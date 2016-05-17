Prison Break yeniden ekranlara dönüyor

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen ve Altın Küre dahil pek çok törenden ödüllerle dönmeyi başaran Prison Break, 8 yıl aradan sonra yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.
Fox’un 2017 sezonu için planlara dahil ettiği ve geçen yıldan bu yana gündemden düşmeyen Prison Break için ilk fragman da yayımlandı. Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield’ın adeta yeniden dirildiği yeni sezon, serinin en büyük hapisten kaçışına ev sahipliği yapacak.Ayrıca Bkz. "YouTube, yerleşik bir mesajlaşma özelliği hazırlığında"
Artık öldüğü düşünülen Scofield’ın sürpriz bir şekilde Fas’taki bir hapishanede tutuluyor olduğunun öğrenilmesi ile yeni sezon başlayacak. Abisi Lincoln (Dominic Purcell) ve karısı Sara (Sarah Wayne Callies), bu dev kaçış için yine tanıdık yüzleri ekibe katacak. Bunlardan üçü, Fox River State Penitentiary kaçışında isim yapan SUCRE (Amaury Nolasco), T-BAG (Robert Knepper) ve C-NOTE (Rockmond Dunbar).
İlk serinin yapımcısı ve senaristi Paul T. Scheuring’in yanında, Neal Moritz, Marty Adelstein ve Dawn Olmstead de kamera arkasında yeniden yerini alacak. Prison Break yeni sezon yine Salı akşamları ekranda olacak.
http://collider.com/prison-break-season-5-trailer-fox/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oyle yukarda anlaması zayıf olanların dediği gibi hapisten gaçmışlar bunuda filme çekmişler felan değil.
son 2 sezonuyla'da en rezil hatlarını sunmuştur.
Yıllar önce 2005 yılıydı sanırım senaristleri :"bu dizi konu olarak en fazla 1 sezon ya da iki sezon olarak bir dizi o yüzden dizinin tadını bozmadan bitireceğiz"
Sonra para galip geldi.
Gelsin gene de izleriz bana göre dizilerin kralıdır, yabancı dizi deyince ilk akla gelendir.
sabırsızlıkla bekliyorum
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