Apple, Rusya'da "talep üzerine" VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı

25 VPN uygulaması Rusya App Store'dan kaldırıldı
Apple, VPN sağlayıcılara gönderdiği e-postalarda şunları söyledi: “Roskomnadzor'un talebi üzerine, uygulamanızın Rusya'da yasa dışı olan ve uygulama inceleme yönergelerine uygun olmayan içerik içermesi nedeniyle Rusya App Store'dan kaldırılacağını size bildirmek için yazıyoruz. Bu kaldırma işlemine veya Rusya’daki yasa ve gereksinimlere ilişkin ekstra bilgiye ihtiyaç duyarsanız doğrudan Roskomnadzor ile iletişime geçmenizi öneririz. Uygulamanız Rusya App Store'dan kaldırılmış olsa da App Store Connect'te seçtiğiniz diğer bölgelerin App Store’larında hâlâ mevcuttur.”
Uygulamaları kaldırılan şirketlerden biri olan Red Shield şu açıklamada bulundu: “Red Shield VPN, 2018'den bu yana Rus yetkililerin engelleme girişimlerine maruz kalıyor. Engellemeye Rus mahkemelerinde itiraz ettik, beklendiği gibi tüm davalarda kaybettik. Akabinde AİHM'ye dava açtık, bu dava hâlâ inceleniyor.”
VPN, Rusya'da neden yasak?
Putin, Temmuz 2017'de VPN servislerini, proxy'leri ve Tor'u yasaklayan bir yasa tasarısını imzalamış olsa da, Rus yetkililer, Roskomnadzor'un 10 VPN sağlayıcısına sistemlerini kullanıcıların engellenen sitelere erişimlerini otomatik olarak engelleyecek Rusya Devlet Bilgi Sistemi’ne (FGIS) bağlamaları gerektiğini bildirdiği Mart 2019'a kadar bu uygulamaya koyulmadı. O dönemde yalnızca Kaspersky, sistemlerini FGIS’e bağladı.
Neredeyse bir yıl sonra, Roskomnadzor, siber suçluların VPN’leri bomba tehditleri göndermek için kullandığını söyleyerek ProtonVPN ve ProtonMail e-posta hizmetlerini engelledi. Haziran 2021’de de Opera VPN, Cloudflare, Betternet dahil olmak üzere altıdan fazla VPN yasaklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.