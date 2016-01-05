Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S

Lenovo'nun CES 2016 fuarı kapsamında tanıttığı bir diğer ürün ise Ideacentre 610s medya bilgisayarı. Cihaz özellikle konulan projektör opsiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Medya bilgisayarı olarak tasarlanan Lenovo Ideacentre 610s, teknik detaylardan başlamak gerekirse gücünü Intel Core i7 işlemci, 2GB Nvidia GTX 750ti ekran kartı ve 16GB RAM miktarından alıyor. Bu açıdan boyutlarından büyük bir performans vaadeden ürün, depolama tarafında ise 2TB HDD ya da 128GB SSD birimleriyle elde edilebiliyor.

Lenovo Ideacentre 610s'in teknik detaylarından çok sağlanan opsiyonu dikkatleri üzerine çekiyor. Medya bilgisayarı 220 lümen gücünde bir "çıkartılabilir" projektör ile satın alınabiliyor ve 2.4 metreden 100-inç boyutunda 720p görüntü yansıtarak harici bir televizyona olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çözünürlük tarafında düşük kalan cihaz, bu açıdan özellikle çocuk odaları için ideal bir çözüm oluşturuyor.

İlginç cihaz Lenovo Ideacentre 610s, Haziran ayında 850$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/lenovo-ideacentre-610s/