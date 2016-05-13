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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube, yerleşik bir mesajlaşma özelliği hazırlığında

Kullanıcıların çok vakit geçirdiği platformlarda, gelişmiş bir sohbet modülü entegrasyonu kaçınılmaz oluyor. Böylece, kullanıcı daha çok uygulamada tutulmuş oluyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulamalarının son yıllarda büyük artış göstermesi, farklı alanlardaki uygulamaları da doğrudan etkiliyor. Sohbet etmek isteyen kullanıcıların ana uygulamadan ayrılarak bu platformlara yönelmesi, alternatif çalışmalarını da beraberinde getirdi.

Geçmiş yıllarda Facebook’un sohbet uygulamasını geliştirmesi, Google’ın Hangouts atılımı, Instagram’ın bir özel mesajlaşma alanı oluşturması, Twitter’ın özel mesaj modülünde yenilikler yapması gibi pek çok örnek gördük. Şimdi bunların arasına YouTube da katılıyor.

Ayrıca Bkz. "Uncharted ilk olarak mobilde"

Firma, kullanıcıları daha çok uygulama içerisinde tutmak için, bir mesajlaşma modülü geliştiriyor. Normalde YouTube içerisinde bir özel mesaj alanı var ancak bu çok basit düzeyde kalıyor. Yeni modül ile birlikte, videoların paylaşılması kolaylaşıyor ve kullanıcılar doğrudan sohbet edebiliyor. Sohbetler, menü çubuğu içerisindeki özel sekme üzerinden takip edilebiliyor.

Modül içerisinde paylaşılan videonun yayıncısı, izlenme sayıları gibi ayrıntılar görülebiliyor. Ayrıca birden fazla kişi de sohbete katılabiliyor. Hali hazırda küçük bir grup ile deneme süreci başlamış durumda. Yakın zamanda tüm kullanıcılara özelliğin yaygınlaşması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/YouTube-builds-native-messaging-to-keep-you-locked-in-the-app_id80998 Yorum Yaz
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begacce 3 yıl
sapıklara gün doğdu desene
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C_K 3 yıl
Bunun yerine videoyu arka planda oynatma yapsalardı daha iyi olurdu. Ekranı kapatıyorum kesiliyor, ana ekrana dönüyorum kesiliyor. En azından isteyen istediği mesajlaşma uygulamasını kullanırdı.
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