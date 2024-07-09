Apple, Rusya'da "talep üzerine" VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı

Tam Boyutta Gör Rusya’da internet sıkı kontrolde ve sansürleniyor. Bu nedenle Rus internet kullanıcıları kısıtlamaları aşmak ve engellenen içeriklere erişmek için genelde VPN hizmetlerini kullanıyor. Ülkenin iletişim gözlemcisi, Rusya’da yasa dışı olarak etiketlenen içeriklere erişim sağlamak için kullanılan VPN uygulamalarından bazılarını (NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN ve PIA VPN dahil) yasaklaması için Apple’a talimat gönderdi.

Rekabet Kurulu, Apple’a App Store özelinde soruşturma açtı 1 ay önce eklendi

25 VPN uygulaması Rusya App Store'dan kaldırıldı

Apple, VPN sağlayıcılara gönderdiği e-postalarda şunları söyledi: “Roskomnadzor'un talebi üzerine, uygulamanızın Rusya'da yasa dışı olan ve uygulama inceleme yönergelerine uygun olmayan içerik içermesi nedeniyle Rusya App Store'dan kaldırılacağını size bildirmek için yazıyoruz. Bu kaldırma işlemine veya Rusya’daki yasa ve gereksinimlere ilişkin ekstra bilgiye ihtiyaç duyarsanız doğrudan Roskomnadzor ile iletişime geçmenizi öneririz. Uygulamanız Rusya App Store'dan kaldırılmış olsa da App Store Connect'te seçtiğiniz diğer bölgelerin App Store’larında hâlâ mevcuttur.”

Uygulamaları kaldırılan şirketlerden biri olan Red Shield şu açıklamada bulundu: “Red Shield VPN, 2018'den bu yana Rus yetkililerin engelleme girişimlerine maruz kalıyor. Engellemeye Rus mahkemelerinde itiraz ettik, beklendiği gibi tüm davalarda kaybettik. Akabinde AİHM'ye dava açtık, bu dava hâlâ inceleniyor.”

VPN, Rusya'da neden yasak?

Putin, Temmuz 2017'de VPN servislerini, proxy'leri ve Tor'u yasaklayan bir yasa tasarısını imzalamış olsa da, Rus yetkililer, Roskomnadzor'un 10 VPN sağlayıcısına sistemlerini kullanıcıların engellenen sitelere erişimlerini otomatik olarak engelleyecek Rusya Devlet Bilgi Sistemi’ne (FGIS) bağlamaları gerektiğini bildirdiği Mart 2019'a kadar bu uygulamaya koyulmadı. O dönemde yalnızca Kaspersky, sistemlerini FGIS’e bağladı.

Neredeyse bir yıl sonra, Roskomnadzor, siber suçluların VPN’leri bomba tehditleri göndermek için kullandığını söyleyerek ProtonVPN ve ProtonMail e-posta hizmetlerini engelledi. Haziran 2021’de de Opera VPN, Cloudflare, Betternet dahil olmak üzere altıdan fazla VPN yasaklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.