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    Apple, Rusya'da "talep üzerine" VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı

    Apple, Rusya'nın telekomünikasyon düzenleyicisi Roskomnadzor'un talebi üzerine VPN uygulamalarını Rusya App Store'dan kaldırmaya başladı. Peki, Rusya'da VPN neden yasaklanıyor?
    apple rusya app store vpn yasağı Tam Boyutta Gör
    Rusya’da internet sıkı kontrolde ve sansürleniyor. Bu nedenle Rus internet kullanıcıları kısıtlamaları aşmak ve engellenen içeriklere erişmek için genelde VPN hizmetlerini kullanıyor. Ülkenin iletişim gözlemcisi, Rusya’da yasa dışı olarak etiketlenen içeriklere erişim sağlamak için kullanılan VPN uygulamalarından bazılarını (NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN ve PIA VPN dahil) yasaklaması için Apple’a talimat gönderdi.

    25 VPN uygulaması Rusya App Store'dan kaldırıldı

    Apple, VPN sağlayıcılara gönderdiği e-postalarda şunları söyledi: “Roskomnadzor'un talebi üzerine, uygulamanızın Rusya'da yasa dışı olan ve uygulama inceleme yönergelerine uygun olmayan içerik içermesi nedeniyle Rusya App Store'dan kaldırılacağını size bildirmek için yazıyoruz. Bu kaldırma işlemine veya Rusya’daki yasa ve gereksinimlere ilişkin ekstra bilgiye ihtiyaç duyarsanız doğrudan Roskomnadzor ile iletişime geçmenizi öneririz. Uygulamanız Rusya App Store'dan kaldırılmış olsa da App Store Connect'te seçtiğiniz diğer bölgelerin App Store’larında hâlâ mevcuttur.

    Uygulamaları kaldırılan şirketlerden biri olan Red Shield şu açıklamada bulundu: “Red Shield VPN, 2018'den bu yana Rus yetkililerin engelleme girişimlerine maruz kalıyor. Engellemeye Rus mahkemelerinde itiraz ettik, beklendiği gibi tüm davalarda kaybettik. Akabinde AİHM'ye dava açtık, bu dava hâlâ inceleniyor.”

    VPN, Rusya'da neden yasak?

    Putin, Temmuz 2017'de VPN servislerini, proxy'leri ve Tor'u yasaklayan bir yasa tasarısını imzalamış olsa da, Rus yetkililer, Roskomnadzor'un 10 VPN sağlayıcısına sistemlerini kullanıcıların engellenen sitelere erişimlerini otomatik olarak engelleyecek Rusya Devlet Bilgi Sistemi’ne (FGIS) bağlamaları gerektiğini bildirdiği Mart 2019'a kadar bu uygulamaya koyulmadı. O dönemde yalnızca Kaspersky, sistemlerini FGIS’e bağladı.

    Neredeyse bir yıl sonra, Roskomnadzor, siber suçluların VPN’leri bomba tehditleri göndermek için kullandığını söyleyerek ProtonVPN ve ProtonMail e-posta hizmetlerini engelledi. Haziran 2021’de de Opera VPN, Cloudflare, Betternet dahil olmak üzere altıdan fazla VPN yasaklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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