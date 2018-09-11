Predator PUBG Duo turnuvası başlıyor

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TAM Game, 14 Eylül’de vizyona girecek Predator karşısında savaşacak adayları arıyor. Savaşçılar hayatta kalma ve avcı yeteneklerini kanıtlayarak ödüllerin sahibi olacak!

11.09.2018 – TAM Game, PUBG turnuvalarına Sanhok'ta devam ediyor. 14 Eylül Cuma günü vizyona girecek olan "Predator" filmi temasında ve sponsorluğunda gerçekleşecek “Predator PUBG Duo Turnuvası” 12-13 Eylül tarihlerinde twitch.tv/battlegroundstr adresinde izleyicilerle buluşacak.

Predator’e karşı durabilecek seçkin savaşçıların arandığı turnuvada, hayatta kalan ilk 3 takım toplam 3.000 TL nakit ödül ve Dr. DisRespect’in tercihi ünlü oyuncu kulaklığı markası Turtle Beach ürünlerine sahip olacaklar.

160 takımın yer alacağı turnuvada ünlü yayıncı ve takımlar da hayatta kalma mücadelesi verecek. Mithrain, Armut TV, Schnkr TV, Canko, CihadKris, Patcutez, Lai gibi tanınan yayıncıların yanı sıra, Mod-Z, Beşiktaş Esports, Ice Esports, Royal Bandits (Royal Black), Plan-B Gaming ve Team Ready takımları da Sanhok’ta avlanacaklar. Takımların yer aldığı grupları buradan görebilirsiniz.

TME Film ve Biletinial.com’un katkılarıyla düzenlenen turnuvada izleyicileri 14 Eylül’de gösterime girecek Predator filmine bilet ve sürpriz hediyeler bekliyor.

Predator PUBG Duo Turnuvası canlı yayın takvimi:

12 Eylül Çarşamba – Canlı Yayın Başlangıç Saati: 18:00

13 Eylül Perşembe – Canlı Yayın Başlangıç Saati: 18:30

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