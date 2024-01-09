Apple’dan geliştiricilere: AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin

“AR veya VR uygulaması demeyin”
Apple, geliştiricilerin Vision Pro uygulamalarına atıfta bulunurken AR ve VR terimlerini kullanmamalarını, bunun yerine "uzamsal bilgi işlem uygulamaları" olarak adlandırmalarını tercih ediyor. Yani AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması dememeleri gerektiğini söylüyor.
Geliştirilen uygulamaların kesinlikle bir AR/VR başlığı (Bu arada Vision Pro'ya 'başlık' da dememek gerekiyor) için geliştirilmiş AR veya VR uygulamaları olmaları dışında bir sorun yok… Öte yandan Apple’ın bu tutumun anlaşılabilir bir tarafı da var. Firma, açık bir şekilde kendi platformundaki uygulamaların diğer VR/AR başlıklarındakilerle, özellikle de Meta'nın Quest 3’ündekilerle karıştırılmamasını istiyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde 3.499 dolar fiyat ile ABD’de piyasaya sürülecek.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-tells-developers-not-to-call-their-ar-and-vr-apps-ar-or-vr-apps-085136127.html https://developer.apple.com/visionos/submit/#describing-your-app Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.