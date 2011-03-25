Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, özel tasarımlı modellerle ürün gamına genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan PowerColor Radeon HD 6870 PCS+, hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek hızlarda stabiliteyi arttırabilmek ve daha uzun kullanım ömrü sunabilmek adına Proadilizer, Poscap ve Volterra çipler kullanıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 975MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor. 92mm çapında fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve bu sayede Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyor.

PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aklıkayınca 8 yıl
peters
batmobil gibi olmuş.

farları eksik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
batmobil gibi olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cato16 8 yıl
Hd6850 almak isteyen arkadaşlar indirimi kaçırmasın.
teknobiyotik.com/...
Selametle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
kartın tipi oyuncak arabaya benzemiş ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NinjaNejat 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Pekte başarılı bir soğutma sistemi değil hatta vasat denebilir.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buda referans tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl

NinjaNejat

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Pekte başarılı bir soğutma sistemi değil hatta vasat denebilir.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buda referans tasarım

1.verdıgın resım Bu Ekran KArtının Sıcaklıgı ama 2.resım referans kart degıl His 6870 turbo nun Sıcaklıkları Yanı Sogutma hicde vasat degil..
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği" 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -11- 8 yıl Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim