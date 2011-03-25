PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, özel tasarımlı modellerle ürün gamına genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan PowerColor Radeon HD 6870 PCS+, hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek hızlarda stabiliteyi arttırabilmek ve daha uzun kullanım ömrü sunabilmek adına Proadilizer, Poscap ve Volterra çipler kullanıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 975MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor. 92mm çapında fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve bu sayede Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyor.

PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.