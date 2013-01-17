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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Pro'nun 7.0.2 sürümü yayınlandı

6 yıl
2,9b
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Phase One firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan profesyonel fotoğraf düzenleme aracı olan Capture One Pro'nun, 7.0.2 sürümü yayınlandı.
Capture One Pro 7.0.2 sürümünde kullanıcılar tarafından bildirilmiş hatalar ve stabilite sorunları üzerine odaklanılmış. Capture One Pro ayrıca yeni sürümü ile birlikte güncel fotoğraf makinelerine de destek vermeye başlamış durumda. Yeni sürüm ile destek verilen makineler ise şu şekilde;
- Fujifilm XF1
- Canon EOS 6D
- Canon EOS M
- Sony SLT -A57
- Sony Nex-5R
- Olympus XZ-2 İHS
- Canon EOS 1DX
- Canon EOS 5D Mark 3
Yeni sürüm ile düzeltilen sorunlara kısaca bakarsak;
- Kalem desteği olan Windows 8 tabletlere olan destek arttırılmış durumda.
- Mac OS X 10.8 sürümü ile Canon arasındaki bağlantı sorunu düzeltilmiş
- Liblary tool ise resim sayısı ayarı değiştirilmiş.
Captıre One Pro 7 sürümüne sahip kullanıcılar bu yeni güncellemeyi ücretsiz olarka yapabilirler. Programı hiç denememiş kullanıcılar ise 60 günlük ücretsiz deneme sürümünü Phase One sitesinden edinebilirler.
http://wwww.phaseone.com  

http://www.ephotozine.com/article/capture-one-pro-7-0-2-service-release-21091 Yorum Yaz
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moravec 6 yıl en beğenilen
bunlar size para mı veriyor? 7.0.2 versiyonu çıktı diye haber çok ilginç. versiyon 8 olsa yine anlarım fakat iyileştirme versiyonlarda neden haber yapılır anlam veremiyorum. pardus haberleri yapıldı mı? türkiye'deki yazılım firmalarının yeni yazılımlarının haberleri yapıldı mı?
bunlar size para mı veriyor? 7.0.2 versiyonu çıktı diye haber çok ilginç. versiyon 8 olsa yine anlarım fakat iyileştirme versiyonlarda neden haber yapılır anlam...
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camoka5 6 yıl
Sneijder mi o fotoğraftaki :)
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moravec 6 yıl en beğenilen
bunlar size para mı veriyor? 7.0.2 versiyonu çıktı diye haber çok ilginç. versiyon 8 olsa yine anlarım fakat iyileştirme versiyonlarda neden haber yapılır anlam veremiyorum. pardus haberleri yapıldı mı? türkiye'deki yazılım firmalarının yeni yazılımlarının haberleri yapıldı mı?
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