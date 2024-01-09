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    Anlık Bildirim

    Sony, 'uzamsal' AR/VR başlığını tanıttı: İşte detaylar

    Sony, CES 2024 sunumu sırasında yeni bir karma gerçeklik başlığı duyurdu. Ürünün henüz resmi bir adı olmasa da, sanal ortamlarda çalışan içerik oluşturucuları ve sanatçıları hedefliyor.
    Sony, 'uzamsal' AR/VR başlığını tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Sony, kullanıcıların bir sanal gerçeklik başlığı takarken 3D modelleri düzenlemelerine ve şekillendirmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış yeni uzamsal içerik oluşturma sistemini duyurdu. Şirket, CES 2024'teki bir sunum sırasında başlığı benzersiz bir çift kontrolörle birlikte sergiledi. Tasarım noktasında ürünün oldukça etkileyici göründüğünü söylemek gerekiyor.

    Sony’den içerik oluşturuculara karmak gerçeklik sistemi

    Snapdragon XR2+ Gen 2 platformundan güç alan ve 4K OLED ekranlarla donatılan başlık, PlayStation VR gibi oyunculara yönelik bir ürün değil. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida bunun yerine, bu yeni başlığın 3D ile çalışan profesyoneller için yapıldığını ve kullanıcıların sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirerek yaratım alanını genişletmelerine olanak tanıdığını söyledi.

    Sony, 'uzamsal' AR/VR başlığını tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Sergilenen demo, kullanıcıların iki kontrolör kullanırken sanal nesneleri manipüle ettiğini gösteriyor. Bu arada, başlığın ön kısmı kullanıcıların sanal ve fiziksel alanlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için yukarı doğru hareket edebiliyor. Sony, tescilli işleme teknolojisinin 3D nesnelerin dokularının ve insan karakterlerin yüz ifadelerinin gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi bir şekilde işlenmesine olanak sağladığını söylüyor.

    Yoshida, "Sanal nesnelere kesintisiz erişim sayesinde, içerik oluşturucular sürükleyici bir geliştirme deneyimi ile gerçek alanda çalışabilirler" diyor. Sony yeni sistemin bu yılın sonlarına doğru çıkacağını söylüyor, ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yok. Aynı şekilde ürünü adı da açıklanmadı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/8/24030930/sony-vr-spatial-smart-control-ring-ces https://www.sony.net/corporate/information/news/202401/24-001E/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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