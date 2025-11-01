PUBG yaratıcısından Prologue: Go Wayback! çıkış tarihi belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) geliştiricisi olarak da bilinen Brendan Greene imzasını taşıyan yeni hayatta kalma oyunu Prologue: Go Wayback! bir süredir açık beta sürecine devam ediyordu. Oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Prologue: Go Wayback! ne zaman geliyor?

Çekya’daki Bohemya bölgesinden esinlenen 64 km²’lik devasa bir harita üzerinde oynanan oyun hayatta kalma dinamiklerinin yanı sıra roguelike türünden de besleniyor. Her oturumda değişen haritalar ve dinamik hava koşullarıyla oyunculara farklı farklı maceralar sunuyor.

PUBG'nin yaratıcısının yeni oyunu açık betada erişime açıldı 2 ay önce eklendi

Küçük bir kulübede başlayan macerada oyuncular kilometrelerce sürecek zorlu bir parkuru aşarak bir hava kulesine ulaşmaya çalışıyor. PUBG’den alıştığımızın aksine açlık, susuzluk, soğuk hava yanında beklenmedik tehlikeler de bu yolculuğu strateji savaşına dönüştürüyor.

Unreal Engine 5 üzerinde makine öğrenimi modelleriyle (ML) oluşturulan Prologue: Go Wayback! oyunu 20 Kasım tarihinde Stream ve Epic Games üzerinde erken erişime açılacak. Erken erişimde yeni oyun modları, özelleştirilmiş oyun ayarları ve harita editörü de sunulacak. Yeni oyun modlarının açık beta sürecine de sunulacağı açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: