Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak

Halen internete erişimi olmayan dünya üzerinde milyarlarca insan var ve dev şirketler bu kitleyi siber dünyaya kazandırmak için çeşitli çözümler geliştiriyor. Google, Facebook gibi devlerin ardından Quika da gelişmekte olan ülkelere internet sağlayacak.
Farklı bir gelir yöntemi
Quika aslında uydu hizmetleri sağlayıcısı Talia’nın patronuna ait bir girişim. Uydu interneti üzerine faaliyet gösteren Quika, gelişmekte olan ülkelere uydu üzerinden ücretsiz olarak internet sağlamayı planlıyor.
Yaz aylarına doğru başlayacak olan ücretsiz internet projesi firmanın Ka-Band adındaki yüksek hızlı uydu internetini temel alacak. İlk etapta Afganistan, Irak ve Afrika’nın büyük bir bölümüne ulaşılması düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "PC satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi"
Uydu internet altyapıları oldukça maliyetli. Peki Quika ücretsiz interneti nasıl sağlayacak? Firmanın niyeti internet sağlayıcılara ve kurumlara ücretli olarak uydu interneti sağlamak ve buradan elde edeceği kazançla da ücretsiz internet hizmetinin maliyetlerini karşılamak. Yani kurumsal tarafta ne kadar çok abonesi olursa o kadar çok ücretsiz abone yapılacak.
Quika’nın projesi vaatlerini ne kadar yerine getirecek şimdilik söylemek zor. İlk olarak kurumsal tarafta ilgi nasıl olacak? Aşırı yoğunlukta uydular yeterli gelecek mi? Gelemediği durumlarda yeni uydular devreye girecek mi? Bunlar elbette uydu internet dendiğinde akla gelen sorular. Eğer Quika bu konuda başarılı olursa adil bir internet erişimi sağlamak adına önemli bir hamle olarak kabul edilecek.
https://www.engadget.com/2018/01/15/quika-free-satellite-internet-access/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu projenin ilk denemeleri; 3 - 4 yıldan beri Inmarsat uyduları üzerinden yürütülmektedir.
Ülkeleri karıştırmakta amacıyla, Inmarsat erişimli internet iletişimi, en son İran'da denenmiş ve sosyal gurupları yönetmekte kısmi başarılar elde edilmiştir.
Inmarsat sisteminde, kullanıcılara çanta tipi internet erişim cihazı verilmektedir. Cihaz mini anteni ile coğrafi konumunda kendisine en yakın Inmarsat uydusuna otomatik olarak odaklanmakta, iletişime geçmektedir.
Ancak Inmarsat uydusunu kullanmak ve Inmarsat ekipmanlarını edinmek pahalıdır. Yani bu projeyi yürütenlerin, sosyal guruplara dağıtılması vs maliyeti çok yüksektir.
Sabit yörüngeli ticari uydularda KA bandının yaygınlaşması ve sabit yörüngeli uydularda bu projenin daha uygun maliyetlerle yapabilme imkanının ortaya çıkması nedeniyle, bedava internet uygulamasının sabit yörüngeli KA band'lı uydular üzerinden verilmeye başlanılarak, bu sosyal karışıklık projesi devam ettirilmeye çalışılacaktır.
Band'lar hakkında daha detaylı bilgiler de sorulursa, bilgilendirebilirim. Band'larla ilgili şimdilik şu resmi de ekliyorum ;
Quika'nın uydu üzerinden bireysel kullanıcılara vereceği bedava internet hizmeti, rastgele kişilere verilmeyecek. Yani seçilmiş kişilere verilecek.
Seçilmiş kişiler ise, patronlarına hizmet edenler olacak haliyle... Yani, bu proje, değişik ülkelerde sosyal iç karışıklık yaratmak için oluşturulmuş bir projenin altyapısıdır.
Çünkü uydu üzerinden internete erişildiğinde, ülke yönetimlerinin kontrolü dışında bir erişim sağlanıyor.
Hasılı; ayakta uyuyorsunuz.
Bu detayı anlayanları görmek sevindirici.
Ayrıca bedava işinde her zaman bir tuzak vardır. Mutlaka sizden bir şey almaları gerek.
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