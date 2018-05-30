Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1

Qualcomm, aratırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları için tasarlanmış özel Snapdragon yonga setini duyurdu. Snapdragon XR1 platformunun tüm detayları haberimizde.
11 ay
1,6b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, devam eden Augmented World Expo fuarında, dünyanın ilk özel Genişletilmiş Gerçeklik (XR) yonga setini tanıttı. Snapdragon XR1 olarak lanse edilen platformun sadece artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları için kullanılması amaçlanıyor.
Bildiğiniz üzere günümüzde çoğu AR ve VR cihazı, akıllı telefonlar için tasarlanan yonga setlerini kullanıyor. Ancak artık özel bir platform, genel üretkenliklerini artıracak ve daha fazla şey sunacak. Qualcomm, XR1'i bağımsız AR ve VR cihazları için dünyanın ilk özel Genişletilmiş Gerçeklik (AR, VR, MR için ortak) platformu olarak tanımlıyor.
Ayrıca Bkz. "Motorola'dan iPhone X tasarımlı telefon: Motorola One Power"
Snapdragon XR1 gelişmiş XR yazılım servis katmanı, cihaz üzerinde işlem yapmak için bir yapay zeka motoru, Snapdragon XR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile birlikte Qualcomm'un bağlantı ve güvenlik teknolojilerini içeriyor. Ayrıca platform yapay zeka yetenekleriyle AR deneyimleri için özel optimizasyonlara sahip. Böylelikle daha iyi etkileşim, güç tüketimi ve termal verimlilik sunuyor.

4K video oynatma desteği ve gelişmiş ses teknolojileri

Qualcomm, XR1 platformunun kullanıcılara saniyede 60 kareye kadar 4K video gösterebileceğini söyledi. Ayrıca, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemcisi'nin (ISP) içindeki yeni özel donanım ve yazılım algoritmaları anlık görüntülerden istenmeyen gürültüyü önemli ölçüde azaltarak, AR başlıklarda daha gelişmiş bi görüntü üretecek.
Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1
Platform, yüksek kaliteli bir ses deneyimi için Qualcomm’un 3D Audio Suite, Aqstic Audio ve aptX Audio gibi teknolojilerini de destekliyor. Qualcomm ayrıca Meta, VIVE, Vuzix ve Pico gibi üreticilerin bu platformu kullanacağını da söyledi. Snapdragon XR1 platformu kullanılarak geliştirilen ürünlerin 2019'da piyasada olması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/05/29/snapdragon-xr1/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apodur 11 ay
Tebrikler Qualcomm,
Biz hala birbirimiz yeyip/bitirmek ve yıkmakla meşgulüz. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı 11 ay Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak 11 ay Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi 11 ay Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi 11 ay Tesla Model S, özel yapım olarak station wagon'a dönüştürüldü 11 ay Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor 11 ay Virgin Galactic'in süpersonik uzay aracı ikinci test uçuşunu tamamladı 11 ay OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video] 11 ay Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri 11 ay Galaxy A6 ve A6+ satışa çıktı, fiyatları üzdü 11 ay Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı 11 ay Google Haritalar'a yorumlarda arama özelliği geldi 11 ay Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor 11 ay 8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme 11 ay Mercedes, BMW'yi geçerek en değerli ikinci otomotiv markası oldu 11 ay Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1 Sonraki Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi 11 ay Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik 11 ay Ford, trafikte arkadan yaklaşan motosikleti algılayan bir sistemin patentini aldı 11 ay Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı 11 ay Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı 11 ay Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı 11 ay İz problemini çözemeyen LG, Incheon havalimanındaki OLED TV’leri değiştiriyor 11 ay Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız" 11 ay CEBIT 2018 bu sene çok daha hareketli geçecek 11 ay Marketteki meyve ve sebzelerin üretim yeri, hal fiyatı ve diğer bilgileri bu uygulamada 11 ay Motorola'dan iPhone X tasarımlı telefon: Motorola One Power 11 ay Vitamin ve mineral takviyelerinin çoğu yeterince faydalı değil 11 ay Yeni Nokia telefonları duyuruldu 11 ay Huawei'nin akıllı hoparlörü "iDol home" olarak gelebilir 11 ay iOS 11.4 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 11.4 ile gelen yenilikler 11 ay Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı 11 ay Elektrikli Mercedes eSprinter, iki farklı batarya ile satılacak 11 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 11 ay Okul katliamını simüle eden Active Shooter oyununa tepki yağıyor 11 ay HTC U12 Plus'ın kutusundan 3.5mm kulaklık dönüştürücü adaptör çıkmayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim