Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır

Çin, seri üretime hazırlanıyor
Yeni yayımlanan fotoğraf ve videolarda birden fazla J-35’in yeşil astar kaplamayla görüntülenmesi dikkat çekiyor. Savunma sanayii analistlerine göre bu renk, uçakların yeni üretildiğini ve halen test sürecinde olduğunu gösteriyor. Nihai boyanın uygulanmamasının nedeni ise tasarımda halen küçük değişikliklerin mümkün olması ve astar kaplamanın hem maliyet hem de denetim açısından daha avantajlı olması.
Üretim iki katına çıkarılacak
Devlet havacılık grubu Aviation Industry Corporation of China (AVIC) bünyesinde faaliyet gösteren Shenyang Aircraft Corporation (SAC), salı günü yayımladığı videoda yeşil astar kaplamalı bir J-35’in Liaoning eyaletindeki tesis pistinde yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı görüntülerde, iki adet yeşil kaplamalı J-35’in pistte park halinde sergilenmesi de dikkat çekti. Pekin yönetiminin bu tesis için 8,6 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) yatırım yaptığı belirtiliyor.
Yerel medya kaynaklarına göre SAC’ın yeni fabrika kompleksinde ana montaj hattı geçen yıl haziran ayı sonunda tamamlandı ve ürün montajı resmen başladı. Aynı kaynak, tesisin bu yıl seri üretime geçmesinin beklendiğini aktardı. Planlamaya göre fabrika, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde “akıllı üretim ve tam tedarik zinciri” altyapısına sahip bir merkez haline gelecek. Böylece SAC’ın toplam savaş uçağı üretim kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor.
J-35’i önemli kılan unsurlardan biri de uçağın deniz kuvvetleri için geliştirilen uçak gemisi versiyonuna sahip olması. Bu varyantın, Çin’in en gelişmiş uçak gemisi olarak görülen Fujian’da görev yapması planlanıyor.
Fujian, Çin’in tamamen yerli imkanlarla inşa ettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemiye, ABD süper uçak gemilerinde kullanılan sisteme benzer elektromanyetik mancınıkların entegre edildiği belirtiliyor. Daha da önemlisi J-35, bu gemide mancınıkla kalkış ve iniş yapmış durumda.
Batı’ya açık mesaj
Çin’in askeri projelerinde genellikle yüksek gizlilik politikası izlediği biliniyor. Bu nedenle birden fazla J-35’in pistlerde açık şekilde sergilenmesi, uzmanlar tarafından bilinçli bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Pekin’in, gelişmiş savaş uçaklarını yalnızca geliştirmekle kalmayıp hızlı ve sürdürülebilir biçimde üretebildiğini dünyaya göstermek istediği değerlendiriliyor.
Shenyang J-35 teknik özellikleri
Genel Özellikler
- Mürettebat: 1 pilot
- Uzunluk: 17,5 metre
- Kanat açıklığı: 13,5 metre
- Yükseklik: 4,8 metre
- Kanat alanı: 61 m²
- Boş ağırlık: 15.000 kg (benzer deniz konuşlu uçaklar temel alınarak yapılan tahmin)
- Normal kalkış ağırlığı: 22.200 kg (yaklaşık 7.200 kg dahili yakıt kapasitesine göre)
- Azami kalkış ağırlığı: 30.000 kg
- Motor: 2 adet Guizhou WS-19 art yakıcılı turbofan
Performans
- Azami hız: Mach 1.8
- Deniz seviyesinde hız: Mach 1.14 / yaklaşık 1.400 km/s
- Muharebe yarıçapı:
- 1.250 km (yalnızca dahili yakıtla)
- Servis tavanı: 16.000 metre (52.000 feet)
- G kuvveti sınırları: +9 / -3
Silah Sistemleri
- Silah istasyonları:
- 6 adet dahili silah istasyonu (gövde içi silah bölmesi)
- 6 adet harici silah istasyonu (kanatlar)
- Taşıma kapasitesi:
- Dahili: 2.000 kg
- Harici: 6.000 kg
- Toplam azami: 8.000 kg
Füze Sistemleri
- Hava-hava füzeleri:
- PL-10 kısa menzilli kızılötesi güdümlü füze
- PL-15 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze
- PL-17 çok uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (planlanan)
- PL-21 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (geliştirme aşamasında)
- Hava-yer füzeleri:
- Dahili olarak 6 adet LD-8A anti-radar füzesi
- 8 adet süpersonik kara saldırı füzesi
- 8 adet süpersonik anti-radar füzesi
- 8 adet süpersonik gemisavar füze
Bomba Yükü
- Dahili olarak 6 adet CM-506KG hassas güdümlü süzülme bombası
- 8 adet 500 kg derin nüfuzlu bomba
- 30 adet küçük çaplı bomba
Aviyonik Sistemler
- KLJ-7A AESA radar
- Dağıtılmış apertur sistemi (DAS) - optik erken uyarı ve çevresel farkındalık sistemi
- Elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS)