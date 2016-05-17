Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prison Break yeniden ekranlara dönüyor

Hapisten kaçışın tüm inceliklerini ilmek ilmek dokuyan ve fenomen haline gelen Michael Scofield, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon için fragman da hazır.
3 yıl
18b
1
58
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen ve Altın Küre dahil pek çok törenden ödüllerle dönmeyi başaran Prison Break, 8 yıl aradan sonra yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Fox’un 2017 sezonu için planlara dahil ettiği ve geçen yıldan bu yana gündemden düşmeyen Prison Break için ilk fragman da yayımlandı. Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield’ın adeta yeniden dirildiği yeni sezon, serinin en büyük hapisten kaçışına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Bkz. "YouTube, yerleşik bir mesajlaşma özelliği hazırlığında"

Artık öldüğü düşünülen Scofield’ın sürpriz bir şekilde Fas’taki bir hapishanede tutuluyor olduğunun öğrenilmesi ile yeni sezon başlayacak. Abisi Lincoln (Dominic Purcell) ve karısı Sara (Sarah Wayne Callies), bu dev kaçış için yine tanıdık yüzleri ekibe katacak. Bunlardan üçü, Fox River State Penitentiary kaçışında isim yapan SUCRE (Amaury Nolasco), T-BAG (Robert Knepper) ve C-NOTE (Rockmond Dunbar).

İlk serinin yapımcısı ve senaristi Paul T. Scheuring’in yanında, Neal Moritz, Marty Adelstein ve Dawn Olmstead de kamera arkasında yeniden yerini alacak. Prison Break yeni sezon yine Salı akşamları ekranda olacak. 

 

http://collider.com/prison-break-season-5-trailer-fox/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-Batarang- 3 yıl en beğenilen
Az kaldı beyler yeni sezonda mezardan kaçacam bekleyin
2 Yanıt Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wWenTj 3 yıl
Böyle bir dizi tekrar ekrana dönüyor hala daha birşeyleri eleştiriyorsunuz..Bizim insanımız hep aynı hiç geliştiremiyor bazı şeylerde kendini..Okadar üstün zekalı sanıyorlar kendileriniki ne konuda olursa olsun adamlar herşeyi eleştirecek birşey buluyorlar..hiç olumlu tarafından bakayım gibi bir düşünceleri yok malesef..
Böyle bir dizi tekrar ekrana dönüyor hala daha birşeyleri eleştiriyorsunuz..Bizim insanımız hep aynı hiç geliştiremiyor bazı şeylerde kendini..Okadar üstün zeka...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
T-Bag varsa izlerim adamın oyunculuğunu seviyorum tam bir kötü rol ustası :D
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeanWinchester. 2 yıl
benim adamım ölmüş ben neylem diziyi bkn. bellick
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByKodhan 2 yıl
Nerdesin reis

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
surreal olmayan nadir kaliteli yapımlardan biriydi. yeni ergenler bilmez bu diziyi. holywoodda bu diziden sonra dizi furyası başladı. bitmesi beni ŞAŞIRTMIŞTI. filmde zengin şirketlerin amerikayı kullanarak nasıl dunyaya yon verdiği anlatıldı.
oyle yukarda anlaması zayıf olanların dediği gibi hapisten gaçmışlar bunuda filme çekmişler felan değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
lost dönerse şaşırmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 3 yıl
Bu adam ölmemiş miydi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverNitrate 3 yıl
Son sezonuyla yeterince sıktığının farkına varamamışlar anlaşıldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 3 yıl
Neredesin reis


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ironim 3 yıl
T-bag reis için izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_MTB_ 3 yıl
Dizide bir de Türk oyuncu varmış kanalanadolu.tv/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl
ilk iki sezonu hiç bir dizinin veremeyeceği bir heyecanı ve kalite tadı olan bu dizi
son 2 sezonuyla'da en rezil hatlarını sunmuştur.
Yıllar önce 2005 yılıydı sanırım senaristleri :"bu dizi konu olarak en fazla 1 sezon ya da iki sezon olarak bir dizi o yüzden dizinin tadını bozmadan bitireceğiz"
Sonra para galip geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MühendisMurat 3 yıl
Prison Break Season 1 >> Diğer bütün diziler.

Gelsin gene de izleriz bana göre dizilerin kralıdır, yabancı dizi deyince ilk akla gelendir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 3 yıl
İlk sezonun tadını veremez tabiki ama Scofield reyizdir. Her türlü izlenir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 yıl
ilk seride ölmüş ajan son sezon gelip bunları kurtarıyordu umarım bu seneryoda böyle bir hata yapmazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 3 yıl
ya arkadaş Michael Scofield hiçmi degişmez
sabırsızlıkla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18025 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, prison break ve
5 etiket daha prison break 5 trailer michael scofield Diğer Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl GeForce GTX 1070 hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama 3 yıl Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor 3 yıl Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman 3 yıl iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir 3 yıl Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor 3 yıl 24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz 3 yıl Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası... 3 yıl VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın 3 yıl SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü 3 yıl Runkeeper, kişisel bilgilerinizi satıyor 3 yıl TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi 3 yıl Corsair RM1000i "Sessiz Canavar" power supply incelemesi 3 yıl Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı 3 yıl HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı 3 yıl Moto G, dördüncü nesle terfi ediyor 3 yıl WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor 3 yıl iOS 9.3.2 güncellemesinde yine sorun 3 yıl Samsung Türkiye’de “Yapay Zeka Laboratuvarı” açtı 3 yıl Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Prison Break yeniden ekranlara dönüyor Sonraki Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran 3 yıl YouTube iOS uygulaması Cardboard desteği ile güncellendi 3 yıl Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi 3 yıl Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak 3 yıl İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak 3 yıl HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı 3 yıl Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu 3 yıl GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü 3 yıl AMD Polaris davetiyeleri 1 Haziran’ı işaret ediyor 3 yıl Meizu Pro 6 mercek altında: 10 çekirdekli işlemci, 3DTouch, USB 3.1 ve dahası... 3 yıl Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor 3 yıl Google Spaces, paylaşımın yeni adı 3 yıl Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor 3 yıl Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl 3 yıl Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor 3 yıl Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı 3 yıl Google Chrome, Flash desteğine son veriyor 3 yıl Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı 3 yıl AMD Radeon M400 ekran kartları resmi sitede 3 yıl Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim