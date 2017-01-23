Qualcomm, Apple’ın iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor

Geçtiğimiz günlerde önce ABD Ticaret Bakanlığı, Qualcomm’un kendisinden ürün almak isteyen şirketlere ticaret etiğine aykırı anlaşma şartları sunduğu gerekçesiyle dava açmış ardından Apple da benzer iddialarla Qualcomm’un ürünleri için ‘‘zahmetli, mantıksız ve masraflı’’ bir lisanslama süreci istediğini öne sürmüş ve 1 milyar dolarlık bir tazminat davası açmıştı.

Eski çalışma ortağı tarafından bu iddialarla suçlanan ve durumdan oldukça rahatsız görünen Qualcomm ise bugün yaptığı açıklamayla Apple’a yanıt verdi. Apple’ın iddialarının temelsiz olduğunu ifade eden Qualcomm; Apple’ın kasıtlı olarak iki şirket arasındaki görüşmeleri, anlaşmaları ve lisanslama sürecini yanlış aktararak ürettikleri teknolojinin değerini ve büyüklüğünü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını belirtti.

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iPhone 7 modellerinde sıcak fırsatlar!

Şirket ayrıca Apple’ın bu davasıyla çeşitli ülkelerdeki düzenleyici kuruluşları, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı gibi, yanlış bilgilendirerek Qualcomm’a saldırılması konusunda teşvik ettiğinin altını çizdi. Qualcomm Baş Danışmanı ve Başkan Vekili olan Don Rosenberg ise mahkeme aracılığıyla Apple’ın uygulamalarını ve haklarını detaylı bir şekilde incelemeimkanı bulacaklarını ve bu sayede kendileri hakkındaki iddiaların yanlışlığını duyurma fırsatına sahip olacaklarını ifade etti.

Anlaşmazlık Yeni Modellerde Kendini Gösterdi

Yakın zamana kadar iPhone’larda Qualcomm’un modemini kullanan Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde Intel ile çalışmaya başlaması, Qualcomm ve Apple arasındaki anlaşmazlığı gösterir nitelikteydi.

Apple’ın başka şirketlerle olan oldukça uzun dava süreçlerini düşünürsek bu davanın da sonuçlanması yılar alabilir ayrıca iki şirketin de mahkemeye çıkıp haklarını savunmak konusunda oldukça hırslı görünmesi hep beraber uzun bir dava sürecini izleyeceğimizi gösteriyor.

http://wccftech.com/qualcomm-responds-apples-1-billion-lawsuit-calls-baseless/