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Prolimatech'den yeni işlemci soğutucusu: Genesis

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
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12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Genesis'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 146 x 216.5 x 160 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında olan soğutucu, tasarımı sayesinde işlemciyle birlikte bellek modüllerini ve güç modüllerini de serinletebiliyor. Bir tanesi dikey olarak güç modüllerini, diğeri ise yatay olarak işlemci ve bellek modüllerini serinleten çift Alüminyum kuleye sahip olan soğutucu da bu kulelere bağlı 6mm kalınlığında olan 6 adet Bakır ısı borusuna yer veriliyor.

120mm ve 140mm çapında üç adet fan ile donatılabilen Genesis, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor. Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 işlemcilerine destek sunan işlemcinin 4 Mart'tan itibaren 59.90 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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Tanarri 8 yıl
Off tadından yenmez bi tasarım olmuş eğer ısı borularda işlemciye direk temas ediyosa kesinlikle çok başarılı bi tasarım olmuş! Ram ler ısınırmaz kanatimce aksine soğuçaktır zaten yeni nesil işlemciler ısınmıyolar yani elimde q9550 var oc yapmam rağmen elimteki soğutuca herangibi bi ısınma olmuyo.. heleki dahada yeni işlemciler daha serin çalışabiliyolar zaten ısı soğutuca gelene kadar kayboluyo zaten oc yaparken tek sorun çekirdek sıcaklıkları oluyo elimdek işlemci oc olmadan çekirdek sıcaklıkları 30-35c geziniyo ama soğutucuya elimi değdim zaman buz gibi duruyo çünki genel işlemci sıcaklığı 25c geçmiyoki buda zaten oda sıcaklığı :).. bu tasarımda da eğerki çok abarı oc yapmadan kulanılıyosa veya oc siz bi şekilde kulanılırsa ramler ısınmaktan çok aşırı derece soğutulca kanatindeyim. ha birde bazı soğutucu bloklu ramlarin boyutu yüksek olabiliyo takarken soğutucu ile çaıkşma ihtimali var buda gerçekten sıkıntı yaratabilir onun haricince bence çok güzel bi soğutucu olmuş tebrikler!
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Python 8 yıl
çok güzel olmuş tasarımı oldukça iyi iş yapacagını düşünüyorum
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devrimdoga 8 yıl
@xxxartistxxx katılıyorum ama bu seferde fan ı aşağı koymamız daha iyi olacaktır bu seferde fan ramlere değebilir, o zaman boy uzatılmalı :)
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Fract4l 8 yıl
Ne zaman gorecegiz bu urunleri Turkiye'de?
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Virinom 8 yıl
arkadaşlar bence hava akımı şu resimdeki gibi olacağı için img703.imageshack.us/...
ramlar ve anakart üzerindeki diğer bileşenlere sıcak hava üflemeyecektir hata soğutmasında büyük rol oynayacaktır
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Aysat 8 yıl

xxxartistxxx

arkadaşlar bence hava akımı şu resimdeki gibi olacağı için
img703.imageshack.us/...
ramlar ve anakart üzerindeki diğer bileşenlere sıcak hava üflemeyecektir hata soğutmasında büyük rol oynayacaktır


yatay soğutucu o şekilde olmuyo maalesef.fotoğrafa göre yatay fan aşağı üfleyecek.Kaldı ki ramleri ısıtma gibi bi durum söz konusu değil.
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saintroyo 8 yıl
ben de beğendim açıkçası. ram ler ile sorun teşkil etmiyorsa ve de kalburüstü bir performans sergilerse alınabilirliği yüksek bir ürün olacaktır.
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SchutZ 8 yıl
Şimdi bu ramleri soğutur mu ısıtır mı..Hafif sıcak hava üflesede soğutur heralde ?
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The@Thing 8 yıl
Soğutucu güzel peformansıda güzel olucaktır ama bune be kardeşim,anakartın varlığı belli olmuyo
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