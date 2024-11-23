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Tam Boyutta Gör Hyundai, motor gücü kaybına neden olabilecek problemlerden ötürü ABD'deki 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun 2022-2025 model yıllarındaki belirli IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri ve Genesis GV60, GV70 ve G80'nin elektrikli varyantlarını etkilediğini açıkladı.

Sorun şarj kontrol ünitesinden kaynaklanıyor

NHTSA, sorunun araçlardaki entegre şarj kontrol ünitelerinin hasar görüp 12 voltluk aküyü şarj edememesinden kaynaklandığını belirtti. Bu arızanın motor gücünün tamamen kaybolmasına yol açarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi. Mart ayında Hyundai, Kia ve Genesis, 147.110 elektrikli aracını benzer bir sebepten geri çağırmıştı.

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Sorunun çözümü için bayiler şarj ünitesini ve gerekirse sigortasını inceleyecek ve değiştirecek. Ayrıca şarj ünitesi için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.

Hyundai'nin açıklamasına göre, ABD'de bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza, yaralanma, ölüm veya yangın bildirilmedi.

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Hyundai, 145 bin elektrikli aracını geri çağırıyor