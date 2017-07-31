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Şu anda 1 kişi burada

Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!

Rusya'da VPN tartışmalarına Vladimir Putin son noktayı koydu. Ülkede kasım ayından itibaren VPN, Anonymizer ve benzeri gizlilik uygulamalarını kullanmak suç sayılacak.
1 yıl
8,4b
1
66
Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda Çin'de gördüğümüz VPN yasağı haberlerinin bir yenisi Rusya'dan geldi. Ülkede bir süredir yetkili kurumların tartıştığı VPN yasağı, son olarak federal meclisinin bir kanadı olan Duma'da onaylanmıştı. Bu onayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne giden yasak, Putin tarafından da onaylandı. Yasak uyarınca kasım ayından itibaren ülke sınırları içerisinde VPN, anonymizer ve internette anonim olmayı sağlayan benzer uygulamaların kullanımı tamamen yasaklanacak ve bu uygulamaları kullanan kişiler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 


 

Konuyla ilgili açıklama yapan Duma'dan Leonid Levin, yürürlüğe girecek olan yasanın; yasalara uygun olarak hayatlarını sürdüren vatandaşlar açısından bir tehlike içermediğini sadece internette illegal içeriklere ulaşmak isteyen kişiler için bir sınırlandırma getirdiğini söylese de yasanın internetteki gizliliği tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığını düşünenler de var. Vladimir Putin'in 2018'den itibaren sohbet uygulamalarına kayıt olmak için telefon numarası şartı getiren yasa teklifini de onayladığını söyleyenler bu iki yasanın da aslında insanların internetteki hareketlerinin takip edilmesi için getirildiğini düşünüyor. 


Bununla birlikte yasanın bir diğer nedeni de gelecek yıl mart ayında yapılacak olan başkanlık seçimi olarak görülüyor. Bu yasa ve sohbet uygulamalarına telefon numarasıyla kayıt zorunluğu getiren yasa sayesinde Vladimir Putin'in; seçimler öncesinde internette, otoritesini sarsacak içeriklerin ortaya çıkmasına engel olacağı düşünülüyor


https://www.engadget.com/2017/07/30/russian-censorship-law-bans-proxies-and-vpns/ Yorum Yaz
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SerkanHur 1 yıl
bizde olrsa orta doğu öğğğğğğğğğğğğğ
onlarda olursa
putin çok karimz
eet avrupa karizması var keşke avrupaya gidebilsem rusyaya da gitmek istiyorum ayyy ikiside çok güzel xD
bizde olrsa orta doğu öğğğğğğğğğğğğğonlarda olursaputin çok karimzeet avrupa karizması var keşke avrupaya gidebilsem rusyaya da gitmek istiyorum ay...
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5 Yanıt Yanıtla +62
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Zuko 1 yıl yunusyunus1
yunusyunus1
Lağım farelerinden geçilmiyor bu forumda artık...
Rusya ve Çin'in bu konuda baskıcı olmasının sebebi vatandaşlarının Kişiler bilgilerin yabancı servislerin eline geçmesini istememesi Bizdeki engellemelerin tek sebebi ise Bilgiye ulaşımın kısıtlanması yav adamlar beratın epostaları hacklenince yandex ve google bile engelleme getirmeye çalıştılar kendi pislikleri etrafa saçılında bilgiye erişimi engelleyerek bu pisliklerini halkın görmesini engelleyebileceklerini sanıyorlar.Wikipedia engelli Gearbest engelli imgur bile engelli


Cin ve Rusya vatandasini dusunuyor yani? Ya bir git arkadasim.
yunusyunus1Lağım farelerinden geçilmiyor bu forumda artık...Rusya ve Çin'in bu konuda baskıcı olmasının sebebi vatandaşlarının Kişiler b...
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Xreleave 1 yıl EmRe42TRK
EmRe42TRK


yunusyunus1

Lağım farelerinden geçilmiyor bu forumda artık...

Rusya ve Çin'in bu konuda baskıcı olmasının sebebi vatandaşlarının Kişiler bilgilerin yabancı servislerin eline geçmesini istememesi Bizdeki engellemelerin tek sebebi ise Bilgiye ulaşımın kısıtlanması yav adamlar beratın epostaları hacklenince yandex ve google bile engelleme getirmeye çalıştılar kendi pislikleri etrafa saçılında bilgiye erişimi engelleyerek bu pisliklerini halkın görmesini engelleyebileceklerini sanıyorlar.Wikipedia engelli Gearbest engelli imgur bile engelli


Ya arkadaş konuşmayım diyorum zorla konuşturuyorsunuz. Yüzsüz, konu batı veya Rusya olunca bardağın dolu tarafına bakan siz, konu Türkiye olunca nedense hep boş tarafına bakıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz anlamıyorum. Daha önce twitter engellendi, neden ? Çünkü terör olayları yüzünden provakasyon yapılıyordu. Wikipedia engellendi neden ? Çünkü Türkiye'yi terör grupları ile iş birliği için de gösteriyordu, kaldırmadılar ve kapatıldı. Bana 1 kere keyfi olarak interneti yasakladıklarını göster.

İnternet kısıtlaması sürekli terör ve provokasyon sebebiyle engellendi, yalansa yalan de. En büyük fare sizsiniz, lağım'a sığmaz oldunuz.

selam,

milli damadımızın "titreşimli" amazon alışverişleri ve "torpil" mailleri ortay sızdığındada terörmü vardı ?

Kendinizi kandırmayıni.
EmRe42TRKyunusyunus1Lağım farelerinden geçilmiyor bu forumda artık...Rusya ve Çin'in bu ko...
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BlindGuardianNN 1 yıl
Son zamanlarda Çin'de gördüğümüz VPN yasağı haberlerinin bir yenisi Rusya'dan geldi. Ülkede bir süredir yetkili kurumların tartıştığı VPN yasağı, son olarak federal meclisinin bir kanadı olan Duma'da onaylanmıştı. Bu onayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne giden yasak, Putin tarafından da onaylandı. Yasak uyarınca kasım ayından itibaren ülke sınırları içerisinde VPN, anonymizer ve internette anonim olmayı sağlayan benzer uygulamaların kullanımı tamamen yasaklanacak ve bu uygulamaları kullanan kişiler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
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Umutcan 1 yıl
Bir dur Putin ya, bizimkilere yeni fikirler verme...
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erco35coast 1 yıl
onlarda sadece siyasi siteler yasaklı olduğundan vpn denen şeyden haberleri bile yoktır.
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Ṯıbbi Atık !! 1 yıl
En iyisi yasaklansın :D
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Berkan 1 yıl
Putin gerçek yüzünü göstermeye başladı. Eh her yalan birgün anlaşılır. Putin Rus halkının adamı zannediliordu. Zaten bir kişi halkın adamı, milletin adamı diye sürekli haberlere seçim pankartlarına çıkıyorsa arkasından muhakkak başka şeyler çıkar. İşte çıkmaya başladı. İnsanlar anonim Internete illegal şeyler yapmak değil, ülkedeki gerçekleri öğrenmek için giriyor. Putin'in Rus halkına yaptıkları ortaya çıkacağı için anonim/özgür Interneti kesmeye calışıyor, fakat bakalım yiyecek mi? Rusya'da insanlar din, merhamet, futbol, evlilik, dizi film, avm, meydan, rezidans, otomobil, sucuk, makarna, ayranla kandırılmaz, üstüne fazla giderse bi tarafına kaçar.
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Six Feet Under. 1 yıl
Helal olsun Putin'e geç kalınmış bir uygulama.
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:Fatih: 1 yıl
faşist putin
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KaSaTuRa. 1 yıl
putin de günümüz dünyasının diktatörlerinden ve bu yüzden bu yapılan gayet normal birşey, ülkesindeki muhalefeti buradakine göre çok daha ağır bir şekilde sindiriyor, üstelik rusyanın demokrasi geçmişi çok olmadığından da bu yöntemleri çok fazla tepki çekmiyor, bu yüzden olayı kişisel bilgi vs yönüne hiç çekmeyin, baskıcı rejimlerde olan bir durum, dini ırkı farketmiyor, mesele gücünün sarsılmasını engellemek
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jeodempp 1 yıl
DH'nin facebook sayfasında gördüm haberi, yorumlarda aynı yasakları bize isteyenler hatta interneti tamamen yasaklamak isteyenler var :d Ne kadar bozuk bir kitlesi var bu sitenin
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Lotusx 1 yıl
Sen ahır ülkesin de mi yaşıyorsun. Burası demokratik bir ülke seçim ile gelen seçim ile gider.

Muz Cumhuriyeti'ne çevrilmeye çalışılan bir ülkede yaşıyorum.
Seçimle gelen yalnızca seçimle gitmez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hükümetler'in her başarısız adımları tepki çeker ve normal şartlarda etkiye sebep olur. Ancak mevcut siyasi iktidarın ideolojisi yüzsüzlük üzerine inşa edildiği için başarısızlıklar bahanelerle gölgelenebiliyor. Dış Mihrak, terör örgütleri ve destekçileri. Kendisine her tepki gösterebilir hain olarak nitelendiren bir iktidara sahibiz. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." İktidarlar 4(5) yıllık sürelerle yürütme organlarında bulunmak üzere seçilirler. Ancak bu onlara dokunulmazlık ve sınırsız meşruiyet sağlamaz. Halkın egemenliği hala saklıdır. Bu sistemin en temeldeki koruma güdüsüdür. Bu ülkede yüzsüzlükle halkın elinden bu alınmaya çalışılıyor. Binlerce yıllık deneyimler hiçe sayılarak yürütme organları yeniden kutsal sayılmaya çalışılıyor, gerçek ihanet budur.
Tekrar ediyorum; Hükümet'in ne olduğunu öğren. Hükümet'in basit bir tanımlamasını yukarıda yaptım. Hükümet'e karşıtlık hainlik olarak tanımlanamaz. Tek parti ülkesinde yaşamıyoruz. Burası Çin, Kuzey Kore falan değil. Türkiye Cumhuriyeti tek bir ideolojiden ibaret değil.
Olur, Hükümet protestosuna her şey olur. Bakınız Almanya'da G-20 esnasında yaşanan protestolar. Daha az bir kalabalık benzer bir yıkıma neden oldu. Kimse Gezi'nin çiçekli böcekli bir protesto olacağını söylemedi. Milyonlar harekete geçmişken elbet yaşanır birkaç tahribat vakası. Önemli olan kaç kişinin öldüğü ve kimin tarafından öldürüldüğü. Sıcak bir örnek için bakınız Venezuela.
Siteler de gezerken veya harici bir bağlantı ile bilmeyenler +18 içerikler görmesinler diye kapatılıyor o siteler, dini islam olan bir ülkenin iktidari bunları engellemek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dini yoktur. Laik bir devlettir. Din temelli hiçbir adım atma zorunluluğu olmadığı gibi atmama zorunluğu vardır. Anayasa'da belirtilir bu. Siyasi İktidar'ın Siyasal İslam isimli ideolojiye sahip olduğunu ve politikalarını buna göre şekillendirdiğini elbette biliyorum, zaten mesele de bu.
Halk inançlarını dilediği gibi yaşayabilir. Ancak Devlet inançlardan bağımsız ve inançlara tarafsız olmalı. Bu yalnızca azınlıklıktaki inanç sahiplerinin devletten eşit muamele beklemeleri sonucu ortaya çıkan bir norm değil. Bilmediğiniz Tarih isimli gerçeklikten miras kalan bir norm. Din temelli yönetimler değişime uğramıştır. Buna dönmeye çalışmak gericiliktir. Bu yüzden bu ülkede bir gericilik, yobazlık tartışması var.
Mesele çocuk gelişimi ise (ki aslında Din olduğunu kendin de açıkladın) çocuklara yönelik filtreler var. Aileleri bunları kullanmaya teşvik etsinler. Madem cinsellikten çekinkliyor ya da en azından çok küçük yaştaki etkilerinden çekiniliyor bunun topyekün sansürden daha düzgün yolları var. Örneğin kısıtlı sansür ve bir noktadan sonra bilinçlendirici eğitim. Ama evrimi müfredatta çıkarıp cihadı sokan bir gerici kitleden bunu beklemek cidden saflık.
10-15 yaşlardaki evlilikleri bile adam akıllı engellemeye hatta teşvik edici düzenlemelerde bulunan iktidar; çocukların küçük yaşta zararlı internet kullanımının önüne geçmeye çalışıyormuş, hadi oradan... Hemen gerçek meseleye bağlamış ve dine işaret etmişsin en azından, o da bir şeydir.
Paypal kaç ülkeye vergi veriyor, ne şartlarda ilişki kuruyor bir öğren sonra öt.
Laf olsun diye konuşuyorsun, ama boş konuşuyorsun. Twitter'de kaç kişi hükümet karşıtı yazı yazdı, sosyal medya üzerinden örgütlenip sokaklara karşıt eylemlere çıkın paylaşımı yaptı.

Buna yukarıda zaten değindim. İnternetten organize olmak. Bu yalnızca Hükümet açısından tehlikelidir. Zira kendisine bir kamuoyu tepkisinin yöneliyordur. Böyle tepki durumlarda iktidarın niteliğine göre cevap verilir. Tepkiye cevap vermek ya da tepkileri bastırmak. Bunlar iktidarın özelliklerini açığa koyar. Tek yol engellemek değildir.
Hükümet karşıtlığı hainlik değildir. Yasa dışı protesto diye de bir şey yoktur. İlgili kanun herhangi bir protesto biçimini yasa dışı ilan etmez. Yalnızca kamu otoritesine gerekli gördüğü protestoya müdahale izni verir.
Hükümet "açısından", Gezi'ye müdahaleyi anlarım (katılanları hain olarak tanımlamayı değil) ama LGBT'yi anlamam. LGBT yürüyüşü ne gibi Milli Güvenlik'e tehdit ya da suça teşvik durumları oluşturuyor? Ahlakınıza ne tehditleri var? Sizi kendileri gibi olmaya mı çağırıyorlar? Tercih meselesi. Eğer onlar gibi olmak falan istiyorsanız bu onlardan kaynaklı değildir, sizden kaynaklıdır.

2. Hepsin de aynı hükümet karşıtı eylem yapamadığın için dem vurmuşsun ama yedirmezler. Götün yiyorsa çık yap iktidar partisinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu yazdığın saçmalıkların siyaset bilimi ile uzaktan yakından alakası yok, okumadığına da adım gibi eminim. Kendini herşeyi biliyorum havasına sokuyorsun ama bu yazdıklarınla ancak 15 yaşında ki çoçukları uyutursun.

O zaman bundan sonra adından daha fazla emin olma. Sayın cahil, Siyaset Bilimi siyasi kavram ve yapıların anlamlarını, işlevlerini ve tarihlerini çalışan bir disiplindir. Hükümet bu yapılardan bir tanesidir. Bir kitap dahi okumadığın sürece Hükümet'e karşı gelmeyi hainlik olarak nitelendiren, karşıt olarak tanım sunmadan tanımlamaları yanlış addeden bir cahilden fazlası olamazsın. Gerçi hain kelimesinin anlamını bildiğini de sanmıyorum.
@EmRe42TRK
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EmRe42TRK 1 yıl Lotusx
Lotusx
Sen ahır ülkesin de mi yaşıyorsun. Burası demokratik bir ülke seçim ile gelen seçim ile gider.

Muz Cumhuriyeti'ne çevrilmeye çalışılan bir ülkede yaşıyorum.
Seçimle gelen yalnızca seçimle gitmez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hükümetler'in her başarısız adımları tepki çeker ve normal şartlarda etkiye sebep olur. Ancak mevcut siyasi iktidarın ideolojisi yüzsüzlük üzerine inşa edildiği için başarısızlıklar bahanelerle gölgelenebiliyor. Dış Mihrak, terör örgütleri ve destekçileri. Kendisine her tepki gösterebilir hain olarak nitelendiren bir iktidara sahibiz. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." İktidarlar 4(5) yıllık sürelerle yürütme organlarında bulunmak üzere seçilirler. Ancak bu onlara dokunulmazlık ve sınırsız meşruiyet sağlamaz. Halkın egemenliği hala saklıdır. Bu sistemin en temeldeki koruma güdüsüdür. Bu ülkede yüzsüzlükle halkın elinden bu alınmaya çalışılıyor. Binlerce yıllık deneyimler hiçe sayılarak yürütme organları yeniden kutsal sayılmaya çalışılıyor, gerçek ihanet budur.
Tekrar ediyorum; Hükümet'in ne olduğunu öğren. Hükümet'in basit bir tanımlamasını yukarıda yaptım. Hükümet'e karşıtlık hainlik olarak tanımlanamaz. Tek parti ülkesinde yaşamıyoruz. Burası Çin, Kuzey Kore falan değil. Türkiye Cumhuriyeti tek bir ideolojiden ibaret değil.
Olur, Hükümet protestosuna her şey olur. Bakınız Almanya'da G-20 esnasında yaşanan protestolar. Daha az bir kalabalık benzer bir yıkıma neden oldu. Kimse Gezi'nin çiçekli böcekli bir protesto olacağını söylemedi. Milyonlar harekete geçmişken elbet yaşanır birkaç tahribat vakası. Önemli olan kaç kişinin öldüğü ve kimin tarafından öldürüldüğü. Sıcak bir örnek için bakınız Venezuela.
Siteler de gezerken veya harici bir bağlantı ile bilmeyenler +18 içerikler görmesinler diye kapatılıyor o siteler, dini islam olan bir ülkenin iktidari bunları engellemek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dini yoktur. Laik bir devlettir. Din temelli hiçbir adım atma zorunluluğu olmadığı gibi atmama zorunluğu vardır. Anayasa'da belirtilir bu. Siyasi İktidar'ın Siyasal İslam isimli ideolojiye sahip olduğunu ve politikalarını buna göre şekillendirdiğini elbette biliyorum, zaten mesele de bu.
Halk inançlarını dilediği gibi yaşayabilir. Ancak Devlet inançlardan bağımsız ve inançlara tarafsız olmalı. Bu yalnızca azınlıklıktaki inanç sahiplerinin devletten eşit muamele beklemeleri sonucu ortaya çıkan bir norm değil. Bilmediğiniz Tarih isimli gerçeklikten miras kalan bir norm. Din temelli yönetimler değişime uğramıştır. Buna dönmeye çalışmak gericiliktir. Bu yüzden bu ülkede bir gericilik, yobazlık tartışması var.
Mesele çocuk gelişimi ise (ki aslında Din olduğunu kendin de açıkladın) çocuklara yönelik filtreler var. Aileleri bunları kullanmaya teşvik etsinler. Madem cinsellikten çekinkliyor ya da en azından çok küçük yaştaki etkilerinden çekiniliyor bunun topyekün sansürden daha düzgün yolları var. Örneğin kısıtlı sansür ve bir noktadan sonra bilinçlendirici eğitim. Ama evrimi müfredatta çıkarıp cihadı sokan bir gerici kitleden bunu beklemek cidden saflık.
10-15 yaşlardaki evlilikleri bile adam akıllı engellemeye hatta teşvik edici düzenlemelerde bulunan iktidar; çocukların küçük yaşta zararlı internet kullanımının önüne geçmeye çalışıyormuş, hadi oradan... Hemen gerçek meseleye bağlamış ve dine işaret etmişsin en azından, o da bir şeydir.
Paypal kaç ülkeye vergi veriyor, ne şartlarda ilişki kuruyor bir öğren sonra öt.
Laf olsun diye konuşuyorsun, ama boş konuşuyorsun. Twitter'de kaç kişi hükümet karşıtı yazı yazdı, sosyal medya üzerinden örgütlenip sokaklara karşıt eylemlere çıkın paylaşımı yaptı.

Buna yukarıda zaten değindim. İnternetten organize olmak. Bu yalnızca Hükümet açısından tehlikelidir. Zira kendisine bir kamuoyu tepkisinin yöneliyordur. Böyle tepki durumlarda iktidarın niteliğine göre cevap verilir. Tepkiye cevap vermek ya da tepkileri bastırmak. Bunlar iktidarın özelliklerini açığa koyar. Tek yol engellemek değildir.
Hükümet karşıtlığı hainlik değildir. Yasa dışı protesto diye de bir şey yoktur. İlgili kanun herhangi bir protesto biçimini yasa dışı ilan etmez. Yalnızca kamu otoritesine gerekli gördüğü protestoya müdahale izni verir.
Hükümet "açısından", Gezi'ye müdahaleyi anlarım (katılanları hain olarak tanımlamayı değil) ama LGBT'yi anlamam. LGBT yürüyüşü ne gibi Milli Güvenlik'e tehdit ya da suça teşvik durumları oluşturuyor? Ahlakınıza ne tehditleri var? Sizi kendileri gibi olmaya mı çağırıyorlar? Tercih meselesi. Eğer onlar gibi olmak falan istiyorsanız bu onlardan kaynaklı değildir, sizden kaynaklıdır.

2. Hepsin de aynı hükümet karşıtı eylem yapamadığın için dem vurmuşsun ama yedirmezler. Götün yiyorsa çık yap iktidar partisinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu yazdığın saçmalıkların siyaset bilimi ile uzaktan yakından alakası yok, okumadığına da adım gibi eminim. Kendini herşeyi biliyorum havasına sokuyorsun ama bu yazdıklarınla ancak 15 yaşında ki çoçukları uyutursun.

O zaman bundan sonra adından daha fazla emin olma. Sayın cahil, Siyaset Bilimi siyasi kavram ve yapıların anlamlarını, işlevlerini ve tarihlerini çalışan bir disiplindir. Hükümet bu yapılardan bir tanesidir. Bir kitap dahi okumadığın sürece Hükümet'e karşı gelmeyi hainlik olarak nitelendiren, karşıt olarak tanım sunmadan tanımlamaları yanlış addeden bir cahilden fazlası olamazsın. Gerçi hain kelimesinin anlamını bildiğini de sanmıyorum.
@EmRe42TRK

Yine başa döndük.
Tamam arkadaşım, bu sefer empati yaptım. Sevmediğim işler yapan bir hükümet olsa belki bende senin gibi düşünürdüm. Ama bu gittiğin yol, savunduğun şey doğru değil. Sen insan gibi yürüyüşünü yap sana kim karışır. Fakat gezi'de ki gibi bu ülkenin polis aracını, ambulansını, otobüsünü yakıp polise taş atarsan bu ekmek yediğin kaba pislemek, vatan hainliği dir. Gezi gibi bir eylem'in ülke ekonomisine verdiği zararı biliyorsun, yazık değil mi? Akıllı bir adamsın, çıkıp bunu da savunmazsın umarım. LGBT eylemine hangi konu engel oluyor, bana başta 34. maddeyi gösterdiğin gibi onun için de ki maddeleri de anlayacak zekaya sahipsin. Ben bu konuda daha fazla şey anlatıp kendimi yormayacağım.
Bir hükümeti eylem veya yürüyüş ile yenemeyeceğin için, ki yapılmış bir örnek yok. Hele şuan ki Türkiye gibi bir ülke'de, o yüzden seçimi bekliceksin dostum.
Son bir örnek vereyim. ABD'de Trump yönetimin'den memnun olmayan insanlar var. Bunun için gösteri yaptılar kimisi insan gibi yürüyüş yaptı kimisi de çevreye saldırıp ateşe verdi, polis müdahale etti. Sonuç, başarılı olabildiler mi? Boş işler bunlar, bir kişi sokağa bakkal bana ekmek vermiyor veya komşum ile park kavgası yaptım diye çıkıp eylem yapmaz.
Sen Siyaset Bilimi okumuşun, benden bilgilisin. Evet, ben cahilim. İnsanlara fütursuzca savurduğunuz ön yargılı hakaretleriniz bir bitmedi.
Bu konuşma benim için bitmiştir. Selametle
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