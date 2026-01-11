Çin’in F-35 rakibi J-35 seri üretime geçmeye hazır

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in ABD’nin F-35 savaş uçağına rakip olarak geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-35, prototip aşamasını geride bırakmaya hazırlanıyor. Son dönemde ortaya çıkan görüntüler ve analizler, Pekin yönetiminin J-35’i artık deneysel bir platform olarak değil, seri üretime girecek operasyonel bir savaş uçağı olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Çin, seri üretime hazırlanıyor

Yeni yayımlanan fotoğraf ve videolarda birden fazla J-35’in yeşil astar kaplamayla görüntülenmesi dikkat çekiyor. Savunma sanayii analistlerine göre bu renk, uçakların yeni üretildiğini ve halen test sürecinde olduğunu gösteriyor. Nihai boyanın uygulanmamasının nedeni ise tasarımda halen küçük değişikliklerin mümkün olması ve astar kaplamanın hem maliyet hem de denetim açısından daha avantajlı olması.

Tam Boyutta Gör Esas dikkat çekici nokta ise birden fazla uçağın aynı anda bu durumda görülmesi. Bu durum, tekil prototiplerden ziyade tekrarlanan, seri üretime yönelik bir üretim hattına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu tablo, J-35’in artık deneysel olmaktan çıktığını ve seri üretime hazır hale geldiğini ortaya koyuyor.

Üretim iki katına çıkarılacak

Devlet havacılık grubu Aviation Industry Corporation of China (AVIC) bünyesinde faaliyet gösteren Shenyang Aircraft Corporation (SAC), salı günü yayımladığı videoda yeşil astar kaplamalı bir J-35’in Liaoning eyaletindeki tesis pistinde yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı görüntülerde, iki adet yeşil kaplamalı J-35’in pistte park halinde sergilenmesi de dikkat çekti. Pekin yönetiminin bu tesis için 8,6 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) yatırım yaptığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Sadece fabrikanın kapladığı alanın yaklaşık 4,2 kilometrekare olduğu ifade edilirken, tesisin çok daha büyük bir projeye entegre edileceği aktarılıyor. SAC’ın, toplamda yaklaşık 79 kilometrekarelik bir alanı kapsaması planlanan “Shenyang Aerospace City” adlı dev havacılık merkezinin parçası olacağı bildiriliyor.

Yerel medya kaynaklarına göre SAC’ın yeni fabrika kompleksinde ana montaj hattı geçen yıl haziran ayı sonunda tamamlandı ve ürün montajı resmen başladı. Aynı kaynak, tesisin bu yıl seri üretime geçmesinin beklendiğini aktardı. Planlamaya göre fabrika, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde “akıllı üretim ve tam tedarik zinciri” altyapısına sahip bir merkez haline gelecek. Böylece SAC’ın toplam savaş uçağı üretim kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor.

J-35’i önemli kılan unsurlardan biri de uçağın deniz kuvvetleri için geliştirilen uçak gemisi versiyonuna sahip olması. Bu varyantın, Çin’in en gelişmiş uçak gemisi olarak görülen Fujian’da görev yapması planlanıyor.

Fujian, Çin’in tamamen yerli imkanlarla inşa ettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemiye, ABD süper uçak gemilerinde kullanılan sisteme benzer elektromanyetik mancınıkların entegre edildiği belirtiliyor. Daha da önemlisi J-35, bu gemide mancınıkla kalkış ve iniş yapmış durumda.

Batı’ya açık mesaj

Çin’in askeri projelerinde genellikle yüksek gizlilik politikası izlediği biliniyor. Bu nedenle birden fazla J-35’in pistlerde açık şekilde sergilenmesi, uzmanlar tarafından bilinçli bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Pekin’in, gelişmiş savaş uçaklarını yalnızca geliştirmekle kalmayıp hızlı ve sürdürülebilir biçimde üretebildiğini dünyaya göstermek istediği değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu mesaj, olası bir ABD-Çin çatışmasında belirleyici unsurun sadece teknolojik üstünlük değil, aynı zamanda kayıpları telafi edebilme ve üretim hızını sürdürebilme kapasitesi olacağını vurguluyor. J-35’in özellikle bölgesel güç projeksiyonu için optimize edildiği belirtiliyor. Uçak gemisi konuşlu hayalet savaş uçakları, Tayvan’ın hava savunma planlamasını ciddi biçimde zorlaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Bu gelişme, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun son dönemde artan tatbikatları ve baskı operasyonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde bölgedeki askeri denge açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor.

Shenyang J-35 teknik özellikleri

Genel Özellikler

Mürettebat: 1 pilot

Uzunluk: 17,5 metre

Kanat açıklığı: 13,5 metre

Yükseklik: 4,8 metre

Kanat alanı: 61 m²

Boş ağırlık: 15.000 kg (benzer deniz konuşlu uçaklar temel alınarak yapılan tahmin)

Normal kalkış ağırlığı: 22.200 kg (yaklaşık 7.200 kg dahili yakıt kapasitesine göre)

Azami kalkış ağırlığı: 30.000 kg

Motor: 2 adet Guizhou WS-19 art yakıcılı turbofan

Performans

Azami hız: Mach 1.8

Deniz seviyesinde hız: Mach 1.14 / yaklaşık 1.400 km/s

Muharebe yarıçapı:

1.250 km (yalnızca dahili yakıtla)

Servis tavanı: 16.000 metre (52.000 feet)

G kuvveti sınırları: +9 / -3

Silah Sistemleri

Silah istasyonları: 6 adet dahili silah istasyonu (gövde içi silah bölmesi) 6 adet harici silah istasyonu (kanatlar)

Taşıma kapasitesi: Dahili: 2.000 kg Harici: 6.000 kg

Toplam azami: 8.000 kg

Füze Sistemleri

Hava-hava füzeleri: PL-10 kısa menzilli kızılötesi güdümlü füze PL-15 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze PL-17 çok uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (planlanan) PL-21 uzun menzilli aktif radar güdümlü füze (geliştirme aşamasında)

Hava-yer füzeleri: Dahili olarak 6 adet LD-8A anti-radar füzesi 8 adet süpersonik kara saldırı füzesi 8 adet süpersonik anti-radar füzesi 8 adet süpersonik gemisavar füze



Bomba Yükü

Dahili olarak 6 adet CM-506KG hassas güdümlü süzülme bombası

8 adet 500 kg derin nüfuzlu bomba

30 adet küçük çaplı bomba

Aviyonik Sistemler

KLJ-7A AESA radar

Dağıtılmış apertur sistemi (DAS) - optik erken uyarı ve çevresel farkındalık sistemi

Elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS)

