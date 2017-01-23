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Qualcomm, Apple’ın iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor

Apple’ın ‘’uygunsuz lisanslama talepleri’’ gerekçesiyle 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı Qualcomm iddiaların dayanaksız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Qualcomm, Apple’ın iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor
 

Geçtiğimiz günlerde önce ABD Ticaret Bakanlığı, Qualcomm’un kendisinden ürün almak isteyen şirketlere ticaret etiğine aykırı anlaşma şartları sunduğu gerekçesiyle dava açmış ardından Apple da benzer iddialarla Qualcomm’un ürünleri için ‘‘zahmetli, mantıksız ve masraflı’’ bir lisanslama süreci istediğini öne sürmüş ve 1 milyar dolarlık bir tazminat davası açmıştı.

Eski çalışma ortağı tarafından bu iddialarla suçlanan ve durumdan oldukça rahatsız görünen Qualcomm ise bugün yaptığı açıklamayla Apple’a yanıt verdi. Apple’ın iddialarının temelsiz olduğunu ifade eden Qualcomm; Apple’ın kasıtlı olarak iki şirket arasındaki görüşmeleri, anlaşmaları ve lisanslama sürecini yanlış aktararak ürettikleri teknolojinin değerini ve büyüklüğünü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını belirtti.

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Şirket ayrıca Apple’ın bu davasıyla çeşitli ülkelerdeki düzenleyici kuruluşları, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı gibi, yanlış bilgilendirerek Qualcomm’a saldırılması konusunda teşvik ettiğinin altını çizdi. Qualcomm Baş Danışmanı ve Başkan Vekili olan Don Rosenberg ise mahkeme aracılığıyla Apple’ın uygulamalarını ve haklarını detaylı bir şekilde incelemeimkanı bulacaklarını ve bu sayede kendileri hakkındaki iddiaların yanlışlığını duyurma fırsatına sahip olacaklarını ifade etti.

Anlaşmazlık Yeni Modellerde Kendini Gösterdi 

Yakın zamana kadar iPhone’larda Qualcomm’un modemini kullanan Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde Intel ile çalışmaya başlaması, Qualcomm ve Apple arasındaki anlaşmazlığı gösterir nitelikteydi.

Apple’ın başka şirketlerle olan oldukça uzun dava süreçlerini düşünürsek bu davanın da sonuçlanması yılar alabilir ayrıca iki şirketin de mahkemeye çıkıp haklarını savunmak konusunda oldukça hırslı görünmesi hep beraber uzun bir dava sürecini izleyeceğimizi gösteriyor.


http://wccftech.com/qualcomm-responds-apples-1-billion-lawsuit-calls-baseless/ Yorum Yaz
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Hawk58Offi 2 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin Qualcomm haklı. Eğer ben bir ürün yapıyorsam ve sen bunu kullanmak istiyorsan benim istediğim her şeyi yapmak zorundasın. Yoksa alamazsın ürünü.



Mesela biz uçak yapsak 100 liradan satsak, ABD uçağı 70 liradan almak istese ama biz 100'den aşağı kurtarmaz desek sonra da ABD gidip bizi şikayet etse pahalıya ürün satıyor diye.Böyle bir mantık olabilir mi ? Ürün benim değil mi ister 500'e satarım ister 1'e.
Kim ne derse desin Qualcomm haklı. Eğer ben bir ürün yapıyorsam ve sen bunu kullanmak istiyorsan benim istediğim her şeyi yapmak zorundasın. Yoksa alamazsın ür...
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Yanıtla +18
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UML 2 yıl
Apple herşeyden para ister ama iş kendisi ödemeye gelince çocuk gibi mızıkcılık yapar.
Doğru düzgün bişey geliştirmez, tutup köşeleri yuvarlak diye patent alır, bundan dolayı mahkemeye gider ama Nokia ve Ericsson'un geliştirmek için yıllarca para harcayıp geliştirdiği teknolojileri bedava kullanmak ister.
Umarım Nokia senin karnındaki ağrıyı alır Apple.
Apple herşeyden para ister ama iş kendisi ödemeye gelince çocuk gibi mızıkcılık yapar.Doğru düzgün bişey geliştirmez, tutup köşeleri yuvarlak diye patent a...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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V4LKyR 2 yıl
Apple bir şirketle münakaşa ediyorsa, bilin ki Apple değil, o şirket haklıdır.
Bu her zaman böyle.
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Aslında tüm bunların eş zamanlı olması hiç de tesadüfi değil. Apple'ın kemik kitlesi kendini bir halt zanneden, üstün görüp de adalet savaşçısı imajına toz kondurmayan bilimum kimlik bunalımı kitle. Kendileri de veren eli ısırmaya kalkmış - çok yabancı değil hitap ettiği zümresine bakarak söylemek gerekirse. Tüm darpa patentlerini karşılıksız al, sonra da en büyük şirketim de. Tam attan inip eşşeğe bindi şu son yaptığıyla. Obama Abimiz'in gidişiyle kapandı o SJW tarakları gençler, heder etmeyin kendinizi. Kimse yemiyor bu numaraları.
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kadirirdem 2 yıl
Quallcomm haklı , Apple nereden para yerim diye açık aramaya çalışıyor çok aç göz bir firma...
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adroid 2 yıl
Kendini mükemmel bir marka gibi gösterip suçu başkalarına atar Apple budur
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tahir40 2 yıl
Milyarlarca dolar yatırdık peşinen, sözde conilerle beraber savaş uçağı üretiyoruz diye. Adamlar sonra ne beraberi, siz gövde aksamını üretin, asıl teknolojik kısmını elektronik aksamını, yazılımını biz yapıcaz, size de müdahele izni vermiyoruz, üste de uçak kalktığı an bize haber verecek, isteğimiz harici uçamayacak dedi. Tazminat bir yana "tamam abi" dedik :)
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UML 2 yıl
Apple herşeyden para ister ama iş kendisi ödemeye gelince çocuk gibi mızıkcılık yapar.
Doğru düzgün bişey geliştirmez, tutup köşeleri yuvarlak diye patent alır, bundan dolayı mahkemeye gider ama Nokia ve Ericsson'un geliştirmek için yıllarca para harcayıp geliştirdiği teknolojileri bedava kullanmak ister.
Umarım Nokia senin karnındaki ağrıyı alır Apple.
1 Yanıt Yanıtla +15
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xbreakx 2 yıl UML
UML
Apple herşeyden para ister ama iş kendisi ödemeye gelince çocuk gibi mızıkcılık yapar.
Doğru düzgün bişey geliştirmez, tutup köşeleri yuvarlak diye patent alır, bundan dolayı mahkemeye gider ama Nokia ve Ericsson'un geliştirmek için yıllarca para harcayıp geliştirdiği teknolojileri bedava kullanmak ister.
Umarım Nokia senin karnındaki ağrıyı alır Apple.

Yeni işletim sistemi keşfetmeden alamaz... Android vs. ile olacak iş değil bence.
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Hawk58Offi 2 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin Qualcomm haklı. Eğer ben bir ürün yapıyorsam ve sen bunu kullanmak istiyorsan benim istediğim her şeyi yapmak zorundasın. Yoksa alamazsın ürünü.



Mesela biz uçak yapsak 100 liradan satsak, ABD uçağı 70 liradan almak istese ama biz 100'den aşağı kurtarmaz desek sonra da ABD gidip bizi şikayet etse pahalıya ürün satıyor diye.Böyle bir mantık olabilir mi ? Ürün benim değil mi ister 500'e satarım ister 1'e.
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