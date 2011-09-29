Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Panther'i satışa sundu

Tayvan merkezli komponent üreticisi Prolimatech, Panther adını verdiği performans odaklı yeni işlemci soğutucusunu Avrupa pazarına sundu. 130 x 158 x 73 mm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan soğutucu, bakır tabana, dört adet bakır ısı borusuna ve kırmız LED'li 120mm çapında fana sahip.

AMD'nin Soket AM2(+)/AM3(+), Intel'in ise LGA 1155/1156 işlemcileriyle uyumlu olan Prolimatech Panter, PK-1 kodlu termal macunla birlikte 39.90 Avro etiket fiyatı üzerinden alınabiliyor.