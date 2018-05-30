Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1

Qualcomm, devam eden Augmented World Expo fuarında, dünyanın ilk özel Genişletilmiş Gerçeklik (XR) yonga setini tanıttı. Snapdragon XR1 olarak lanse edilen platformun sadece artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları için kullanılması amaçlanıyor.

Bildiğiniz üzere günümüzde çoğu AR ve VR cihazı, akıllı telefonlar için tasarlanan yonga setlerini kullanıyor. Ancak artık özel bir platform, genel üretkenliklerini artıracak ve daha fazla şey sunacak. Qualcomm, XR1'i bağımsız AR ve VR cihazları için dünyanın ilk özel Genişletilmiş Gerçeklik (AR, VR, MR için ortak) platformu olarak tanımlıyor.

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Snapdragon XR1 gelişmiş XR yazılım servis katmanı, cihaz üzerinde işlem yapmak için bir yapay zeka motoru, Snapdragon XR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile birlikte Qualcomm'un bağlantı ve güvenlik teknolojilerini içeriyor. Ayrıca platform yapay zeka yetenekleriyle AR deneyimleri için özel optimizasyonlara sahip. Böylelikle daha iyi etkileşim, güç tüketimi ve termal verimlilik sunuyor.

4K video oynatma desteği ve gelişmiş ses teknolojileri

Qualcomm, XR1 platformunun kullanıcılara saniyede 60 kareye kadar 4K video gösterebileceğini söyledi. Ayrıca, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemcisi'nin (ISP) içindeki yeni özel donanım ve yazılım algoritmaları anlık görüntülerden istenmeyen gürültüyü önemli ölçüde azaltarak, AR başlıklarda daha gelişmiş bi görüntü üretecek.

Platform, yüksek kaliteli bir ses deneyimi için Qualcomm’un 3D Audio Suite, Aqstic Audio ve aptX Audio gibi teknolojilerini de destekliyor. Qualcomm ayrıca Meta, VIVE, Vuzix ve Pico gibi üreticilerin bu platformu kullanacağını da söyledi. Snapdragon XR1 platformu kullanılarak geliştirilen ürünlerin 2019'da piyasada olması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/05/29/snapdragon-xr1/