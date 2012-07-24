Qualcomm'un 4 çekirdekli, tabletler için mobil geliştirici platformu satışa sunuldu

Qualcomm'un 4 çekirdekli ilk Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacak modelleri Windows Phone 8'in çıkışı ile birlikte görebilecekken, firmanın resmi geliştirici araçları dağıtıcısı Bsquare, Snapdragon S4 APQ8064 tabanlı tabletler için geliştirici cihazını satışa sundu.





MDP/T olarak adlandırılan cihaz, uygulama geliştiriciler ve cihaz üreticilerine, Android 4.0 platformu uygulamalarını geliştirme, test etme ve optimize etme imkanı veriyor.





Cihaz geliştirici sürümü olsa da piyasadaki ilk 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip tablet ünvanını elinde tutuyor. Cihaz 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ8064 işlemcisini barındırıyor. Grafik tarafında ise Adreno 320 GPU'su kullanılıyor. Bu GPU, önceki geliştirici cihazlarında kullanılan Adreno 225 grafik biriminden 2 kat daha fazla performans sunuyor.

10.1 inçlik WXGA dokunmatik ekran, 2GB LPDDR2 RAM, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth cihazın diğer özellikleri.





Model firmanın kendi çevrimiçi mağazası üzerinden 1299$ karşılığında satışa sunuldu. Qualcomm MSM 8960 işlemcili referans akıllı telefon modeli ise 999$ karşılığında siteden temin edilebiliyor. Firma cihazı satın alanlara 7/24 teknik destek garantisi veriyor.