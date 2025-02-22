Karşınızda ultra lüks tasarımı, dikkat çekici özellikleri ve yüksek fiyatıyla Genesis GV90!

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Genesis, elektrikli SUV pazarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Markanın en lüks ve en büyük modeli olacak GV90, ileri teknoloji, şık tasarım ve üst düzey konforu bir araya getiriyor. En dikkat çekici yeniliği ise Rolls-Royce modellerinde gördüğümüz ters açılan kapılar. Bu tasarımın seri üretime uygun hale getirilmesi, otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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GV90’ın tanıtımı bu yıl içinde gerçekleşecek ve üretim sürecine 2026 başlarında başlanacak. Modelin estetik çizgileri, geçen yıl sergilenen Neolun konseptinden esinlenerek oluşturuldu. Genesis, geleneksel Kore minimalizmini modern lüks anlayışıyla birleştirerek ortaya sofistike bir tasarım koydu. Akıcı hatları ve özel aydınlatma detaylarıyla öne çıkan SUV, çift şeritli LED farlarıyla Genesis’in imza tasarım dilini koruyor.

İç mekânda ise teknoloji ve konfor ön planda. Devasa 24.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı, kullanıcılara üst düzey bir dijital deneyim sunarken, geniş ve ferah kabin yapısı konforu en üst seviyeye taşıyor. Ancak GV90’ı farklı kılan en büyük detay, B sütununun kaldırıldığı özel kapı tasarımı. Genesis, bu konsepti seri üretime taşıyarak, iç mekânda daha geniş ve akıcı bir alan oluşturmayı hedefliyor.

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Geçtiğimiz aylarda kamuflajlı haliyle ilk kez görüntülenen GV90, son olarak neredeyse tamamen ortaya çıkmış haliyle tekrar kameralara yakalandı. Standart versiyonun geleneksel kapılara sahip olduğu görülürken, Exclusive versiyonunda ters açılan kapılar dikkat çekiyor. Yeni sızan bir görüntü, bu özel kapı tasarımının üretime gireceğini doğruluyor.

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GV90’ın en az iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Standart modelin yaklaşık 80.000 dolar civarında bir fiyatla piyasaya çıkacağı, özel üretilecek Exclusive versiyonun ise 160.000 doları aşacağı konuşuluyor. Lüks SUV segmentinde Bentley Bentayga ve Mercedes-Maybach GLS gibi devlerle rekabet edecek olan GV90, Genesis’in premium sınıfta ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaya hazırlanıyor. Modelin üretimi, Hyundai’nin Ulsan’daki yeni EV tesisinde gerçekleştirilecek ve GV90, markanın yeni eM platformunu kullanan ilk araç olacak. Bu platform, Genesis’in mevcut elektrikli modellerinin temelini oluşturan E-GMP altyapısının yerini alacak.

Genesis GV90, sunduğu lüks detaylar, yenilikçi tasarım dili ve teknolojik donanımlarıyla pazardaki dengeleri değiştirmeye aday. Bu ultra lüks elektrikli SUV, markanın gelecekte nasıl bir yol izleyeceğinin de önemli bir göstergesi olacak.

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Genesis GV90 hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor