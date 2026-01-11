Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır

    Ortaya çıkan yeni görüntülere göre Çin, J-35 hayalet savaş uçağını seri üretime hazırlıyor. Uçağın artık prototip aşamasını geride bıraktığı ve tam kapsamlı operasyonel sürece yaklaştığı belirtiliyor.

    Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır Tam Boyutta Gör
    Çin’in ABD’nin F-35 savaş uçağına rakip olarak geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-35, prototip aşamasını geride bırakmaya hazırlanıyor. Son dönemde ortaya çıkan görüntüler ve analizler, Pekin yönetiminin J-35’i artık deneysel bir platform olarak değil, seri üretime girecek operasyonel bir savaş uçağı olarak konumlandırdığını gösteriyor.

    Çin, seri üretime hazırlanıyor

    Yeni yayımlanan fotoğraf ve videolarda birden fazla J-35’in yeşil astar kaplamayla görüntülenmesi dikkat çekiyor. Savunma sanayii analistlerine göre bu renk, uçakların yeni üretildiğini ve halen test sürecinde olduğunu gösteriyor. Nihai boyanın uygulanmamasının nedeni ise tasarımda halen küçük değişikliklerin mümkün olması ve astar kaplamanın hem maliyet hem de denetim açısından daha avantajlı olması.

    Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır Tam Boyutta Gör
    Esas dikkat çekici nokta ise birden fazla uçağın aynı anda bu durumda görülmesi. Bu durum, tekil prototiplerden ziyade tekrarlanan, seri üretime yönelik bir üretim hattına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu tablo, J-35’in artık deneysel olmaktan çıktığını ve seri üretime hazır hale geldiğini ortaya koyuyor.

    Üretim iki katına çıkarılacak

    Devlet havacılık grubu Aviation Industry Corporation of China (AVIC) bünyesinde faaliyet gösteren Shenyang Aircraft Corporation (SAC), salı günü yayımladığı videoda yeşil astar kaplamalı bir J-35’in Liaoning eyaletindeki tesis pistinde yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı görüntülerde, iki adet yeşil kaplamalı J-35’in pistte park halinde sergilenmesi de dikkat çekti. Pekin yönetiminin bu tesis için 8,6 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) yatırım yaptığı belirtiliyor.

    Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır Tam Boyutta Gör
    Sadece fabrikanın kapladığı alanın yaklaşık 4,2 kilometrekare olduğu ifade edilirken, tesisin çok daha büyük bir projeye entegre edileceği aktarılıyor. SAC’ın, toplamda yaklaşık 79 kilometrekarelik bir alanı kapsaması planlanan “Shenyang Aerospace City” adlı dev havacılık merkezinin parçası olacağı bildiriliyor.

    Yerel medya kaynaklarına göre SAC’ın yeni fabrika kompleksinde ana montaj hattı geçen yıl haziran ayı sonunda tamamlandı ve ürün montajı resmen başladı. Aynı kaynak, tesisin bu yıl seri üretime geçmesinin beklendiğini aktardı. Planlamaya göre fabrika, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde “akıllı üretim ve tam tedarik zinciri” altyapısına sahip bir merkez haline gelecek. Böylece SAC’ın toplam savaş uçağı üretim kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor.

    J-35’i önemli kılan unsurlardan biri de uçağın deniz kuvvetleri için geliştirilen uçak gemisi versiyonuna sahip olması. Bu varyantın, Çin’in en gelişmiş uçak gemisi olarak görülen Fujian’da görev yapması planlanıyor.

    Fujian, Çin’in tamamen yerli imkanlarla inşa ettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemiye, ABD süper uçak gemilerinde kullanılan sisteme benzer elektromanyetik mancınıkların entegre edildiği belirtiliyor. Daha da önemlisi J-35, bu gemide mancınıkla kalkış ve iniş yapmış durumda.

    Batı’ya açık mesaj

    Çin’in askeri projelerinde genellikle yüksek gizlilik politikası izlediği biliniyor. Bu nedenle birden fazla J-35’in pistlerde açık şekilde sergilenmesi, uzmanlar tarafından bilinçli bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Pekin’in, gelişmiş savaş uçaklarını yalnızca geliştirmekle kalmayıp hızlı ve sürdürülebilir biçimde üretebildiğini dünyaya göstermek istediği değerlendiriliyor.

    Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır Tam Boyutta Gör
    Bu mesaj, olası bir ABD-Çin çatışmasında belirleyici unsurun sadece teknolojik üstünlük değil, aynı zamanda kayıpları telafi edebilme ve üretim hızını sürdürebilme kapasitesi olacağını vurguluyor. J-35’in özellikle bölgesel güç projeksiyonu için optimize edildiği belirtiliyor. Uçak gemisi konuşlu hayalet savaş uçakları, Tayvan’ın hava savunma planlamasını ciddi biçimde zorlaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Bu gelişme, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun son dönemde artan tatbikatları ve baskı operasyonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde bölgedeki askeri denge açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor.

    Shenyang J-35 teknik özellikleri

    Genel Özellikler

    • Mürettebat: 1 pilot
    • Uzunluk: 17,5 metre
    • Kanat açıklığı: 13,5 metre
    • Yükseklik: 4,8 metre
    • Kanat alanı: 61 m²
    • Boş ağırlık: 15.000 kg (benzer deniz konuşlu uçaklar temel alınarak yapılan tahmin)
    • Normal kalkış ağırlığı: 22.200 kg (yaklaşık 7.200 kg dahili yakıt kapasitesine göre)
    • Azami kalkış ağırlığı: 30.000 kg
    • Motor: 2 adet Guizhou WS-19 art yakıcılı turbofan

    Performans

    • Azami hız: Mach 1.8
    • Deniz seviyesinde hız: Mach 1.14 / yaklaşık 1.400 km/s
    • Muharebe yarıçapı:
    • 1.250 km (yalnızca dahili yakıtla)
    • Servis tavanı: 16.000 metre (52.000 feet)
    • G kuvveti sınırları: +9 / -3

    Silah Sistemleri

    • Silah istasyonları:
      • 6 adet dahili silah istasyonu (gövde içi silah bölmesi)
      • 6 adet harici silah istasyonu (kanatlar)
    • Taşıma kapasitesi:
      • Dahili: 2.000 kg
      • Harici: 6.000 kg
    • Toplam azami: 8.000 kg

    Füze Sistemleri

    • Hava-hava füzeleri:
      • PL-10 kısa menzilli kızılötesi güdümlü füze
      • PL-15 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze
      • PL-17 çok uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (planlanan)
      • PL-21 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (geliştirme aşamasında)
    • Hava-yer füzeleri:
      • Dahili olarak 6 adet LD-8A anti-radar füzesi
      • 8 adet süpersonik kara saldırı füzesi
      • 8 adet süpersonik anti-radar füzesi
      • 8 adet süpersonik gemisavar füze

    Bomba Yükü

    • Dahili olarak 6 adet CM-506KG hassas güdümlü süzülme bombası
    • 8 adet 500 kg derin nüfuzlu bomba
    • 30 adet küçük çaplı bomba

    Aviyonik Sistemler

    • KLJ-7A AESA radar
    • Dağıtılmış apertur sistemi (DAS) - optik erken uyarı ve çevresel farkındalık sistemi
    • Elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bft kumanda kopyalama sorunu kenko kronometre saat başı ötüyor yerden ısıtma hangi vana hangi oda buzlukta 2 yıllık et yenir mi frene basınca titreme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Ulefone Armor 30 Pro
    Ulefone Armor 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum