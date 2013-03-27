Powerskin'den BlackBerry Z10 için ilk bataryalı kılıf modeli geldi

Akıllı cep telefonları için ürettiği aksesuarlar, kılıf modelleri ve harici batarya ürünleri ile tanıdığımız PowerSkin, BlackBerry Z10 modeli için ilk bataryalı kılıf modelini piyasaya çıkarttı.

BlackBerry'nin yeni akıllı telefonu olan Z10 için PowerSkin firması tarafından geliştirilen bataryalı kılıf modeli, iki amaçlı olarak üretilmiş durumda. Öncelikle cep telefonun tam olarak saran silikon yapısıyla her türlü darbe ya da düşme durumlarında koruma sağlayan kılıf, üzerinde dahili olarak gelen 1500mAh batarya ile Z10'nun kullanım ömrünü firmaya göre %70 oranında arttırabiliyor. Telefon ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş olan bataryalı kılıf modeli, şarj durumu hakkında LED ışıkları ile bilgi verebilirken, USB üzerinden rahatça şarj edilebiliyor.

Kılıfı çıkartmadan paylaşım işlemleri için NFC desteğine de sahip olan PowerSkin BlackBerry Z10, 2.89x0.79x5.39" boyutlara ve 86 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. İstenildiği zaman kapatıp açılabilen model, firmanın resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





http://www.power-skin.com/battery-cases/blackberry/z10-battery-case.php