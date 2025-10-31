Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (30 Ekim)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit erişime açıldı. Mega Cat Studios tarafından geliştirilen FIve Nights at Freddy's: Into the Pit, 2019 tarihli Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights #1: Into the Pit çizgi romanının doğrudan bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Bendy and the Ink Machine ise, Şubat 2017 ile Ekim 2018 arasında beş bölüm halinde yayınlanan bir hayatta kalma korku oyunu. Sonraki bölümleri tartışmalı olsa da, oyun, sırasıyla eski zaman çizgi filmlerinden ve BioShock'tan esinlenen sanat tarzı ve anlatım biçimleriyle büyük beğeni topladı

Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit 30 Ekim'den 6 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

