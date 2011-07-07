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Profesyoneller için iPad HD ve yeniden dizayn edilmiş iPhone 5 Eylül ayında satışa sunulabilir

7 yıl
5,7b
1
32
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPad ve iPhone modelleri hakkındaki dedikodular dur durak bilmiyor. Bugün sizlere aktardığımız yüksek ppi değerli iPad 2 Plus haberimizden sonra yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Yine Wall Street Journal gazetesinden Jake Lee adlı uzmanın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre iPad 2’nin bir pro versiyonu ve yeniden dizayn edilmiş iPhone 5 yıl sonuna doğru piyasada olacak. 

Yeni nesil iPad modeli iPad HD olarak adlandırılacak ancak iPad 2’nin yerini almayacak. Bu model 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak ve profesyonel müşteriler için video veya fotoğraf düzenleme amacına hizmet edecek. Bunun için Final Cut Pro X veya Apertura uygulamalarının iPad versiyonları da modelle birlikte sunulacak. Lee bu modeli MacBook ve MacBook Pro ilişkisine benzetiyor.

Ek olarak Lee, yeniden dizayn edilmiş bir iPhone 5 modeli dedikodularını doğrular nitelikte bilgiler elde ettiğini belirtiyor. Bazı dedikodular yeni iPhone modelinin iPhone 4’ün biraz daha inceltilmiş hali olduğunu iddia ediyordu. Lee ise bu dedikoduların yeni bileşenlerin iPhone 4 kasası içinde denenmesi nedeniyle ortaya atıldığını belirtiyor. Çünkü bazı iPhone 4 prototiplerinde A5 işlemcisinin kullanıldığı görülmüştü.

Lee, Apple’ın bunu test geliştiricilerinin yeni iPhone tasarımını sızdırmasına önlem olarak yaptığını söylüyor. Aslında tasarım tamamen değişecek ve ekran 3.7 inç boyutuna gelecek. Çünkü Apple yönetimi artık eski tasarımı kullanmak istemiyor. Yola yepyeni bir tasarımla devam etmek istiyor. 

Her zaman olduğu gibi dedikoduların gerçeği hiç bir zaman yansıtmadığı ortada. Ancak bu iddialar kafalardaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderecek derecede. Yine de her şey Eylül ayında belli olacak. 

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***CoNDoR*** 7 yıl en beğenilen

Muse00

profesyonel dedıgı galıba zengın telefondan anlamayan lakın full + full hava atmak olan zumre sanırım
ayfon 5 tr de cıktı haberınız yokmu 6 sı yolda projektor baglayıklar 5 e


Final Cut Pro'nun bir türevinin iPad'de olma ihtimali konuşuluyor. Ekran çözünürlüğünü o yüzden 2 katına çıkarma ihtimalleri var. Profesyonellik denen şey budur. İnsanlar ne zaman kurtulacak "Apple = Hava Aracı" mantığından? Kendileri sahip olduklarında mı? İnsanlar aptal mı Apple ve alternatif markaların ürünlerine yöneliyorlar? Hepsi birbirinden güzel aletler.

Eksileri alayım
Muse00profesyonel dedıgı galıba zengın telefondan anlamayan lakın full + full hava atmak olan zumre sanırımayfo...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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antonidas 7 yıl
profesyonel dediğin zaman iworks eklemen gerekir, en azından
yani ipad'i notebook'a çevirecek uygulamalara ağırlık vermek gerekir.
belki kutu içeriğine kalem eklenebilir.
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Ryan Oreily 7 yıl
Sacmaliga bak.
Ne demek yavhu profesyonel?
Kim olcuyor benim cihazla olan ilgimi
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Poibra 7 yıl
Foto aparatıyla ipad 2'de foto düzenlemek çok büyük keyif benim için, sırf bu sebepten yeni ipad'e geçebilirim çıkınca. Profesyonel demelerinin amacı bence şu: ipad zaten hobi amacı ile yani gazete dergi okumak, internet ve oyun için zaten oldukça yeterli bir cihaz, pro versiyonu cihazın iş yönünden eksiklerini gidermek için çıkarılıyor olabilir. Foto ve video edit zevkliydi, artık gerçekten bilgisayarın yerini alacak yani. Güzel haber.
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S 7 yıl
Iphone 5 beklerken 4s çıkması çok üzücü insanlarda ne umutlar vardı ama haberde de dendiği üzre pek farklı özelliklerin olmayacağı önceden belirtilmişti.
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DH Misafiri 7 yıl
Posts like this brighten up my day. Thanks for tkanig the time.
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MrHxor 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Posts like this brighten up my day. Thanks for tkanig the time.

derdin ne ?
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realbrutal 7 yıl
Apple ile ilgili sonu ...bilir ile biten haberlerden nefret etmeye basladim
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Buzmavisi 7 yıl
Bence de iki markayı da kullanmak lazım yorum yaparken. Ben o yüzden samsung dedim ya.

Ben mesela galaxy tap kullandım ipad kullanmadan önce. iPad kadar akıcı değildi. Takılmalar oluyordu. Ha bu takılmalar çok mu kötüydü, hayır. Ama o kadar para vermişsem niye böyle saçmalıklarla uğraşayım ki? Bu cihazı da o kadar övüyorlardı. İlk çıktığında 1600 TL idi. Şimdi başka bir sürü cihazı övüp duruyorlar. Mesela general mobile var telefon olarak ne kadar övülüyor. Benim arkadaş aldı, kelimenin tek anlamıyla berbattı. Donuyor, açılmıyor, takılıyor. Bir ay dayanamadı sattı.

İşte marka güvenilirliği derken ben bundan bahsediyorum. Mesela HTC markası iyi diye biliyorum. Benim arkadaşım HTC desire hd modelini satın aldı geçende. Onda gördüm cihazı. Şimdi cihazda 1 Ghz işlemci, 768 mb ram var, ama internette sörf yaparken zoom yaptığında dahi fark ediyorsunuz hafif takılmaları.

Aynı siteye (flashsız) girdim iPhone 3Gs ile 623 mhz ve 256 ramlik cihaz ile her hangi bir takılma yok. Çok daha akıcı. Hatta arkadaşım bunun işlemcisi falan daha güçlüdür demeye kalktı, ona değerleri söyledim o ne ya dedi.

Yalnız arka plana baktık bir sürü uygulamayı multitasking yapmış, o da işletim sisteminin kötülüğü. Madem takılmaya yol açacak o kadar uygulamayı aynı anda çalıştırmasına ne diye izin veriyorsun? Bunda sanki pc gibi işlemci mi var?

Şimdi anlatabildim mi derdi mi? Yani gözümle görmeden HTC flyermış neymiş inanmam yani.
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ilk_ze 7 yıl
Once ipad kullanip sonra htc yada samsung cihazlarini kullanip oyle yorum yazalim, kullanmadanda kullandim demeyelim.
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arel.gr 7 yıl
buyurun seyreltilmis ense trasina !
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Team McLaren 7 yıl
konudan ayrı ama şu iOS'in kullanıcı dostu arayüzü ve stabilitesini iTunes'a da yansıtması lazım benim Apple kullanmaya karar verebilmem için.

(iTunes'u tamamen bıraksın demiyorum dikkat ederseniz, zaten öyle birşey mümkün değil, ama düzeltse süper olacak. iOS'e Win7 ayarında desek iTunes programı WinXP gibi birşey oluyor benim gözümde)
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darkaura 7 yıl
"profesyoneller icin" sozunun sirket dilinden halk diline direk tercumesi: "cok aci fiyat koyacaz, kendizi hazirlayin"
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tahqra 7 yıl
***CoNDoR***
Muse00
***CoNDoR***
Muse00 profesyonel dedıgı galıba zengın telefondan anlamayan lakın full + full hava atmak olan zumre sanırım ayfon 5 tr de cıktı haberınız yokmu 6 sı yolda projektor baglayıklar 5 e
Final Cut Pronun bir türevinin iPadde olma ihtimali konuşuluyor. Ekran çözünürlüğünü o yüzden 2 katına çıkarma ihtimalleri var. Profesyonellik denen şey budur. İnsanlar ne zaman kurtulacak Apple = Hava Aracı mantığından? Kendileri sahip olduklarında mı? İnsanlar aptal mı Apple ve alternatif markaların ürünlerine yöneliyorlar? Hepsi birbirinden güzel aletler. Eksileri alayım
Gold plus ını verdım lakın halla sözumun arkasındayım south parkta vardı örnegı eric e ipad2 alacak anası dıyor kı oglum gel toshiba bılmem ne alak eric dıyor kı okuldakı herkeze guldurucenmı benı fakır mı sansınlar
Ya orası öyle tabi
Ama iPad killer diye çıkan şeyleri gördük Motorola Xoom falan
Daha iPad2ye rakip yok adam gibi piyasada
Simpsonsta da çok dalga geçmişlerdi Apple ile.. Mapple Store, myPod.. Steve çıkıyordu dev ekranda NY Fifth Avenue mağazasında, Bart taş mı ne atıyodu linç etmeye çalışıyorlardı efendimize saldırdınız diye
Çoluk çocuk çapulcu takımı Apple fanatikleri yüzünden böyle cidden (Ericde dahil
).. Hakkını vererek aletlerini olması gerektiği gibi kullanan adam çok az.. Bu tarz insanlar da zaten tarz meselesi Apple ya da diğer markalara yöneliyor.. Bi yandan haklısın aslında.

Burdanda görüyoruz ki Apple'ın reklamları çok iyi tutmuş.
Kamera koyup işlemciyi değiştirip Ipad 2 çıkartıp ve daha sonra dünyada büyük satış rakamı kırmak.
Öyle bir reklam yapıyorlar ki Ipad1'i olan insan çok ileri süper bi teknoloji aldığını sanıp Ipad 2 alıyor.
Uyan arkadaşım uyan.
Ve birde. Ipad'e rakip yokmuş. HTC Flyer.
Iphone'a rakip ? Saymakla bitmez.
Ama reklamlar sağolsun Apple milletin gözünde büyüyor.
Teşekkürler.
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Xagdas 7 yıl
Millet 5" e geldi ( 4,5 ler 4,7 ler falan ) Apple hala 3,5 m 3,7 mi onu hesaplasın...
Aslında bir açıdan da (renk, 3G/cdma, kapasite) iPad'in Amerika için 18 modeli, diğer ülkeler için 12 modeli var, unutmayalım... Mesela bir Samsung'un, Motorola'nın değişik renk alternatifi yok... ;)
Ama ayrışmanın taraftarıyım. İşlemci ( mesela 1.4GHz x 2) ve grafik kartı farklı olsun.
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