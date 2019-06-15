Xiaomi Mi 9T'nin resmi kutu açılımı videosu yayınlandı

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz Çarşamba günü Avrupa'da lanse etmiş olduğu Mi 9T'nin bu pazartesi satışa çıkması planlanıyor. Redmi K20'nin global versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz henüz raflara ulaşmadan önce, Xiaomi’nin resmi YouTube kanalı cihazın temel teknik özelliklerini ve kutusundan çıkan aparatları içeren bir video yayınladı.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9t_unboxed_on_video_-news-37589.php

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Diğertelefonlarında olduğu gibi'nin kutusundan da hediye bir kılıf çıkıyor. Önceki modellerin kutularından çıkan kılıflar yumuşak bir silikondan yapılmışken,'nin kutusunda sert plastikten imal edilmiş bir kılıf karşımıza çıkıyor. Kutunun geri kalan kısmında ise her telefonun kutusunda bulunan standart kılavuzlar,kart yuvasını çıkarmaya yarayan bir iğne,'lık şarj cihazı ve birkablosu bulunuyor.Videodaki diğer odak noktaları arasında ise ekrana gömülü parmak izi sensörü,'lik pop-up selfie kamerası ve'nin gündelik kullanımda iki güne kadar dayanabildiğini iddia ettiği'lik batarya yer alıyor.’nin oldukça iddialı gözüken üçlü kamera kurulumu da videoda dikkat çekilen noktalardan biri ancak cihazın kamera performansı hakkında kesin bir yargıda bulunabilmek için hala beklememi gerekiyor.,siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile alıcı bulacak. Cihazın siyah varyantı karbon fiber bir kaplamaya sahipken, diğerleri gradyanlı bir görünüme sahipler.Ülkemizde de satışa sunulacak olan cihaz,'dan itibaren alıcı bulmaya başlayacak. Cihazındahili depolamalı varyantıbir fiyat etiketiyle,dahili depolamalı varyantı isebir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Cihazınfiyatını ise'da düzenlenecek etkinlik ile öğreneceğiz.Ek olarak'nindahili depolamalı varyantı cihazın piyasaya sürüldüğü günden itibaren ilk tedarik sona erene kadarindirimli bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.