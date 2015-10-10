Potasyum-ion bataryalar yeniden gündemde

Elektronik dünyasının uzun bir geliştirme sürecinin sonunda yaklaşık 80 yıl önce vazgeçtiği potasyum-ion bataryalar, son dönemde teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte yeniden gündeme gelmeye başladı. K-ion olarak da adlandırılan bataryalar 1932 yılına kadar geliştirilmişti ancak bir batarya içerisinde potasyum çözeltisinin grafit veya diğer karbon anotlar ile çalışmayacağına kanaat getirildi ve bu tip bataryaların ölüm fermanı onaylandı.





Oregon State üniversitesi araştırmacıları aradan geçen 83 yılın ardından potasyum ile ilgili bilinenlerin yanlış olduğunu ve potasyumun aslında batarya geliştirme çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar potasyumun anot olarak kullanılan ucuz grafit ile iyi bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor. Lityum elementi dünyada yüzde 0.0017 oranında bulunabiliyor. Potasyumun bulunabilirlik oranı ise lityumun 880 katı daha fazla. Bu sayede K-ion bataryaların maliyetlerinin ucuzlaması söz konusu olacak ve Li-ion bataryalara karşı avantaj sağlayacak.





Bununla birlikte hiçbir zaman K-ion bataryalar Li-ion bataryalardan daha güçlü ve uzun ömürlü olamayacak ancak bu alanlarda ona çok yakın seyredecek. İkinci olarak K-ion bataryaların ticari alana çıkması için uzun bir geliştirme süreci gerekiyor. Bu iki konu K-ion bataryaların dezavantajı olarak öne çıkıyor.





Araştırmacılar çeşitli deneyler yürütmeye devam ediyor ve en yakın sürede ticari hayata geçebilmesi için çaba sarfediyor. K-ion bataryaların mobil cihazlardan ulaşıma, ev yapımı yenilenebilir enerjilerin depolandığı akülere kadar geniş bir alana hitap ediyor.

http://hexus.net/mobile/news/general/87038-potassium-ion-battery-hopes-revived-80-years/