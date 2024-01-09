Sony, 'uzamsal' AR/VR başlığını tanıttı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Sony, kullanıcıların bir sanal gerçeklik başlığı takarken 3D modelleri düzenlemelerine ve şekillendirmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış yeni uzamsal içerik oluşturma sistemini duyurdu. Şirket, CES 2024'teki bir sunum sırasında başlığı benzersiz bir çift kontrolörle birlikte sergiledi. Tasarım noktasında ürünün oldukça etkileyici göründüğünü söylemek gerekiyor.

Sony’den içerik oluşturuculara karmak gerçeklik sistemi

Snapdragon XR2+ Gen 2 platformundan güç alan ve 4K OLED ekranlarla donatılan başlık, PlayStation VR gibi oyunculara yönelik bir ürün değil. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida bunun yerine, bu yeni başlığın 3D ile çalışan profesyoneller için yapıldığını ve kullanıcıların sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirerek yaratım alanını genişletmelerine olanak tanıdığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Sergilenen demo, kullanıcıların iki kontrolör kullanırken sanal nesneleri manipüle ettiğini gösteriyor. Bu arada, başlığın ön kısmı kullanıcıların sanal ve fiziksel alanlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için yukarı doğru hareket edebiliyor. Sony, tescilli işleme teknolojisinin 3D nesnelerin dokularının ve insan karakterlerin yüz ifadelerinin gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi bir şekilde işlenmesine olanak sağladığını söylüyor.

ChatGPT yüklü gelen akıllı gözlük Solos AirGo 3 tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Yoshida, "Sanal nesnelere kesintisiz erişim sayesinde, içerik oluşturucular sürükleyici bir geliştirme deneyimi ile gerçek alanda çalışabilirler" diyor. Sony yeni sistemin bu yılın sonlarına doğru çıkacağını söylüyor, ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yok. Aynı şekilde ürünü adı da açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.