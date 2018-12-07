Protez Saç ve Folligraft Teknolojisi

Ergenlik çağından itibaren başlayan, fiziksel ve ruhsal değişimler birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. O dönemlerden itibaren başlayan psikolojik savaşlar özellikle ileriki yaşlarda saç dökülme sorunu ile sizi karşı karşılaya bırakır. Orta yaşlı erkeklerde daha sık görülen saç dökülme sorunları günümüzde 20 li yaşlardaki gençlerin bile endişe ettiği bir sorundur. Saç dökülmesinin birçok sebebi olduğu için bu konuda endişe etmek yerine en etkili tedavi yöntemlerini araştırmak sonuç almanız için iyi bir başlangıç olacaktır.

Folligraft Tekniği Nasıl Uygulanır?

Folligraft ve protez saç uygulaması için öncelikle saçın seyrek olduğu alanlar belirlenerek uygulama noktaları için ölçü çıkartılır. Çıkartılan ölçü ışığında saç bankasından kişinin saçına uygun örnekleri incelenir. Protez saç hazırlanırken kullanılacak saçın rengi, saç telinin kalınlığı ve saçların özelliği dikkatle seçilmesi doğal bir görünüm için oldukça önemli ayrıntılardır. Kişi için uygun saç tanımlandıktan sonra medikal dokuya enjekte edilir.Folligraft uygulaması sırasında tercih edilen solüsyonların insan sağlığına hiç bir zararı yoktur. Maksimum 2-3 saat süren bu uygulama sırasında acı çekmezsiniz. Uygulama sonrası günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz.

Folligraft, protez saçve benzeri saçlandırma sistemleri uygulaması yaptıran kişiartık saçsızlık endişesi yaşamayacağı gibi gönül rahatlığı ile saçlarına fön çektirebilir. Kısacası hayatınızı istediğiniz saç görünümü ile yaşayabilmenize olanak sağlayan protez saçuygulamasıdır. Kullanılan protez saç normal saça göre daha ince olduğu için cildinizin nem dengesini kesinlikle bozmaz. Gönül rahatlığı ile denize girebilir, duşunuzu alabilir, fakat saç dökülme sorunu yaşamazsınız.

Folligraft Uygulamasının Kişiye Sunduğu Avantajlar

Saç dökülmesi yaşayan birçok erkek aslına bakarsanız hayatından o kadar da memnun değildir. Birçok yöntemi denemesine rağmen halen saçlarını kazanamamış ise saçları olmadan yaşamaya alışması zorunlu hale gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile geliştirilen birçok farklı saç çıkarma tekniklerinin de başarı oranı tatmin edemeyecek kadar düşük ikenFolligraft doğal görünümü ön plana çıkaran ve saç dökülme problemi yaşayanların acı çekmeden yaptırabileceği bir uygulamadır. Protez saç fiyatları kapsamında hem ekonomik hem de işlevsel özelliği ve kişiye sağladığı konforu kesinlikle tartışılmaz. %100 sonuç alabilmeniz de bu uygulamayı tercih etmeniz hususunda size yol gösterecektir. Örnek folligraft, kişiye özel Amerika’da tasarlandığı için özellik itibari ile beklentilerinizi rahatlıkla karşılayabilmektedir. Doğal görünümü sayesinde de diğer saçlarınızdan ayırt edilemez.

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