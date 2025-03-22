Yeni Prison Break dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Yeni Prison Break'in Başrollerinde Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger Yer Alacak
Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerden birinde geçecek olan bu yeni versiyon orijinal diziyle aynı evrende geçecek ama tamamen yeni karakterere odaklanacak. Bu yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger'ın hayat vereceği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Dün onlara eşlik edecek isimler de açıklandı. Prison Break'in bu yeni versiyonunda Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) da rol alacak.
Prison Break, Hulu'dan henüz ilk sezon onayı almış değil. Diziye şimdilik sadece pilot bölüm için yeşil ışık yakıldı. Ancak Hulu'nun bu projeden epey umutlu olduğu ve ciddi bir sorun yaşanmadığı takdirde diziye ilk sezon onayı da vereceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!