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    Anlık Bildirim

    Apple’dan geliştiricilere: AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin

    Apple Vision Pro başlığı için artık çok az bir süre kaldı. Geri sayım başlamışken Apple’dan geliştiricilere de bir uyarı geldi: AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin.
    Apple: “AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin” Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Vision Pro VR/AR başlığının 2 Şubat'ta satışa sunulacak olmasıyla birlikte, uygulama gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmeye başladık. Örneğin şirket, uygulama yayınlamayı planlayan visionOS geliştiricileri için yönergeler yayınladı ve burada garip bir uyarı var. Bu uyarı, Apple’ın VisionPro’yu konumlandırmasıyla ilgili gibi görünüyor.

    “AR veya VR uygulaması demeyin”

    Apple, geliştiricilerin Vision Pro uygulamalarına atıfta bulunurken AR ve VR terimlerini kullanmamalarını, bunun yerine "uzamsal bilgi işlem uygulamaları" olarak adlandırmalarını tercih ediyor. Yani AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması dememeleri gerektiğini söylüyor.

    Apple: “AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin” Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiricilere verdiği talimatlarda "Uzamsal bilgi işlem: Uygulamanızdan uzamsal bilişim uygulaması olarak bahsedin. Uygulama deneyiminizi artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), genişletilmiş gerçeklik (XR) veya karma gerçeklik (MR) olarak tanımlamayın" diyor. Apple ayrıca marka isimlerinin yazımında da hassasiyetini dile getiriyor. Firma, "visionOS” kelimesinin cümle başında olsa dahi küçük “v” ile başlaması gerektiğini söylüyor.

    Geliştirilen uygulamaların kesinlikle bir AR/VR başlığı (Bu arada Vision Pro'ya 'başlık' da dememek gerekiyor) için geliştirilmiş AR veya VR uygulamaları olmaları dışında bir sorun yok… Öte yandan Apple’ın bu tutumun anlaşılabilir bir tarafı da var. Firma, açık bir şekilde kendi platformundaki uygulamaların diğer VR/AR başlıklarındakilerle, özellikle de Meta'nın Quest 3’ündekilerle karıştırılmamasını istiyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat tarihinde 3.499 dolar fiyat ile ABD’de piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-tells-developers-not-to-call-their-ar-and-vr-apps-ar-or-vr-apps-085136127.html https://developer.apple.com/visionos/submit/#describing-your-app
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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