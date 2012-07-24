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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'un 4 çekirdekli, tabletler için mobil geliştirici platformu satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un 4 çekirdekli ilk Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacak modelleri Windows Phone 8'in çıkışı ile birlikte görebilecekken, firmanın resmi geliştirici araçları dağıtıcısı Bsquare, Snapdragon S4 APQ8064 tabanlı tabletler için geliştirici cihazını satışa sundu.

MDP/T olarak adlandırılan cihaz, uygulama geliştiriciler ve cihaz üreticilerine, Android 4.0 platformu uygulamalarını geliştirme, test etme ve optimize etme imkanı veriyor.

Cihaz geliştirici sürümü olsa da piyasadaki ilk 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip tablet ünvanını elinde tutuyor. Cihaz 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ8064 işlemcisini barındırıyor. Grafik tarafında ise Adreno 320 GPU'su kullanılıyor. Bu GPU, önceki geliştirici cihazlarında kullanılan Adreno 225 grafik biriminden 2 kat daha fazla performans sunuyor. 
10.1 inçlik WXGA dokunmatik ekran, 2GB LPDDR2 RAM, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth cihazın diğer özellikleri.

Model firmanın kendi çevrimiçi mağazası üzerinden 1299$ karşılığında satışa sunuldu. Qualcomm MSM 8960 işlemcili referans akıllı telefon modeli ise 999$ karşılığında siteden temin edilebiliyor. Firma cihazı satın alanlara 7/24 teknik destek garantisi veriyor.

http://store.bsquare.com/catalog/index.cfm?fuseaction=product&theParentId=160&id=2821 Yorum Yaz
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Tora 7 yıl
Es geçilen bir konu olmuş, o da yeni çipsetin performansı.
Testlerde Tegra 3 ve Exynos 4412'ye baya fark artmış;
engadget.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Tora
Tora

Es geçilen bir konu olmuş, o da yeni çipsetin performansı.
Testlerde Tegra 3 ve Exynos 4412'ye baya fark artmış;

engadget.com/...

Bence az bile fark atmış.Bir tarafta cortex a9 tasarımını temel alan tegra 3 ve exynos 4412 bir tarafta Cortex a9+Cortexa15 tasarımının özelliklerini taşıyan snapdragon S4 pro.Yeni nesil safkan cortex a15li chipsetler texas,nvidia,samsung gibi üreticilerinden gelince karşılaştırma testleri yayınlanır.Diğer chipsetler biraz arkada kalmış fakat Samsungun Exynos 4412 chipseti bu haliyle kafa tutuyor hem cpu hemde gpu anlamında (Testeki 4412 li galaxy s3 Quadrant ve glbenchmark testi yanlış Quadrant 5600 glbenchmark 104 seviyesinde.Daha bir çok yanlış olabilir dikkat ettiklerim sadece)

APQ8064 Anantech te yayınlanan Test (Karşılaştırma genelde tabletler ile yapılmış.Exynos 4412 chipsetli cihaz yok karşılaştırmalarda.)

anandtech.com/...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
jovanovic
1299$ verilmeyeceğinden eminim.
Geliştirici cihazı diye yazıyor orda!!
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khytr89 7 yıl Djalma Feitosa Dias
Experianc
jovanovic
1299$ verilmeyeceğinden eminim.
Geliştirici cihazı diye yazıyor orda!!

Ne olursa olsun..microsoft , win8 icin samsunglari beles dagitmamis miydi?? bu ne perhiz bu ne lahana tursusu olmus.. 1299 dolar yaw... yapma gozunu sevdigim..ne olursa olsun bu kadar etmez.. galaxy note bile daha ucuz olacaktir..gelistiriciler onu alsin o zaman ne diyeyim...
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.mert 7 yıl
tekno_gus
MSM8960 28 nm ARMv7 1.5-1.7 GHz Dual-core Krait L2: 1 MB Adreno 225 =999$wifi ve bluetooth, gsm,hspda+,lte... direk içindeAPQ8064 28 nm ARMv7 1.5-1.7 GHz Quad-core Krait Adreno 320 =1299$sadece wifi ve bluetooth

bunu aşlan adam günlük kullanım için almaz büyük ihtimalle oyun geliştiricileri alır
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tekno_gus 7 yıl
MSM8960 28 nm ARMv7 1.5-1.7 GHz Dual-core Krait L2: 1 MB Adreno 225 =999$
wifi ve bluetooth, gsm,hspda+,lte... direk içinde
APQ8064 28 nm ARMv7 1.5-1.7 GHz Quad-core Krait Adreno 320 =1299$
sadece wifi ve bluetooth
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jovanovic 7 yıl
1299$ verilmeyeceğinden eminim.
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khytr89 7 yıl
Arm tabanli tablet icin biraz pahali degil mi...
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