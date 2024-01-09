Sony, 'uzamsal' AR/VR başlığını tanıttı: İşte detaylar

Sony’den içerik oluşturuculara karmak gerçeklik sistemi
Snapdragon XR2+ Gen 2 platformundan güç alan ve 4K OLED ekranlarla donatılan başlık, PlayStation VR gibi oyunculara yönelik bir ürün değil. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida bunun yerine, bu yeni başlığın 3D ile çalışan profesyoneller için yapıldığını ve kullanıcıların sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirerek yaratım alanını genişletmelerine olanak tanıdığını söyledi.
Yoshida, "Sanal nesnelere kesintisiz erişim sayesinde, içerik oluşturucular sürükleyici bir geliştirme deneyimi ile gerçek alanda çalışabilirler" diyor. Sony yeni sistemin bu yılın sonlarına doğru çıkacağını söylüyor, ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yok. Aynı şekilde ürünü adı da açıklanmadı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/8/24030930/sony-vr-spatial-smart-control-ring-ces https://www.sony.net/corporate/information/news/202401/24-001E/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.