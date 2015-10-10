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Potasyum-ion bataryalar yeniden gündemde

3 yıl
7b
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28
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Potasyum-ion bataryalar yeniden gündemde

Elektronik dünyasının uzun bir geliştirme sürecinin sonunda yaklaşık 80 yıl önce vazgeçtiği potasyum-ion bataryalar, son dönemde teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte yeniden gündeme gelmeye başladı. K-ion olarak da adlandırılan bataryalar 1932 yılına kadar geliştirilmişti ancak bir batarya içerisinde potasyum çözeltisinin grafit veya diğer karbon anotlar ile çalışmayacağına kanaat getirildi ve bu tip bataryaların ölüm fermanı onaylandı.

Oregon State üniversitesi araştırmacıları aradan geçen 83 yılın ardından potasyum ile ilgili bilinenlerin yanlış olduğunu ve potasyumun aslında batarya geliştirme çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar potasyumun anot olarak kullanılan ucuz grafit ile iyi bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor. Lityum elementi dünyada yüzde 0.0017 oranında bulunabiliyor. Potasyumun bulunabilirlik oranı ise lityumun 880 katı daha fazla. Bu sayede K-ion bataryaların maliyetlerinin ucuzlaması söz konusu olacak ve Li-ion bataryalara karşı avantaj sağlayacak.

Bununla birlikte hiçbir zaman K-ion bataryalar Li-ion bataryalardan daha güçlü ve uzun ömürlü olamayacak ancak bu alanlarda ona çok yakın seyredecek. İkinci olarak K-ion bataryaların ticari alana çıkması için uzun bir geliştirme süreci gerekiyor. Bu iki konu K-ion bataryaların dezavantajı olarak öne çıkıyor. 

Araştırmacılar çeşitli deneyler yürütmeye devam ediyor ve en yakın sürede ticari hayata geçebilmesi için çaba sarfediyor. K-ion bataryaların mobil cihazlardan ulaşıma, ev yapımı yenilenebilir enerjilerin depolandığı akülere kadar geniş bir alana hitap ediyor.  

http://hexus.net/mobile/news/general/87038-potassium-ion-battery-hopes-revived-80-years/ Yorum Yaz
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madmax50 3 yıl en beğenilen
Bu toprakların insanlarına hastayım. Milyon dolarlık arge yatırımı sonrası ortaya çıkan bir araştırma sonucu hakkında bile yorum yapıp eleştirebiliyoruz. Bu topraklarda herkes mühendis, doktor, strateji uzmanı, fizikçi, siyaset bilimci.....

Adam Sodyumu es geçmişler diyor yahu
Bunu 1 asırdır nasıl düşünemediler de bizi lityuma esir ettiler hayret
Bu toprakların insanlarına hastayım. Milyon dolarlık arge yatırımı sonrası ortaya çıkan bir araştırma sonucu hakkında bile yorum yapıp eleştirebiliyoruz. Bu to...
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savasserter 3 yıl
Bulduğunuz şey ortalığı kirletmesinde ne olursa olsun.
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idris 3 yıl
Elektrikli otomobiller için batarya maliyetleri çok ciddi rakamlar.
K-ion bu alanda daha tercih edilebilir bir seçenek olabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
Şimdi bazı arkadaş sodyumu sen biliyonda bilim adamlari bilmiyor mu diyerek dalga geçmiş. Birincisi bilim adamları ticari kaygısı ile is yapmazlar. İkincisi aaaa dur insanların cep telefonlarının şarjı az gidiyormuş şunlara bir yardım edelim de demezler. Çünkü işleri değil. En ileri olduğumuz uzay çalışmalarında zaten batarya olarak çokta bir sıkıntıları yok adamların. Plüton â gönderdikleri uydu 9 yıl önce fırlatılmış. Nükleer ile işlerini adamlar basit olarak yapıyorlar. Dokunmatik tuşlu ekranlarda Cern deneylerinde çok fazla düğme gerektirdiği için, çıkış olarak bu teknolojiyi icat ettiler. Şimdi ise ticari firmalar bu teknolojiyi geliştirip cep telefonlarına entegre ettiler. İnanın bu batarya konusu tek başına bir gereklilik olsa idi herkes bunun için çalışırdı. Hali hazırda zaten en son Japonlar güçlü bir batarya geliştirdiler. Ancak şimdilik uydular için. Biz normal insanların ihtiyacı için biraz bekleyeceğiz. Dünyadaki tüm bilim adamları batarya için çalışıyor da yapamıyorlarmış gibi konuşmayın. Batarya teknolojisi iphone çıktığında zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Yani 8 senedir akıllı telefon kullanıyoruz. Teknoloji gelişimi için kısa bir süre.
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ø 3 yıl
Forum mühendis yuvasıymış haberimiz yokmuş.
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yoksulseytan22 3 yıl
Akıllı telefonlar olmasa köydeki bilal emmi batarya muhabbeti yaparmıydı acaba?
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yoksulseytan22 3 yıl
Şimdi bazı arkadaş sodyumu sen biliyonda bilim adamlari bilmiyor mu diyerek dalga geçmiş. Birincisi bilim adamları ticari kaygısı ile is yapmazlar. İkincisi aaaa dur insanların cep telefonlarının şarjı az gidiyormuş şunlara bir yardım edelim de demezler. Çünkü işleri değil. En ileri olduğumuz uzay çalışmalarında zaten batarya olarak çokta bir sıkıntıları yok adamların. Plüton â gönderdikleri uydu 9 yıl önce fırlatılmış. Nükleer ile işlerini adamlar basit olarak yapıyorlar. Dokunmatik tuşlu ekranlarda Cern deneylerinde çok fazla düğme gerektirdiği için, çıkış olarak bu teknolojiyi icat ettiler. Şimdi ise ticari firmalar bu teknolojiyi geliştirip cep telefonlarına entegre ettiler. İnanın bu batarya konusu tek başına bir gereklilik olsa idi herkes bunun için çalışırdı. Hali hazırda zaten en son Japonlar güçlü bir batarya geliştirdiler. Ancak şimdilik uydular için. Biz normal insanların ihtiyacı için biraz bekleyeceğiz. Dünyadaki tüm bilim adamları batarya için çalışıyor da yapamıyorlarmış gibi konuşmayın. Batarya teknolojisi iphone çıktığında zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Yani 8 senedir akıllı telefon kullanıyoruz. Teknoloji gelişimi için kısa bir süre.
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yoksulseytan22 3 yıl
Gjb
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alp0007 3 yıl
Çok da taş değil...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Morphinz
Buda demek oluyorki üreticiler daha çok para kazanıp daha kısa batarya süreleri sunacak. Bu nasıl ilerleme, gelişme lan???Artık bataryaların çağ atlama zamanı geldi. Geriye değil ileriye gidin bi zahmet...

Barındırmayın böylelerini forumda admin. Üreticiler daha çok para kazanmayacaklar ileri görüşlü arkadaşım rekabet olacak buda batarya fiyatlarına yansıyacak çok daha ucuza elde edeceğiz. Yazılan haberi de yanlış algıladın sanırım bataryanın kullanım süresinde bir problem olmayacak bataryanın ömründe sıkıntı olacak Li-iOn kadar senelerce kullanamayacağız. mAh değeri lityumda olsa potasyumda olsa aynıdır. Fiyat düşecekse doğada çok bulunan maddeden yararlanılacaksa 3 sene değil 1-2 sene gitsin problem değil.
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Morphinz 3 yıl
Buda demek oluyorki üreticiler daha çok para kazanıp daha kısa batarya süreleri sunacak. Bu nasıl ilerleme, gelişme lan???
Artık bataryaların çağ atlama zamanı geldi. Geriye değil ileriye gidin bi zahmet...
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kımyasal 3 yıl
Enerji depolama birimlerinde,hele mobil sektörde insanların devamlı yanlarında taşıdıkları aygıtlarda kullanmaları şirketler için güvenliği sağlama açısından zorlu bir süreç .Bu pilleri üreten şirketler bilinen metotları pek değiştiremiyorlar yada kolay kolay yeni bir modeli piyasaya çıkaramıyorlar.Yeni ürünlerin mevcutlarından daha ucuz olması şart ayrıca verimlilik,stabil çalışma ve uzun ömürlülük.Uzun ömürlülük olmasa dahi uygun fiyat ile bu dengelenebilir,yani 10 gün bitmeyen bir batarya fakat 5 ay içerisinde değiştirilmesi gereken bir ürün olarak düşünülebilir.Bir düğer etken ''sağlık'' yeni çıkacak bataryanın stabil çalışması ve risk faktörlerinin eski ürünlere nazaran daha düşük olması telefon üreticileri tarafından ve tüketici tarafından daha kabul edilebilir olur.Ayrıca ''yenilenebilir'' ve ''doğa dostu'' yapıda olursa piyasaya entegre olması hızlı olur.
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NeroWin 3 yıl
draconist
NeroWin Araştırma iyi de neden Sodyum elementi es geçilmiş. Yani sodyum dünyada çok daha fazla. Ayrıca sodyumun da iyon yükü +1 yani neden yapılmasın? Ayrıca Hidrojen içinde çalışma yapılmalı. Ben hidrojen ile çok daha yüksek kapasiteli piller yapılabileceğine inanıyorum. Her şey doğada saklı. Bunun için güneş en güzel örnek.
Sodyum - Ion bataryalar konusunda çalışmalar var, yok değil, Sodyumun dezavantajı olduğu konular var, Lityuma göre daha uzun şarj süresi ve aynı zamanda yavaş deşarj süresi var (avantaj değil) ama bunun yüksek güç gerektiren uygulamalar için yeterli seviyede güç yoğunluğu sağlamadığı söyleniyor, ayrıca Sodyum iyonları, lityum iyonlarından %25 daha büyük, bu da bir avantaj değil, daha büyük olduğu için sodyum iyonlarını elektrotların kristal yapısına yerleştirmek daha zor bir hale geliyor, bu nedenle sodyum iyonları, elektrot kristalleri içerisinde hızlı hareket edemiyor. Bu konulardaki dezavantajları geliştirme konusunda çalışılıyor, yani ümidi kesmemişler, daha ayrıntılı bilgi için kaynak linke göz atabilirsiniz. Kaynak: phys.org/...

Bilgilendirme için teşekkürler. Elinize sağlık ^_^ attığınız linkteki yazıyı da okudum.
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