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Powerskin'den BlackBerry Z10 için ilk bataryalı kılıf modeli geldi

6 yıl
1,6b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Powerskin'den BlackBerry Z10 için ilk bataryalı kılıf modeli geldi
Akıllı cep telefonları için ürettiği aksesuarlar, kılıf modelleri ve harici batarya ürünleri ile tanıdığımız PowerSkin, BlackBerry Z10 modeli için ilk bataryalı kılıf modelini piyasaya çıkarttı.
BlackBerry'nin yeni akıllı telefonu olan Z10 için PowerSkin firması tarafından geliştirilen bataryalı kılıf modeli,  iki amaçlı olarak üretilmiş durumda. Öncelikle cep telefonun tam olarak saran silikon yapısıyla her türlü darbe ya da düşme durumlarında koruma sağlayan kılıf, üzerinde dahili olarak gelen 1500mAh batarya ile Z10'nun kullanım ömrünü firmaya göre %70 oranında arttırabiliyor. Telefon ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş olan bataryalı kılıf modeli, şarj durumu hakkında LED ışıkları ile bilgi verebilirken, USB üzerinden rahatça şarj edilebiliyor.
Kılıfı çıkartmadan paylaşım işlemleri için NFC desteğine de sahip olan PowerSkin BlackBerry Z10, 2.89x0.79x5.39" boyutlara ve 86 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. İstenildiği zaman kapatıp açılabilen model, firmanın resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.


http://www.power-skin.com/battery-cases/blackberry/z10-battery-case.php Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl
Oyş
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armanatilgan 6 yıl
Sarjdayken kullanilmasi bataryanin omrunden yemiyormu yanlis mi biliyorum
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ahmet izmirli 6 yıl
bu telefon çok güzel ve benim hoşuma gitti. bence en büyük eksikliği kamerası. eger bazı yazılımlarla kamerası düzeltilirse güzel bir alternatif olacak. pil konusunda zaten normal.
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muratvurucu 6 yıl
Kamerasının da tek sorunu loş ışıkta iyi çekim yapmaması

Yoksa gündüz dış ortam çekimleri çok başarılı
hele ki time-shift devrim niteliğinde bir özellik
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
batarya teknolojisi yerinde sayıyor
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