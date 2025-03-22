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    Yeni Prison Break dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

    2000'lerin en sevilen dizilerinden olan Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara geri dönüyor. Hulu tarafından hazırlanan bu yeni versiyonda rol alacak isimler belli oldu.
    Prison Break Tam Boyutta Gör
    2000'lerin en popüler dizilerinden olan Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce duyurulan yeni Prison Break dizisi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Hulu'dan pilot bölüm için resmi onayı alan dizinin çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli oldu.

    Yeni Prison Break'in Başrollerinde Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger Yer Alacak

    Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerden birinde geçecek olan bu yeni versiyon orijinal diziyle aynı evrende geçecek ama tamamen yeni karakterere odaklanacak. Bu yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger'ın hayat vereceği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Dün onlara eşlik edecek isimler de açıklandı. Prison Break'in bu yeni versiyonunda Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) da rol alacak.

    Yeni Prison Break dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı
    Bu yeni versiyonu orijinal serinin yaratıcısı olan Paul T. Scheuring değilElgin James hazırlıyor. Scheuring ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Elgin James, Mayans M.C. ve The Outlaws dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

    Prison Break, Hulu'dan henüz ilk sezon onayı almış değil. Diziye şimdilik sadece pilot bölüm için yeşil ışık yakıldı. Ancak Hulu'nun bu projeden epey umutlu olduğu ve ciddi bir sorun yaşanmadığı takdirde diziye ilk sezon onayı da vereceği belirtiliyor.

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    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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