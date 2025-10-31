Giriş
    Amazon, Yüzüklerin Efendisi MMO projesini iptal etti

    Amazon Games, işten çıkarmaların ardından MMO projelerinde kesintiye gitti. Şirketin Embracer ile geliştirdiği Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edilirken, New World için içerik desteği de sona erdi.

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi MMO projesini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Amazon Games’in üzerinde çalıştığı Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) MMO projesinin iptal edildiği bildirildi. Şirketin bu hafta duyurduğu büyük işten çıkarma dalgası kapsamında MMO projelerine yönelik “önemli ölçüde” faaliyet durdurma kararı aldığı ve bu değişikliğin LOTR oyununu da doğrudan etkilediği aktarıldı.

    Amazon Games’te kıdemli oyun oynanış mühendisi olarak görev yapan bir çalışan, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah, New World ve yeni Lord of the Rings oyunumuzda (hepiniz çok sevecektiniz) çalışan inanılmaz yetenekli meslektaşlarımla birlikte Amazon Games'teki işten çıkarmaların bir parçası oldum” dedi.

    LOTR MMO yine iptal

    Şirketten ve ortak geliştirici Embracer Group’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, haberin yayımlandığı saat itibarıyla Amazon Games’in resmi sitesinde LOTR MMO projesi listelenmekte. İşten çıkarmalar sonrasında Amazon’un halihazırda piyasada olan MMO oyunu New World: Aeternum için de yeni içerik güncellemelerini durduracağı açıklandı. Buna rağmen oyunun sunucularının 2026 yılına kadar aktif kalacağı belirtildi. Amazon, MMO portföyünde yer alan Throne and Liberty ile Lost Ark oyunlarına ise destek vermeyi sürdürecek.

    Amazon’un Yüzüklerin Efendisi evrenine yönelik bu iptali, aslında ikinci başarısız deneme olarak kayda geçti. Şirket, 2019’da duyurduğu ilk LOTR MMO projesini de 2021’de iptal etmişti. 2023’te Embracer ortaklığıyla yeniden başlatılan proje, görünüşe göre aynı akıbeti paylaşarak geliştirme sürecine veda etti.

