Qnap TS-112P ev ve küçük iş yeri tipi NAS video inceleme

8TB’a kadar 3,5” sabit diskleri destekleyen TS-112P, tek disk alan yapısıyla güvenlikten ziyade paylaşıma odaklanmış bir ağ depolama birimi. Bağlı bulunduğu ağdaki bilgisayar ve akıllı cihazlarla bilg

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda QNAP’ın ağ depolama çözümü TS-112P’i incelicez.

8TB’a kadar 3,5” sabit diskleri destekleyen TS-112P, tek disk alan yapısıyla güvenlikten ziyade paylaşıma odaklanmış bir ağ depolama birimi. Bağlı bulunduğu ağdaki bilgisayar ve akıllı cihazlarla bilgi paylaşımı yapabilen TS-112P’nin sahip olduğu bir çok fonksiyon içerisinde öne çıkanlar olarak WEB, FTP, E-Posta ve benzeri bir çok uygulama için sunucu görevi görme, IP kameralardan gelen görüntüleri kayıt alma, Torrent veya WEB üzerinden download yapabilme, yazıcıları ağ üzerinde paylaştırabilme özellikleri söylenebilir.

İnce zarif bir tasarıma sahip olan ürün, plastik parlak beyaz bir kasaya sahip. Ön yüzde güç tuşu aktivite ledleri 1 adet usb portu ve kopyalama tuşu yer alıyor. Bu fonksiyon tuşu, USB portundan bağlanan depolama birimi içeriğinin NAS içinde daha önceden belirlenen bir klasöre hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Arka kısımda ise fan boşluğu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet eSATA portu, 1 Adet Gigabit ağ bağlantısı ve güç girişi yer almakta. Cihaza sabit disk takıp çıkartmak için nası durdurup kapağı tamamen açmak gerekiyor. Küçük bir fan ile soğutması sağlanan sistemde WD’nin NAS’lar için geliştirdiği RED ailesinden 2TB sabit disk kullandık.





Cihazı çalıştırığ QNAP Finder yazılımı ile ağ üzerinden kontrol paneline eriştiğimizde görsel olarak oldukça kuvvetli kullanımı kolay bir yapı ile karşılaşıyoruz. Ağ depolama sunucularının en büyük farkı ağda yer alan kullanıcıların belli izinlere tabi tutularak denetlenebilmesi. QNAP TS-112P’nin kontrol arayüzünde kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme oldukça anlaşılır menüler altında yapılabiliyor.

Marvell’ın 1.6GHz hızda çalışan 6282 kodlu yongasına ve 512MB sistem belleğine sahip olan NAS, taleplere hızlı cevap verebiliyor. Araüyüz kullanım sırasında sorun yarayacak kadar uzun bekleme sürülerine rastlamadık.

TS-112P sahip olduğu galeri ve benzeri fonksiyonlarla da Ağ üzerinden çoklu ortam içeriği paylaşımını kolaylaştırıyor. HDMI veya benzeri bir görüntü çıkışınsa sahip olmadığı için çoklu ortam içeriğinin televizyona aktarılabilmesi için DLNA destekli bir televizyon kullanılması gerekiyor.

Kişisel bulut özelliği ise bilgisayarlar ve akıllı cihazların içeriğini bir arada sürekli güncel tutarak içeriğin herkes tarafından her cihazdan ulaşılabilir olmasını sağlıyor. QNAP tarafından geliştirilen dosya yöneticisi, download yöneticisi, galeri gezgibi gibi akıllı cihaz uygulamaları sayesinde de NAS içeriğini istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz.

Cihazın performans değerlerine geçecek olursak eğer, ev ve küçük ofisler için geliştirilen bir ürün olan TS-112P oldukça tatmin edici değerlere imza atıyor. Cihazın tek eleştirebileceğimiz noktası tek disk takıldığı için Raid 1 seçeneğine sahip olmaması oluyor. Bu yönüyle uzun süreli arşiv ortamından çok paylaşım platformu olarak kullanılması daha uygun olacaktır.

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Fan sabit diski ve sistem bileşenlerini soğuturken hiç bir zaman rahatsız edici gürültü seviyesine ulaşmadı. Genel olarak sessiz bir şekilde işini iyi yaptığını söyleyebiliriz. Sabit disk aktif şekilde çalışırken 10W düzeyinde güç çeken TS-112P, bekleme modundayken de 6W civarında güç tüketiyor.Özellikle akıllı cihazların çoğalması ve içerğe televizyon dahil bir çok yerden erişim ihtiyacının hızla artmasıyla ağ depolama cihazları ev kullanıcılarının da hedefine girmiş durumda. TS-112P, az güç tüketmesi ve zarif yapısıyla oturma odasında bile yer bulabilecek etkili bir çözüm olmuş.