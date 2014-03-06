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Prescient AudioCase isimli kılf modeli, iPhone 5/5s ve Galaxy S4 için üst seviye ses kalitesi vaat ediyor

5 yıl
4,4b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Prescient AudioCase isimli kılf modeli, iPhone 5/5s ve Galaxy S4 için üst seviye ses kalitesi vaat ediyor
Parlak fikirlere ve ürünlere destek aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan en yeni projelerden Prescient AudioCase, iPhone 5/5s ve Galaxy S4'e kılıf şeklinde takılarak söylediği kadarıyla üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor.
Paul Niedermann tarafından geliştirilen ve standart hoparlör diziliminden daha farklı hazırlanarak oldukça ince hoparlörlerin üretilmesine imkan tanıyan ThinDriver teknolojisi üzerine kurulan Prescient AudioCase, temel olarak Apple iPhone 5, iPhone 5s ve Samsung Galaxy S4 modellerine standart bir kılıf gibi takılarak dahili Mini ThinDriver hoparlörüyle daha önce elde edilmemiş bir işitsel deneyim sağlayabiliyor. Bünyesinde yer alan şarj edilebilir bataryasıyla son seste 2 saat, standart kullanımda ise 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabilen kılıf, özellikle insan seslerini gerçeğe uygun bir şekilde sunabilmesiyle öne çıkıyor. Yapısı gereği telefonların korunmasına da yardımcı olabilen Prescient AudioCase, kamera / flaş bölümü ile dahili hoparlörlerin de kullanılmasına izin veriyor.
Site üzerinde konan 120,000$ hedefin, bitimine 44 gün kala 17 bağışla 1,590$'lık kısmını toplayabilen Prescient AudioCase, yapılacak 89$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Prescient AudioCase isimli kılf modeli, iPhone 5/5s ve Galaxy S4 için üst seviye ses kalitesi vaat ediyor

https://www.kickstarter.com/projects/413391661/prescient-audiocase-for-iphone-5-5s-and-galaxy-s4?ref=discovery Yorum Yaz
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infom@n 5 yıl en beğenilen
Elindeki telefonda arabesk müzik açarak sokakta gezen ergenler için mükemmel bir ürün
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o kasayla ses kalitesi artacaksa hiç olmasın daha iyi
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Captain_Ivy 5 yıl
Kasa çok büyük gerçekten
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musa_unsal2005 5 yıl
Saçmalık ötesi bişey olmuş. Al kendine bir Nfc li bir hoparlör telefonu üstüne koy çalsın olay budur. hemde bunun yarı fiyatına var :)
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Telefona kasa yapmışlar, kapısını yapmayı unutmuşlar.Önden de kapasaydınız bari göze batmazdı :)
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cyberfalcon 5 yıl
Bence dock olsa Atrix'inki gibi daha kullanışlı olur.
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haqy 5 yıl
Kılıfın diğer bir özelliği de; arabayı yokuşa parkettikten sonra önlem olarak lastik altına koyulduğunda kaymayı önlüyor. :)
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infom@n 5 yıl
Eco-amp ve iBamboo'ya çok güldüm :)
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infom@n 5 yıl en beğenilen
Elindeki telefonda arabesk müzik açarak sokakta gezen ergenler için mükemmel bir ürün
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qweray123 5 yıl
Çok kaba olmuş ama bu da bi gelişme ileride ince şık bir hale getirilirse sesi az çıkan telefonlar için çok iyi bir şey olabilir.
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turyunus 5 yıl
Öküz gibi kasa sevenlere :D
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