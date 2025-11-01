PUBG yaratıcısından Prologue: Go Wayback! çıkış tarihi belli oldu

Prologue: Go Wayback! ne zaman geliyor?
Çekya’daki Bohemya bölgesinden esinlenen 64 km²’lik devasa bir harita üzerinde oynanan oyun hayatta kalma dinamiklerinin yanı sıra roguelike türünden de besleniyor. Her oturumda değişen haritalar ve dinamik hava koşullarıyla oyunculara farklı farklı maceralar sunuyor.
Küçük bir kulübede başlayan macerada oyuncular kilometrelerce sürecek zorlu bir parkuru aşarak bir hava kulesine ulaşmaya çalışıyor. PUBG’den alıştığımızın aksine açlık, susuzluk, soğuk hava yanında beklenmedik tehlikeler de bu yolculuğu strateji savaşına dönüştürüyor.
Unreal Engine 5 üzerinde makine öğrenimi modelleriyle (ML) oluşturulan Prologue: Go Wayback! oyunu 20 Kasım tarihinde Stream ve Epic Games üzerinde erken erişime açılacak. Erken erişimde yeni oyun modları, özelleştirilmiş oyun ayarları ve harita editörü de sunulacak. Yeni oyun modlarının açık beta sürecine de sunulacağı açıklandı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım