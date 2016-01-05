Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S

Lenovo, CES 2016 kapsamında toplu bir medya çözümü arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgisayar modeli Ideacentre 610s'ü resmi olarak duyurdu. Detaylar haberimizde.
3 yıl
4,1b
1
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S

Lenovo'nun CES 2016 fuarı kapsamında tanıttığı bir diğer ürün ise Ideacentre 610s medya bilgisayarı. Cihaz özellikle konulan projektör opsiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Medya bilgisayarı olarak tasarlanan Lenovo Ideacentre 610s, teknik detaylardan başlamak gerekirse gücünü Intel Core i7 işlemci, 2GB Nvidia GTX 750ti ekran kartı ve 16GB RAM miktarından alıyor. Bu açıdan boyutlarından büyük bir performans vaadeden ürün, depolama tarafında ise 2TB HDD ya da 128GB SSD birimleriyle elde edilebiliyor. 
Lenovo Ideacentre 610s'in teknik detaylarından çok sağlanan opsiyonu dikkatleri üzerine çekiyor. Medya bilgisayarı 220 lümen gücünde bir "çıkartılabilir" projektör ile satın alınabiliyor ve 2.4 metreden 100-inç boyutunda 720p görüntü yansıtarak harici bir televizyona olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çözünürlük tarafında düşük kalan cihaz, bu açıdan özellikle çocuk odaları için ideal bir çözüm oluşturuyor.
İlginç cihaz Lenovo Ideacentre 610s, Haziran ayında 850$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S
 

http://www.engadget.com/2016/01/04/lenovo-ideacentre-610s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 3 yıl
Eksik bir Tarafı varsa oda HD yerine FULL HD olmamasıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl PlayStation Network çöktü, Sony PSN Plus abonelerine telafi sözü verdi 3 yıl Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük 3 yıl OLED dizüstü furyasına HP de dahil oldu 3 yıl HP'nin Macbook rakibi yeni dizüstü bilgisayarı: EliteBook Folio G1 3 yıl MediaTek'den CES 2016'da 3 yeni yonga seti 3 yıl iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği 3 yıl Netatmo'dan gördüğünü ayırt edebilen güvenlik kamerası 3 yıl Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu 3 yıl DJI ve Ford, hareket eden araçlardan kalkabilen drone'lar peşinde 3 yıl Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive 3 yıl Acer Liquid Jade Primo inceleme videosu "Lumia 950'ye rakip geldi" 3 yıl Bayanlara özel güvenli bilezik: Wisewear 3 yıl Microsoft Band 2 ile Volvo araçlar iletişim kurabilecek 3 yıl Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen? 3 yıl Lenovo Vibe S1'e kardeş geliyor 3 yıl Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1 3 yıl Intel, drone firması satın aldı 3 yıl Grifin'den Apple Watch'a özel batarya 3 yıl Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor 3 yıl Lenovo ThinkPad X1 Yoga, dünyanın ilk dönebilir OLED ekranlı dizüstü modeli oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S Sonraki Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttı 3 yıl Donanım Haber, Las Vegas'dan bildiriyor! 3 yıl Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor 3 yıl Mobil oyunculara Lenovo'nun yeni hediyesi: Y900 3 yıl Disney CEO'su yeni Indiana Jones filmlerini müjdeledi 3 yıl LG'den gençlere yönelik K serisi akıllı telefonlar 3 yıl Samsung'dan Android telefonlara harici SSD takviyesi 3 yıl DJI, iki yeni gelişmiş drone modelini tanıttı 3 yıl 12-inç Macbook için manyetik USB Type-C kablosu 3 yıl AMD Polaris grafik pazarına yol gösterecek 3 yıl Oculus Rift'in ön sipariş tarihi belli oldu 3 yıl Acer'dan gelişmiş hibrit bilgisayar: Switch 12 S 3 yıl Acer, çocuklara özel tablet Iconica One 8'yi duyurdu 3 yıl Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu 3 yıl Samsung'dan 21.5 inçlik monitöre sahip akıllı buzdolabı 3 yıl Nokia'nın iptal edilen akıllı saati internete sızdırıldı 3 yıl Yeni Acer V Nitro Black Edition, 3D kamera ile geliyor 3 yıl Lenovo'dan modüler tablet: ThinkPad X1 3 yıl Huawei P9 için 6GB RAM iddiası 3 yıl iPhone'u kablosuz klavye ve fareye dönüştürün Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim