Ayaneo Pocket S2 çıkış tarihi duyuruldu: Snapdragon G3 işlemcili ilk el konsolu

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Tam Boyutta Gör Ayaneo, Pocket S2'nin çıkış tarihini duyurdu. Snapdragon G3 Gen 3 işlemciye el konsolu, 18 Haziran 2025'te piyasaya sürülecek ancak ilginç olarak cihazın fiyat bilgisi paylaşılmadı. Peki, Ayaneo Pocket S2 özellikleri ile neler sunuyor?

El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı 3 ay önce eklendi

Ayaneo Pocket S2 el konsolu özellikleri

Tam Boyutta Gör Ayaneo Pocket S2, birkaç yükseltmeyle geliyor. Bunlardan biri; işlemci. Snapdragon G3 Gen 3, Pocket S’de bulunan G3X Gen 2'ye göre hissedilebilir bir performans artışı getiriyor. Daha spesifik olarak, Qualcomm GPU açısından %28, CPU açısından %30'luk bir iyileştirme sunduğunu söylüyor. İşlemcinin yanı sıra, Pocket S2 selefinden biraz daha büyük ekrana sahip. 6.3 inç IPS ekran, 2560 x 1440 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Batarya kapasitesi de artırıldı; 6.000 mAh’den 8.000 mAh’e yükseltildi.

Pocket S2'nin bir diğer dikkat çekici yönü, işlemcinin yük altında iyi performans göstermesi için kapsamlı optimizasyonlara sahip olduğu söylenen geliştirilmiş soğutma sistemi. Ayaneo ayrıca oyun el konsolunun UFS 4.0 depolama alanı ve LPDDR5X-8533 RAM ile geldiğine dikkat çekiyor.

Ayaneo Pocket S2 el konsolunun 600 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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Ayaneo Pocket S2 el oyun konsolunun çıkış tarihi duyuruldu

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