Qualcomm, Apple’ın iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor

Eski çalışma ortağı tarafından bu iddialarla suçlanan ve durumdan oldukça rahatsız görünen Qualcomm ise bugün yaptığı açıklamayla Apple’a yanıt verdi. Apple’ın iddialarının temelsiz olduğunu ifade eden Qualcomm; Apple’ın kasıtlı olarak iki şirket arasındaki görüşmeleri, anlaşmaları ve lisanslama sürecini yanlış aktararak ürettikleri teknolojinin değerini ve büyüklüğünü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını belirtti.Alve.com'da gör iPhone 7 modellerinde sıcak fırsatlar!
Şirket ayrıca Apple’ın bu davasıyla çeşitli ülkelerdeki düzenleyici kuruluşları, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı gibi, yanlış bilgilendirerek Qualcomm’a saldırılması konusunda teşvik ettiğinin altını çizdi. Qualcomm Baş Danışmanı ve Başkan Vekili olan Don Rosenberg ise mahkeme aracılığıyla Apple’ın uygulamalarını ve haklarını detaylı bir şekilde incelemeimkanı bulacaklarını ve bu sayede kendileri hakkındaki iddiaların yanlışlığını duyurma fırsatına sahip olacaklarını ifade etti.
Anlaşmazlık Yeni Modellerde Kendini Gösterdi
Yakın zamana kadar iPhone’larda Qualcomm’un modemini kullanan Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde Intel ile çalışmaya başlaması, Qualcomm ve Apple arasındaki anlaşmazlığı gösterir nitelikteydi.
Apple’ın başka şirketlerle olan oldukça uzun dava süreçlerini düşünürsek bu davanın da sonuçlanması yılar alabilir ayrıca iki şirketin de mahkemeye çıkıp haklarını savunmak konusunda oldukça hırslı görünmesi hep beraber uzun bir dava sürecini izleyeceğimizi gösteriyor.
http://wccftech.com/qualcomm-responds-apples-1-billion-lawsuit-calls-baseless/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela biz uçak yapsak 100 liradan satsak, ABD uçağı 70 liradan almak istese ama biz 100'den aşağı kurtarmaz desek sonra da ABD gidip bizi şikayet etse pahalıya ürün satıyor diye.Böyle bir mantık olabilir mi ? Ürün benim değil mi ister 500'e satarım ister 1'e.
Doğru düzgün bişey geliştirmez, tutup köşeleri yuvarlak diye patent alır, bundan dolayı mahkemeye gider ama Nokia ve Ericsson'un geliştirmek için yıllarca para harcayıp geliştirdiği teknolojileri bedava kullanmak ister.
Umarım Nokia senin karnındaki ağrıyı alır Apple.