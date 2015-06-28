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Qnap TS-112P ev ve küçük iş yeri tipi NAS video inceleme

3 yıl
36,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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8TB’a kadar 3,5” sabit diskleri destekleyen TS-112P, tek disk alan yapısıyla güvenlikten ziyade paylaşıma odaklanmış bir ağ depolama birimi. Bağlı bulunduğu ağdaki bilgisayar ve akıllı cihazlarla bilg
Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda QNAP’ın ağ depolama çözümü TS-112P’i incelicez.

8TB’a kadar 3,5” sabit diskleri destekleyen TS-112P, tek disk alan yapısıyla güvenlikten ziyade paylaşıma odaklanmış bir ağ depolama birimi. Bağlı bulunduğu ağdaki bilgisayar ve akıllı cihazlarla bilgi paylaşımı yapabilen TS-112P’nin sahip olduğu bir çok fonksiyon içerisinde öne çıkanlar olarak WEB, FTP, E-Posta ve benzeri bir çok uygulama için sunucu görevi görme, IP kameralardan gelen görüntüleri kayıt alma, Torrent veya WEB üzerinden download yapabilme, yazıcıları ağ üzerinde paylaştırabilme özellikleri söylenebilir.

İnce zarif bir tasarıma sahip olan ürün, plastik parlak beyaz bir kasaya sahip. Ön yüzde güç tuşu aktivite ledleri 1 adet usb portu ve kopyalama tuşu yer alıyor. Bu fonksiyon tuşu, USB portundan bağlanan depolama birimi içeriğinin NAS içinde daha önceden belirlenen bir klasöre hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Arka kısımda ise fan boşluğu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet eSATA portu, 1 Adet Gigabit ağ bağlantısı ve güç girişi yer almakta. Cihaza sabit disk takıp çıkartmak için nası durdurup kapağı tamamen açmak gerekiyor. Küçük bir fan ile soğutması sağlanan sistemde WD’nin NAS’lar için geliştirdiği RED ailesinden 2TB sabit disk kullandık.

Fan sabit diski ve sistem bileşenlerini soğuturken hiç bir zaman rahatsız edici gürültü seviyesine ulaşmadı. Genel olarak sessiz bir şekilde işini iyi yaptığını söyleyebiliriz. Sabit disk aktif şekilde çalışırken 10W düzeyinde güç çeken TS-112P, bekleme modundayken de 6W civarında güç tüketiyor.

Qnap TS-112P ev ve küçük iş yeri tipi NAS video inceleme

Cihazı çalıştırığ QNAP Finder yazılımı ile ağ üzerinden kontrol paneline eriştiğimizde görsel olarak oldukça kuvvetli kullanımı kolay bir yapı ile karşılaşıyoruz. Ağ depolama sunucularının en büyük farkı ağda yer alan kullanıcıların belli izinlere tabi tutularak denetlenebilmesi. QNAP TS-112P’nin kontrol arayüzünde kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme oldukça anlaşılır menüler altında yapılabiliyor.

Marvell’ın 1.6GHz hızda çalışan 6282 kodlu yongasına ve 512MB sistem belleğine sahip olan NAS, taleplere hızlı cevap verebiliyor. Araüyüz kullanım sırasında sorun yarayacak kadar uzun bekleme sürülerine rastlamadık.

TS-112P sahip olduğu galeri ve benzeri fonksiyonlarla da Ağ üzerinden çoklu ortam içeriği paylaşımını kolaylaştırıyor. HDMI veya benzeri bir görüntü çıkışınsa sahip olmadığı için çoklu ortam içeriğinin televizyona aktarılabilmesi için DLNA destekli bir televizyon kullanılması gerekiyor.

Kişisel bulut özelliği ise bilgisayarlar ve akıllı cihazların içeriğini bir arada sürekli güncel tutarak içeriğin herkes tarafından her cihazdan ulaşılabilir olmasını sağlıyor. QNAP tarafından geliştirilen dosya yöneticisi, download yöneticisi, galeri gezgibi gibi akıllı cihaz uygulamaları sayesinde de NAS içeriğini istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz.

Cihazın performans değerlerine geçecek olursak eğer, ev ve küçük ofisler için geliştirilen bir ürün olan TS-112P oldukça tatmin edici değerlere imza atıyor. Cihazın tek eleştirebileceğimiz noktası tek disk takıldığı için Raid 1 seçeneğine sahip olmaması oluyor. Bu yönüyle uzun süreli arşiv ortamından çok paylaşım platformu olarak kullanılması daha uygun olacaktır.

Özellikle akıllı cihazların çoğalması ve içerğe televizyon dahil bir çok yerden erişim ihtiyacının hızla artmasıyla ağ depolama cihazları ev kullanıcılarının da hedefine girmiş durumda. TS-112P, az güç tüketmesi ve zarif yapısıyla oturma odasında bile yer bulabilecek etkili bir çözüm olmuş.
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DH Misafiri 3 yıl
makineyi ad ye alın ölüyor arayüz. Ayrıca synology çok daha iyi.
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Hobar 3 yıl
Çok pahalı. WD my cloud gibi ürünler bu paraya içinde 3tb diskle beraber geliyor. Belki bunun kadar ıvır zıvır yazılım olmayabilir içinde ama çoğu kullanıcı için yeterli bileşenleri sunuyor.
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teornek 3 yıl
ben kendi şirketimde bilgisayar üzerinden paylaşılan klasör kullanıyorum fakat artık daha profesyonel ve daha hızlı bir paylaşım ortamına ihtiyacım var günlük ortalama 30 adet dosyayı tarayıcıdan kopyalayıp ilgili klasöre ve gene ortalama 3*0 dosyayı ilgili klasörden yazdırmam gerekiyor ve istediğim her an en basitinden geçen ay bu zaman ne olmş geçmiş doysanın taramasına çok hızlı bir şejilde bakmam lazım sizce yeterli bir performans alır mıyım
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HunterMystic 3 yıl
karşısında synology gibi bir marka oldukça rekabet şansı çok zor.
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netstat 3 yıl
bu tip cihazların web sunucu olabilmesi insanların evde web site yayınlamasını basitleştirip yaygınlaştıracak.
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E_Aydin35 3 yıl
Güzel bir çözüm olmuş, aslında küçük çaplı işletmeler ve depolama yükü olan ev kullanıcıları için ideal. Ben özelliklede Web tabanlı arayüz erişiminin bir işletim sistemi edasında olmasına bayılıyorum..
Geçenlerde gördüğüm daha profesyonel bir NAS çözümü olan cihazda WEB tabanlı bir işletim sistemi kuruluydu, bulut bağlantısından download/upload kanallarına kadar, media oynatıcısından fotoğraf düzenleyicisine kadar standart işletim sistemlerinde olmayan özellikler sunuluyordu. Fiyatı ne seviyelerde olur acaba bakalım..
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interwap 3 yıl
Bu giriş seviyesi üründe esata var ancak TS-251, TS-253 pro gibi modellerde yok.
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BlueICE 3 yıl
Ayni ürünü yakin bir tarihte satin almistim ama ne yazikki hic memnun kalmadim. Wlan üzerinden data transferi tamamen kabus. Degisik wlan ayarlarinda denememe ragmen tatmin edilebilir bir dosya paylasim hizini yakalayamadim.
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donanımcı123 3 yıl
Zaten tek diskli bir nas cihaz almanın açıkçası hiçbir esprisi yok. Nas cihazın asıl amacı yedekli depolamadır, sonuçta 7/24 çalışacak cihazlar bunlar. En az 2 disk yuvalı ve mutlaka hot swap özellikli modeller, nas yapıya uygun disklerle raid1 modda çalıştırılmalıdır.

Tek disk yuvalı bir nas cihaz alacağınıza gidin taşınabilir bir disk alın, usb destekli bir modem edinin birbirine bağlayın alın size ağ destekli depolama yapısı, hemde başka yere de taşıyabilirsiniz.
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