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    Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Nvidia, RTX 50 serisinin merakla beklenen modeli RTX 5060 Ti ekran kartını resmi olarak duyurdu. RTX 5060 Ti, bu yıl RTX 4060 Ti'dan daha uygun fiyata geliyor. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son günlerde Nvidia’nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 5060 Ti ve RTX 5060 ekran kartları hakkında oldukça fazla bilgi ortaya çıktı. Ancak şimdi resmi olarak Nvidia merak edilen tüm bilgiler onayladı. Yapılan resmi duyuruda RTX 5060 Ti çıkış tarihi ile birlikte fiyatı da paylaşıldı. 

    Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu

    Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti modelini 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı model olarak piyasaya sürecek. Diğer Blackwell kartlarında olduğu gibi her iki sürüm de GDDR7 bellekle geliyor. Yeni bellek sayesinde bant genişliği %55 artarak 448 GB/s seviyesine çıkıyor olacak. Bu konfigürasyonda ise 48 ROP, 144TMU, 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongasına yer veriliyor. 

    RTX 5060 Ti 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle eşleştirliyor. Saat hızları ise 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost seviyesinde. Performans rakamlarına gelirsek, Nvidia raster üzerindeki ortalama GPU performansının 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %20 oranında yükseldiğini söylüyor. Buna göre 24 TFLOP gölgeleme performansı, 759 AI TOPS ve 72 TFLOP RT performansı sunuyor. 

    Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca 5060 Ti, DLSS 3 kullanan 4060 Ti'ye kıyasla benzer veya daha düşük gecikmeyle 2 kat daha fazla kare hızına sahip. Ancak bu farkın özellikle Multi-Frame destekli oyunlarda yaşandığını söyleyelim. Nvidia, RTX 5060 Ti'ın resmi olarak 16 Nisan'da piyasaya çıkacağını duyurdu. Detaylı performans testleri ise önümüzdeki saatlerde paylaşılacak. 

    GeForce RTX 5060 Ti özellikleri

    • CUDA: 4.608
    • Boost saat hızı: 2,57 Ghz
    • Bellek: 8 GB ve 16 GB GDDR7
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • DLSS: DLSS 4
    • TDP: 180W

    GeForce RTX 5060 Ti fiyatı:

    GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 sürümü 379 dolar, 16GB GDDR7 belleğe sahip olan sürüm ise 429 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Karşılaştırmak adına, RTX 4060 Ti'ın benzer konfigürasyonlarda sırasıyla 399 ve 499 dolar fiyatla satışa çıktığını hatırlatalım.

    • GeForce RTX 5060 Ti 8GB: 379 dolar
    • GeForce RTX 5060 Ti 16GB: 499 dolar
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