Qualcomm Snapdragon X Plus ile ilgili yeni detaylar

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Windows bilgisayarlar için tanıttığı amiral gemisi ARM yongası Snapdragon X Elite piyasaya çıkmaya hazırlanırken Snapdragon X Plus yongasına ait yeni bilgiler de ortaya çıkmış durumda.

Snapdragon X Plus neler sunacak?

Snapdragon X Plus yonga seti Snapdragon X Elite serisinin biraz daha altına konumlanacak. Biraz daha az çekirdek sayısı, düşürülmüş hızlar ve kırpılmış özellikler ile bütçeye oynayan dizüstülerde kendisine yer bulacak.

Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı 3 hf. önce eklendi

Firmanın X1P44100 ve X1P46100 kod adlı iki yongayı testlere başladığı belirtildi. Bu yongalarda Snapdragon X65 modem bulunuyor. Henüz yongalar ile ilgili detaylar mevcut değil ancak bu modellerin en alt seviyede olduğu tahmin ediliyor.

Snapdragon X Plus serisinde X1P40100 en alt seriyi temsil ediyor. Bu seride 4-6 çekirdek olacağı tahmin ediliyor. Yine LPDDR5X RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi detayların bu seride de korunması bekleniyor.

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Snapdragon X Plus detaylanıyor