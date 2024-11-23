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    Anlık Bildirim

    Hyundai, 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor

    Hyundai, motor gücü kaybına neden olabilecek problemlerden ötürü ABD'deki 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor. Sorundan etkilenen modeller hangileri?     
    Hyundai, 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai, motor gücü kaybına neden olabilecek problemlerden ötürü ABD'deki 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor.

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun 2022-2025 model yıllarındaki belirli IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri ve Genesis GV60, GV70 ve G80'nin elektrikli varyantlarını etkilediğini açıkladı. 

    Sorun şarj kontrol ünitesinden kaynaklanıyor

    NHTSA, sorunun araçlardaki entegre şarj kontrol ünitelerinin hasar görüp 12 voltluk aküyü şarj edememesinden kaynaklandığını belirtti. Bu arızanın motor gücünün tamamen kaybolmasına yol açarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi. Mart ayında Hyundai, Kia ve Genesis, 147.110 elektrikli aracını benzer bir sebepten geri çağırmıştı.

    Sorunun çözümü için bayiler şarj ünitesini ve gerekirse sigortasını inceleyecek ve değiştirecek. Ayrıca şarj ünitesi için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. 

    Hyundai'nin açıklamasına göre, ABD'de bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza, yaralanma, ölüm veya yangın bildirilmedi.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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