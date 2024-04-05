Qualcomm Snapdragon X Plus ile ilgili yeni detaylar

Snapdragon X Plus neler sunacak?
Snapdragon X Plus yonga seti Snapdragon X Elite serisinin biraz daha altına konumlanacak. Biraz daha az çekirdek sayısı, düşürülmüş hızlar ve kırpılmış özellikler ile bütçeye oynayan dizüstülerde kendisine yer bulacak.
Firmanın X1P44100 ve X1P46100 kod adlı iki yongayı testlere başladığı belirtildi. Bu yongalarda Snapdragon X65 modem bulunuyor. Henüz yongalar ile ilgili detaylar mevcut değil ancak bu modellerin en alt seviyede olduğu tahmin ediliyor.
Snapdragon X Plus serisinde X1P40100 en alt seriyi temsil ediyor. Bu seride 4-6 çekirdek olacağı tahmin ediliyor. Yine LPDDR5X RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi detayların bu seride de korunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...