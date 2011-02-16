Prolimatech'den yeni işlemci soğutucusu: Genesis

Komponent üreticisi Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Genesis'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 146 x 216.5 x 160 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında olan soğutucu, tasarımı sayesinde işlemciyle birlikte bellek modüllerini ve güç modüllerini de serinletebiliyor. Bir tanesi dikey olarak güç modüllerini, diğeri ise yatay olarak işlemci ve bellek modüllerini serinleten çift Alüminyum kuleye sahip olan soğutucu da bu kulelere bağlı 6mm kalınlığında olan 6 adet Bakır ısı borusuna yer veriliyor.

120mm ve 140mm çapında üç adet fan ile donatılabilen Genesis, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 işlemcilerine destek sunan işlemcinin 4 Mart'tan itibaren 59.90 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.