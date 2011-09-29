Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Panther'i satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
1
7
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Panther'i satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Tayvan merkezli komponent üreticisi Prolimatech, Panther adını verdiği performans odaklı yeni işlemci soğutucusunu Avrupa pazarına sundu. 130 x 158  x 73 mm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabana, dört adet bakır ısı borusuna ve kırmız LED'li 120mm çapında fana sahip. 
AMD'nin Soket AM2(+)/AM3(+), Intel'in ise LGA 1155/1156 işlemcileriyle uyumlu olan Prolimatech Panter, PK-1 kodlu termal macunla birlikte 39.90 Avro etiket fiyatı üzerinden alınabiliyor. 
Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Panther'i satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devrimdoga 8 yıl
Taban ölmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 8 yıl
İyi hoş güzelde o işlemciye denk gelecek tabanın hali ne öyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunyukuk 8 yıl
Nihayet birileri ısı borularının tamamını hava akımının karşısına dizmiş.Performansa etkisi nedir acaba? Testleri bekleyip görelim bakalım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
videooo incelemerini beklioruz eğer yapamıyorsanız 900 lira maaşla bni işe alın ben yaparım bütün incelemeri :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2kol3bacak 8 yıl
Keşke TR'ye gelse de görebilsek prolimatech ürünlerini. Bir megahelms için ebaylere newegglere yar etmeseler bizi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 8 yıl
bize gelmezki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AutoCAD hakkında her şey; Endüstriyel tasarımın köklü uygulamasını konuştuk 8 yıl En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim