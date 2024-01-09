Apple’dan geliştiricilere: AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin

Tam Boyutta Gör Apple'ın Vision Pro VR/AR başlığının 2 Şubat'ta satışa sunulacak olmasıyla birlikte, uygulama gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmeye başladık. Örneğin şirket, uygulama yayınlamayı planlayan visionOS geliştiricileri için yönergeler yayınladı ve burada garip bir uyarı var. Bu uyarı, Apple’ın VisionPro’yu konumlandırmasıyla ilgili gibi görünüyor.

“AR veya VR uygulaması demeyin”

Apple, geliştiricilerin Vision Pro uygulamalarına atıfta bulunurken AR ve VR terimlerini kullanmamalarını, bunun yerine "uzamsal bilgi işlem uygulamaları" olarak adlandırmalarını tercih ediyor. Yani AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması dememeleri gerektiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiricilere verdiği talimatlarda "Uzamsal bilgi işlem: Uygulamanızdan uzamsal bilişim uygulaması olarak bahsedin. Uygulama deneyiminizi artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), genişletilmiş gerçeklik (XR) veya karma gerçeklik (MR) olarak tanımlamayın" diyor. Apple ayrıca marka isimlerinin yazımında da hassasiyetini dile getiriyor. Firma, "visionOS” kelimesinin cümle başında olsa dahi küçük “v” ile başlaması gerektiğini söylüyor.

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Geliştirilen uygulamaların kesinlikle bir AR/VR başlığı (Bu arada Vision Pro'ya 'başlık' da dememek gerekiyor) için geliştirilmiş AR veya VR uygulamaları olmaları dışında bir sorun yok… Öte yandan Apple’ın bu tutumun anlaşılabilir bir tarafı da var. Firma, açık bir şekilde kendi platformundaki uygulamaların diğer VR/AR başlıklarındakilerle, özellikle de Meta'nın Quest 3’ündekilerle karıştırılmamasını istiyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde 3.499 dolar fiyat ile ABD’de piyasaya sürülecek.

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Apple: “AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin”