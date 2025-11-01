Giriş
    PUBG yaratıcısından Prologue: Go Wayback! çıkış tarihi belli oldu

    Herkese açık betada olmasına rağmen çıkış tarihi büyük bir merakla beklenen Prologue: Go Wayback! oyunundan müjdeli haber geldi. Oyun severler çok beklemeyecek. 

    Prologue: Go Wayback! Tam Boyutta Gör
    PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) geliştiricisi olarak da bilinen Brendan Greene imzasını taşıyan yeni hayatta kalma oyunu Prologue: Go Wayback! bir süredir açık beta sürecine devam ediyordu. Oyunun çıkış tarihi belli oldu. 

    Prologue: Go Wayback! ne zaman geliyor?

    Çekya’daki Bohemya bölgesinden esinlenen 64 km²’lik devasa bir harita üzerinde oynanan oyun hayatta kalma dinamiklerinin yanı sıra roguelike türünden de besleniyor. Her oturumda değişen haritalar ve dinamik hava koşullarıyla oyunculara farklı farklı maceralar sunuyor.

    Küçük bir kulübede başlayan macerada oyuncular kilometrelerce sürecek zorlu bir parkuru aşarak bir hava kulesine ulaşmaya çalışıyor. PUBG’den alıştığımızın aksine açlık, susuzluk, soğuk hava yanında beklenmedik tehlikeler de bu yolculuğu strateji savaşına dönüştürüyor. 

    Unreal Engine 5 üzerinde makine öğrenimi modelleriyle (ML) oluşturulan Prologue: Go Wayback! oyunu 20 Kasım tarihinde Stream ve Epic Games üzerinde erken erişime açılacak. Erken erişimde yeni oyun modları, özelleştirilmiş oyun ayarları ve harita editörü de sunulacak. Yeni oyun modlarının açık beta sürecine de sunulacağı açıklandı.

