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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Catalyst desteğiyle Twitter Mac uygulaması geri dönüyor

Apple'ın eski adı Marzipan olan iOS uygulamalarını Mac'e aktarma sistemi, yeni adı Project Catalyst ile karşımıza çıkmıştı. Buna dahil olan Twitter, yeni uygulaması hakkında bilgiler verdi.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen hafta Project Catalyst’i tanıtan Apple, geliştiricilerin iPad uygulamalarını Mac’e aktarmasını kolaylaştırdı. Tanıtım içerisinde birkaç partnerden bahseden Apple, bunların arasına Twitter’ı da yerleştirmişti. Twitter, bugün açıklama yaparak gelen Mac uygulaması hakkında bilgi verdi.
Twitter açıklamasına göre firma, dâhili iOS kod tabanını kullanarak Mac uygulamasını oluşturacak. Bu uygulama, iPad uygulamasının üzerinde Mac’e spesifik özelliklere de sahip olacak. Bu özellikler, uygulamayı bilgisayar arayüzünde kullanmayı kolaylaştıracak.
Daha önceden bir Mac uygulaması olan Twitter, bunu 2018 yılının Şubat ayında kullanımdan kaldırmıştı ve Mac kullanıcılarını web deneyimine yönlendirmişti.
Twitter’ın sözlerine göre gelecek uygulama, diğer platformlardaki uygulamalarla aynı özelliklere sahip olmanın yanına ek olarak yeniden boyutlandırılabilir pencereler, çoklu pencere desteği, yerel bildirimler, sürükle-bırak ve klavye desteği olacak.

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