Amazon, Yüzüklerin Efendisi MMO projesini iptal etti

Amazon Games’te kıdemli oyun oynanış mühendisi olarak görev yapan bir çalışan, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah, New World ve yeni Lord of the Rings oyunumuzda (hepiniz çok sevecektiniz) çalışan inanılmaz yetenekli meslektaşlarımla birlikte Amazon Games'teki işten çıkarmaların bir parçası oldum” dedi.
LOTR MMO yine iptal
Şirketten ve ortak geliştirici Embracer Group’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, haberin yayımlandığı saat itibarıyla Amazon Games’in resmi sitesinde LOTR MMO projesi listelenmekte. İşten çıkarmalar sonrasında Amazon’un halihazırda piyasada olan MMO oyunu New World: Aeternum için de yeni içerik güncellemelerini durduracağı açıklandı. Buna rağmen oyunun sunucularının 2026 yılına kadar aktif kalacağı belirtildi. Amazon, MMO portföyünde yer alan Throne and Liberty ile Lost Ark oyunlarına ise destek vermeyi sürdürecek.
Amazon’un Yüzüklerin Efendisi evrenine yönelik bu iptali, aslında ikinci başarısız deneme olarak kayda geçti. Şirket, 2019’da duyurduğu ilk LOTR MMO projesini de 2021’de iptal etmişti. 2023’te Embracer ortaklığıyla yeniden başlatılan proje, görünüşe göre aynı akıbeti paylaşarak geliştirme sürecine veda etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
Kod gelmedi admin...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım
kod kaldımı acep
Kod rica edebilir miyim?
Güzel
.
kod
kod