Hyundai, 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun 2022-2025 model yıllarındaki belirli IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri ve Genesis GV60, GV70 ve G80'nin elektrikli varyantlarını etkilediğini açıkladı.
Sorun şarj kontrol ünitesinden kaynaklanıyor
NHTSA, sorunun araçlardaki entegre şarj kontrol ünitelerinin hasar görüp 12 voltluk aküyü şarj edememesinden kaynaklandığını belirtti. Bu arızanın motor gücünün tamamen kaybolmasına yol açarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi. Mart ayında Hyundai, Kia ve Genesis, 147.110 elektrikli aracını benzer bir sebepten geri çağırmıştı.
Sorunun çözümü için bayiler şarj ünitesini ve gerekirse sigortasını inceleyecek ve değiştirecek. Ayrıca şarj ünitesi için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.
Hyundai'nin açıklamasına göre, ABD'de bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza, yaralanma, ölüm veya yangın bildirilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.