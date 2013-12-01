Puzzle oyunu Catch, Windows Phone 8 için indirmeye sunuldu





Windows Phone ekosistemine eğlenceli oyunlar geliştiren Loon Apps girişimi, tarzını yansıtan yeni bir oyunu daha kullanıcıların beğenisine sundu.





Catch adlı oyun firmanın Link oyunu gibi iki noktayı birleştirme mantığına dayanıyor. Oyunun ilk seviyeleri oldukça kolayken, önünüze çıkan engeller nedeniyle yıldızları birleştirmek zorlaşmaya başlıyor. Ayrıca tek renk ile başlayan oyun zorlaştıkça birden fazla renk taşıyan yıldızlar ortaya çıkıyor.





Oyunun ilk 40 seviyesi ücretsiz iken ikinci ve üçüncü 60 seviyelik paketlere ücret ödemeniz gerekiyor.











