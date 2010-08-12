Praktica DVC 10.4 HDMI, Full HD video kamera

Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Praktica, yeni video kamerasını duyurdu. Praktica'nın DVC 10.4 HDMI adıyla satışa sunacağı video kamera ile Full HD çözünürlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekim yapılabiliyor. Praktica DVC 10.4 HDMI video kamerada 10 mp'lik 1/2.3 CMOS görüntü sensörüne yer verilmiş. Dahili hafızanın 128 MB olarak belirlendiği video kamerada yer alan SD/SDHC kart girişi ile depolama alanı için yeterli alan sağlanmış oluyor. Praktica'nın Full HD video çekebilen kamerası kullanıcılara 12x optik yakınlaştırma, 3 inç'lik TFT dokunmatik ekran, USB 2.0 girişi, HDMI çıkışı gibi özellikler sunuluyor. Video çekimi özelliğinin yanında 20 MP çözünürlüklü (interpolasyon ile) durağan fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip olan Praktica DVC 10.4 HDMI video kameranın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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