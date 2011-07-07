Profesyoneller için iPad HD ve yeniden dizayn edilmiş iPhone 5 Eylül ayında satışa sunulabilir

Yeni nesil iPad ve iPhone modelleri hakkındaki dedikodular dur durak bilmiyor. Bugün sizlere aktardığımız yüksek ppi değerli iPad 2 Plus haberimizden sonra yeni bir iddia daha ortaya atıldı.





Yine Wall Street Journal gazetesinden Jake Lee adlı uzmanın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre iPad 2’nin bir pro versiyonu ve yeniden dizayn edilmiş iPhone 5 yıl sonuna doğru piyasada olacak.





Yeni nesil iPad modeli iPad HD olarak adlandırılacak ancak iPad 2’nin yerini almayacak. Bu model 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak ve profesyonel müşteriler için video veya fotoğraf düzenleme amacına hizmet edecek. Bunun için Final Cut Pro X veya Apertura uygulamalarının iPad versiyonları da modelle birlikte sunulacak. Lee bu modeli MacBook ve MacBook Pro ilişkisine benzetiyor.





Ek olarak Lee, yeniden dizayn edilmiş bir iPhone 5 modeli dedikodularını doğrular nitelikte bilgiler elde ettiğini belirtiyor. Bazı dedikodular yeni iPhone modelinin iPhone 4’ün biraz daha inceltilmiş hali olduğunu iddia ediyordu. Lee ise bu dedikoduların yeni bileşenlerin iPhone 4 kasası içinde denenmesi nedeniyle ortaya atıldığını belirtiyor. Çünkü bazı iPhone 4 prototiplerinde A5 işlemcisinin kullanıldığı görülmüştü.





Lee, Apple’ın bunu test geliştiricilerinin yeni iPhone tasarımını sızdırmasına önlem olarak yaptığını söylüyor. Aslında tasarım tamamen değişecek ve ekran 3.7 inç boyutuna gelecek. Çünkü Apple yönetimi artık eski tasarımı kullanmak istemiyor. Yola yepyeni bir tasarımla devam etmek istiyor.





Her zaman olduğu gibi dedikoduların gerçeği hiç bir zaman yansıtmadığı ortada. Ancak bu iddialar kafalardaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderecek derecede. Yine de her şey Eylül ayında belli olacak.