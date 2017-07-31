Putin VPN'e savaş açtı: Rusya'da yasaklanıyor!

Son zamanlarda Çin'de gördüğümüz VPN yasağı haberlerinin bir yenisi Rusya'dan geldi. Ülkede bir süredir yetkili kurumların tartıştığı VPN yasağı, son olarak federal meclisinin bir kanadı olan Duma'da onaylanmıştı. Bu onayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne giden yasak, Putin tarafından da onaylandı. Yasak uyarınca kasım ayından itibaren ülke sınırları içerisinde VPN, anonymizer ve internette anonim olmayı sağlayan benzer uygulamaların kullanımı tamamen yasaklanacak ve bu uygulamaları kullanan kişiler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.





Konuyla ilgili açıklama yapan Duma'dan Leonid Levin, yürürlüğe girecek olan yasanın; yasalara uygun olarak hayatlarını sürdüren vatandaşlar açısından bir tehlike içermediğini sadece internette illegal içeriklere ulaşmak isteyen kişiler için bir sınırlandırma getirdiğini söylese de yasanın internetteki gizliliği tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığını düşünenler de var. Vladimir Putin'in 2018'den itibaren sohbet uygulamalarına kayıt olmak için telefon numarası şartı getiren yasa teklifini de onayladığını söyleyenler bu iki yasanın da aslında insanların internetteki hareketlerinin takip edilmesi için getirildiğini düşünüyor.





Bununla birlikte yasanın bir diğer nedeni de gelecek yıl mart ayında yapılacak olan başkanlık seçimi olarak görülüyor. Bu yasa ve sohbet uygulamalarına telefon numarasıyla kayıt zorunluğu getiren yasa sayesinde Vladimir Putin'in; seçimler öncesinde internette, otoritesini sarsacak içeriklerin ortaya çıkmasına engel olacağı düşünülüyor