Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

- Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu
- GeForce RTX 5060 Ti özellikleri
- GeForce RTX 5060 Ti fiyatı:
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Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu
Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti modelini 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı model olarak piyasaya sürecek. Diğer Blackwell kartlarında olduğu gibi her iki sürüm de GDDR7 bellekle geliyor. Yeni bellek sayesinde bant genişliği %55 artarak 448 GB/s seviyesine çıkıyor olacak. Bu konfigürasyonda ise 48 ROP, 144TMU, 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongasına yer veriliyor.
RTX 5060 Ti 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle eşleştirliyor. Saat hızları ise 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost seviyesinde. Performans rakamlarına gelirsek, Nvidia raster üzerindeki ortalama GPU performansının 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %20 oranında yükseldiğini söylüyor. Buna göre 24 TFLOP gölgeleme performansı, 759 AI TOPS ve 72 TFLOP RT performansı sunuyor.
GeForce RTX 5060 Ti özellikleri
- CUDA: 4.608
- Boost saat hızı: 2,57 Ghz
- Bellek: 8 GB ve 16 GB GDDR7
- Bellek arayüzü: 128 bit
- DLSS: DLSS 4
- TDP: 180W
GeForce RTX 5060 Ti fiyatı:
GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 sürümü 379 dolar, 16GB GDDR7 belleğe sahip olan sürüm ise 429 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Karşılaştırmak adına, RTX 4060 Ti'ın benzer konfigürasyonlarda sırasıyla 399 ve 499 dolar fiyatla satışa çıktığını hatırlatalım.
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB: 379 dolar
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB: 499 dolar
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