Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı

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Elon Musk’ın insanları şehir içindeki ışık karmaşasından ve trafik çilesinden kurtarmak için kurduğu Boring Company bugün ilk meyvesini verdi. Şirketin inşa ettiği ilk test tüneli yaklaşık 10 günlük bir ertelemeden sonra bugün açıldı.

Boring Company’nin ilk tüneli 1.8 kilometre uzunluğunda ve 3.7 metre genişliğe sahip. Daha önce söz konusu tünelde toplu taşıma için elektrikli podların kullanılması planlanıyordu fakat bugün karşımıza çıkan sisteme göre planlar değişmiş gibi görünüyor. Zira tünelin açılışı alt kısmına özel tekerlekler entegre edilen bir Tesla Model X ile yapıldı.

Tekerlekler konfigürasyon esnasında eklenebilecek

Aracın altına entegre edilen tekerlekler tünele girildiği zaman yuvasından çıkıp yanlara doğru açılıyor. Bu sayede aracın seyahat esnasında tünelin kenarlarına çarpması engelleniyor. Açılış esnasında konuşma yapan Elon Musk, bu tekerleklerin Tesla modellerine konfigürasyon esnasında eklenebileceğini açıkladı. Bunun kullanıcılara maliyetinin 200-300 dolar civarında olacağını belirtti.

Ön gösterim için Tesla Model X kullanan Elon Musk, tekerlek sisteminin Tesla harici araçlara da entegre edilebileceğini belirtti. Ancak Boring Company tarafından inşa edilen tünellerde Tesla modellerini öne çıkaran bazı kurallar mevcut. Bir aracın tünelde kullanılabilmesi için elektrikli olması, yaklaşık 240 km/s hızla seyredebilmesi ve bazı otonom teknolojilere sahip olması gerekiyor. Zira sistem rayına oturup gerekli izinler alındığında tüneldeki ulaşımın 240 km/s hız ile sağlanması planlanıyor.

Tünelin maliyeti 10 milyon dolar

Elon Musk, ilk etabı açılan tünelin kazı, iç altyapı, aydınlatma, havalandırma, güvenlik sistemleri ve iletişim maliyetlerini 10 milyon dolar olarak açıkladı. Hawthorne tüneli başarılı olursa, yakın bir gelecekte Boring Company'nin yapımı devam eden diğer tünelleri ile bağlantılı hale gelecek. Geçen ay, şirket Batı Los Angeles'taki 4.3 kilometre uzunluğundaki tünelinin planlarını paylaştı. Los Angeles'ın yanı sıra, şirketin Chicago, Washington, D.C. ve Maryland'in şehir merkezlerinde de tünel inşa etme planları bulunuyor.