Ayaneo Pocket S2 çıkış tarihi duyuruldu: Snapdragon G3 işlemcili ilk el konsolu

Pocket S2'nin bir diğer dikkat çekici yönü, işlemcinin yük altında iyi performans göstermesi için kapsamlı optimizasyonlara sahip olduğu söylenen geliştirilmiş soğutma sistemi. Ayaneo ayrıca oyun el konsolunun UFS 4.0 depolama alanı ve LPDDR5X-8533 RAM ile geldiğine dikkat çekiyor.
Ayaneo Pocket S2 el konsolunun 600 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.