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Xiaomi Mi 9T'nin resmi kutu açılımı videosu yayınlandı

Xiaomi’nin resmi YouTube kanalı Mi 9T'nin temel teknik özelliklerini ve kutusundan çıkan aparatları gözler önüne seren bir kutu açılımı videosu yayınladı. Detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz Çarşamba günü Avrupa'da lanse etmiş olduğu Mi 9T'nin bu pazartesi satışa çıkması planlanıyor. Redmi K20'nin global versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz henüz raflara ulaşmadan önce, Xiaomi’nin resmi YouTube kanalı cihazın temel teknik özelliklerini ve kutusundan çıkan aparatları içeren bir video yayınladı.

Diğer Xiaomi telefonlarında olduğu gibi Xiaomi Mi 9T'nin kutusundan da hediye bir kılıf çıkıyor. Önceki modellerin kutularından çıkan kılıflar yumuşak bir silikondan yapılmışken, Mi 9T'nin kutusunda sert plastikten imal edilmiş bir kılıf karşımıza çıkıyor. Kutunun geri kalan kısmında ise her telefonun kutusunda bulunan standart kılavuzlar, SIM kart yuvasını çıkarmaya yarayan bir iğne, 18W'lık şarj cihazı ve bir USB-C kablosu bulunuyor.

Videodaki diğer odak noktaları arasında ise ekrana gömülü parmak izi sensörü, 20 MP'lik pop-up selfie kamerası ve Xiaomi'nin gündelik kullanımda iki güne kadar dayanabildiğini iddia ettiği 4.000 mAh'lik batarya yer alıyor. Mi 9T’nin oldukça iddialı gözüken üçlü kamera kurulumu da videoda dikkat çekilen noktalardan biri ancak cihazın kamera performansı hakkında kesin bir yargıda bulunabilmek için hala beklememi gerekiyor.

Xiaomi Mi 9T,siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile alıcı bulacak. Cihazın siyah varyantı karbon fiber bir kaplamaya sahipken, diğerleri gradyanlı bir görünüme sahipler.

Ülkemizde de satışa sunulacak olan cihaz, 17 Haziran'dan itibaren alıcı bulmaya başlayacak. Cihazın 6 GB RAM / 64 GB dahili depolamalı varyantı 329 euroluk(370 dolar) bir fiyat etiketiyle, 6 GB RAM / 128 GB dahili depolamalı varyantı ise 369 euroluk(415 dolar) bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Cihazın Türkiye fiyatını ise 18 Haziran'da düzenlenecek etkinlik ile öğreneceğiz.

Ek olarak Mi 9T'nin 64 GB dahili depolamalı varyantı cihazın piyasaya sürüldüğü günden itibaren ilk tedarik sona erene kadar 299 euroluk indirimli bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9t_unboxed_on_video_-news-37589.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeepBluee2 1 gün
Zaten tercihler kullanıma yönelik olmalı bu telefon da sizin kullanımınıza yönelik :)
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DeepBluee2 1 gün WalterWhite00
Şarj ve kamera hakkında haklısınız ama şöyle düşünün yaklaşık 1.5 yıl önce xperia xz aldım sd820 var ve 32 gb hafızası var aldığımda en iyii değildi ama orta üst segmentti ve idare ediyordu fakat artık yeni çıkan pubg Asphalt 9 vs oyunları oynatmıyor hemen ısınıyor ve kapanıyor yada donuyor android 8 olmasına rağmen çoğu oyunu desteklemiyor demek istediğim o parayı veriyorsak uzun vadeli ve güçlü bir telefon almalıyız bence mi 8 inizi satmayın zira 845 vardı ondada bence pişman olursunuz.
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WalterWhite00 1 gün DeepBluee2
tabi hocam haklısınız siz de. çok oyun oynayan biriyseniz sd855'ten aşağısını almamak lazım. ben hiç oyun oynamıyorum. kamera, instagram, tarayıcı, youtube, mx player vs dışında pek birşey de kullanmıyorum, bi de banka uygulamaları falan işte. zaten bu uygulamalar için uzun vadede sd730 fazlasıyla iş görür. cihaz tam benlik olmuş. bi de fiyatı 3000-3500 arasına gelse tam olacak :)
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DeepBluee2 3 gün
bunda sd 730 mu ne var işlemci orta üst segment diye geçiyor fakat türkiye fiyatı 3700 4000 arası onun yerine pocofone f1 alınması daha mantıklı sd 845 var ve sadece kamerası biraz düşük
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WalterWhite00 1 gün DeepBluee2
katılmıyorum hocam. 128 gb mi 9t şu an 4000 tl, 128 gb pocophone ise 3200 tl.
arada 800 tl fiyat farkı var, ama mi 9t birçok açıdan üstün bir cihaz.
pocophone'un tek artısı işlemcisi ki sd730 ile sd845 arasında ortalama kullanıcının anlamayacağı çok az bir fark var.
mi 9t'nin artıları ise , çentiksiz olması , daha büyük ve amoled panel ekran, ekrandan parmak izi okuma, daha iyi bir kamera ve daha iyi bir kasa kalitesi.
ayrıca her ikisinin de bataryası 4000 mah olmasına rağmen, amoled ekranın ve sd730 işlemcinin enerji tüketiminin az olması nedeniyle pocophone'a göre daha iyi bir batarya performansı sunacaktır mi 9t.
bence her açıdan yeterli bir cihaz olmuş. fiyat olarak da malum 4000'den çıkış yaptı ancak birkaç ay içinde 3500'lere düşeceğini düşünüyorum. ben de mi 8'imi satıp geçmeyi düşünüyorum.
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deepkurt 5 gün
Aradığım herşey var bu telefonda. Mi9 serisini çok sevmiştim ama sırf pil yüzünden redmi note 7 aldım.
Bu çıksın, direk düşünebilirim.
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Sharparrow 6 gün
Harika bir telefon
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barut78 6 gün
imei atılırsa yurtdışı alınıp kullanılır
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akrl 6 gün
Telefon çok şık yalnız türkiyede ağır vergi altında kaç tl olur acaba
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Akbell 6 gün akrl
4 bin küsür...
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kartal172 6 gün
Resmî kutu açılışı videosu mu? Tanıtım videosu olmuş bu.
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