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    Arzum, yeni teknolojilere sahip Revolution saç şekillendirme serisini IFA 2024'te tanıttı!

    Arzum, IFA 2024 fuarında yeni saç şekillendirme ürünlerini tanıttı. Arzum Revolution Serisi sahip olduğu inovatif teknolojileri ve ergonomik tasarımıyla saçınızı şekillendirmeyi kolaylaştırıyor.
    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Arzum, Berlin’de düzenlenen IFA 2024 Berlin fuarında yeni ürünlerini sergiliyor. Arzum’un inovasyon ve tasarım odaklı yeni Revolution Serisi, IFA 2024’te tüm dünyaya tanıtıldı.

    Revolution Serisi, ilk etapta üç farklı üründen oluşuyor: Revolution Otomatik Saç Maşası, Revolution Saç Düzleştirici Fırça ve Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici. Bu ürünler, sahip olduğu yenilikçi teknolojiler ile saçınızı daha kolay ve daha güzel bir şekilde şekillendirirken saç sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor. Gelin üç cihaza yakından bakalım.

    Daha önce denenmemiş modeller ile cesaret saç: Revolution Otomatik Saç Maşası

    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tek tuşla sağa ve sola otomatik dönebilen Auto-Curl sistemine sahip Revolution Otomatik Saç Maşası, mükemmel kalıcı buklelerin ve birbirinden farklı saç stillerinin önünü açıyor. Klasik maşalara göre çok daha rahat ve pratik bir kullanım sunan Revolution Otomatik Saç Maşası, eşit bir şekilde dağılmasına ve saçın maksimum seviyede korunmasına imkân sağlayan seramik plakası ile saçlara hak ettiği ışıltıyı verir ve özel tasarımı sayesinde el yakmaz.

    Akıllı zamanlayıcı sistemi bukle hazır olduğunda sesli uyarı vererek saçın fazla ısıya maruz kalmasını ve yıpranmasını önler. Saçlardaki yıpranma korkusunu ortadan kaldırır. Kısa sürede ısınma özelliği ile istenen buklelere kavuşmak yalnızca 60 saniye alır. Revolution sayesinde hazırlanmak için ayna karşısında harcanan saatler tarihe karışıyor.

    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    150°C ve 210°C arasında 7 sıcaklık ayarı, 22 mm maşa kalınlığı doğal görünümlü, dolgun ve sağlıklı buklelere kavuşmanın önünü açıyor. Farklı saç tipi ve şekilleri için çok daha fazla seçenek sunuyor. 2 metrelik 360 derece dönebilen kablosuyla özgür bir kullanım sunar. Tasarımı, LED ekranı, asma kablosu, 60 dakika sonra otomatik kapanma özelliği ile dikkat çeken Revolution Otomatik Saç Maşası sayesinde daha önce denenmemiş modeller hazırlayarak ışık saçabilir ve saçınızı şekillendirirken zaman kazanabilirsiniz.

    Parlak ve akıp giden dümdüz saçlarla ışıltı saç: Revolution Saç Düzleştirici Fırça

    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Revolution Saç Düzleştirici Fırça, geniş fırçası ile tek seferde daha fazla saçı kavrayarak çok daha hızlı ve zahmetsiz bir düzleştirme sunuyor. Isıyı eşit dağıtan ve aşırı ısınmayı önleyen Thermo-Heat Control teknolojisi ile saçın sağlığını, canlılığını ve parlaklığını koruyor. Turmalin-argan kaplı seramik plakalar ile saçlar göz alıcı parlaklığa kavuşurken, elektriklenmeyen, ahenkli saçların havası tüm gününüze yansır. Düzleştirme sırasında saça hak ettiği bakımı yapar.

    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    160°C ve 210°C olmak üzere iki sıcaklık ayarı seçme özgürlüğü sunar. Saçı kolayca kavrayan ve düzleştiren 2 farklı fırça ucu kombinasyonu ile saç bakımına harcanan zamanı azaltıyor. Soğuk uçları konforlu ve güvenli bir kullanım sunarken, 360° dönebilen kablosu ile kullanıcısına daha fazla hareket özgürlüğü yaratıyor. 50 saniyede ısınıp, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor.

    Havalı stillerle enerji saç: Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Daha hacimli ve sağlıklı saçlar için geliştirilen Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, 5 ayrı başlığı ile birbirinden farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Kurutma, düzleştirme, hacim verme, şekillendirme ve dolaşık saçları açma etkisi tek bir üründe buluşuyor. Islak saçları kurutup, yıpratmadan şekillendiren ürün, güçlü motoru, 3 kademeli hız ve ısı ayarı ile en zorlu modellerin zahmetsizce üstesinden geliyor. Soğuk hava üfleme özelliği ile şekillendirilen saçlar çok daha uzun süre bozulmaz, elektriklenmeyi önleyen iyon teknolojisi saçların göz alıcı ışıltısını ortaya çıkarır. Saçların enerjisi çok daha uzun süre etrafa yayılır.
    Arzum, IFA 2024'te Revolution saç şekillendirme serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    70 mm oval seramik hacim fırçası, 40 mm yuvarlak seramik fırçası, 20 mm seramik şekillendirici fırçası, saç açıcı tarak ve kurutma başlığının yer aldığı değiştirilebilir 5 başlığı ile uzman saç bakımını ve şekillendirme lüksünü tek bir ürünle ev konforuna taşıyor. Havalı bir görünüm için büyüleyici stilleri parmaklarızın ucuna getiriyor. Asma halkası ve 360° dönebilen kablosu kullanım konforu yaşatır. Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ile parlayan düz ya da dalgalı saçlar, doğal görünümlü dolgun bukleler ve daha önce denemediğin onlarca yeni saç stili hazırlayabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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