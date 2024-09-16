Arzum, yeni teknolojilere sahip Revolution saç şekillendirme serisini IFA 2024'te tanıttı!

Revolution Serisi, ilk etapta üç farklı üründen oluşuyor: Revolution Otomatik Saç Maşası, Revolution Saç Düzleştirici Fırça ve Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici. Bu ürünler, sahip olduğu yenilikçi teknolojiler ile saçınızı daha kolay ve daha güzel bir şekilde şekillendirirken saç sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor. Gelin üç cihaza yakından bakalım.
Daha önce denenmemiş modeller ile cesaret saç: Revolution Otomatik Saç Maşası
Akıllı zamanlayıcı sistemi bukle hazır olduğunda sesli uyarı vererek saçın fazla ısıya maruz kalmasını ve yıpranmasını önler. Saçlardaki yıpranma korkusunu ortadan kaldırır. Kısa sürede ısınma özelliği ile istenen buklelere kavuşmak yalnızca 60 saniye alır. Revolution sayesinde hazırlanmak için ayna karşısında harcanan saatler tarihe karışıyor.
Parlak ve akıp giden dümdüz saçlarla ışıltı saç: Revolution Saç Düzleştirici Fırça
160°C ve 210°C olmak üzere iki sıcaklık ayarı seçme özgürlüğü sunar. Saçı kolayca kavrayan ve düzleştiren 2 farklı fırça ucu kombinasyonu ile saç bakımına harcanan zamanı azaltıyor. Soğuk uçları konforlu ve güvenli bir kullanım sunarken, 360° dönebilen kablosu ile kullanıcısına daha fazla hareket özgürlüğü yaratıyor. 50 saniyede ısınıp, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor.
Havalı stillerle enerji saç: Arzum Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...