahliye imkanı olması lazım . Tünele nasıl girilip çıkılacağıda önemli zaman kazanmak isterken asansörde giriş çıkış için bekleyip zaman kaybetmekte var .
Abartılıp büyük bir beklenti oluşturuldu ama bence aceleye gelip şişirilmiş bir sonuç olmuş .Ek teker yerine pod üstünde gitse kendi sarjindan yemez hatta gider...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Seyrim 5 ay
Şehirlerarası uygulanırsa süper olur.. İnsanlar kendi araçlarıyla uzak şehirlere rahatlıkla gidebilir. ama şehir içinde vakit kaybı olacağı görüşündeyim..hele çok fak şehirlerde.. İstanbul belki bir ihtimal ama tabi ücrette önemli..
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fuckulteli 5 ay
Tünel çok dar, araçların özel yan tekerlere ihtiyaç duyması maliyetleri arttırıyor. Eğer ki araçlar kendi elektrikli motorlarını kullanıyorlarsa hepten bataryaya zarar.
Bu 1.8 km'cik ilk tünel umarım gelecekte planlanan tünel değildir.
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-Lanaya- 5 ay fuckulteli
Herhalde gelecekte planlanan bu degil. Deneme tüneli bu. 1.8 km lik tunelle nasil trafigi önleyecekler :)
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Yeşilbarış 5 ay
boring company adı üstünde can sıkısına uğraşıyor herifler.
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nehuse 5 ay en beğenilen
Abartılıp büyük bir beklenti oluşturuldu ama bence aceleye gelip şişirilmiş bir sonuç olmuş .Ek teker yerine pod üstünde gitse kendi sarjindan yemez hatta giderken bir yandan şarj bile olabilirdi. Kendi motor gücüyle 240 km ye çıkması arabayı epey zorlayacaktır. Ayrıca tünel çok dar acil durumlar da bu tip tünellerde yaya olarak tahliye imkanı olması lazım . Tünele nasıl girilip çıkılacağıda önemli zaman kazanmak isterken asansörde giriş çıkış için bekleyip zaman kaybetmekte var .
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ethantech 5 ay
elon musk projelerini en düşük maliyetli ve en yüksek verimli biçimde yapmaya çalışan biri fakat senin tekerler yerine başka bir platformun üstünde gitmesi düşüncen daha pahalı çünkü o hizmeti verecek platformun yani makinenin bakım masraflarını da karşılamak zorunda kalırlar eğerki ayrı platformda gidecekse hem bu alta tekerlek takma işi eğerki hizmete girerse teslanın karını baya arttırır ve otomobillerin bakım masrafı da artar yani elon muska göre en kârlısı raylardır
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ahmtıl 5 ay nehuse
katılıyorum..ayrıca ne kadar verimli olacak..toplu taşımayı teşvik etmek varken neden böyle bir şey yapıyorlar çözemedim..bu sistem belli ülkede belli şehirler de belli bölgelerde kullanılır..yoksa çığır açan bir proje değil..bütün dünyaya yayılacak bi proje hiç değil..tünelin maliyeti bir dünyanın parası...peki kaç araç aynı anda tünelden gidecek..hadi 50 aracı aynı yere gönderdin yüzeye çıkmak için sıra beklenecek!! ..çünkü sistemden anlaşılacağı üzere asansörlü sistem yapmışlar araçları tek tek yüzeye asansörle çıkartılıyor..boş iş demek istemiyorum ama sistemin veri mi üzerin de soru işaretleri var??
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Guest-6B5A59FD1 5 ay
Hani pod tasarımına ne oldu ?
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ozmenakif 5 ay
Sinyalizasyon var mı?
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