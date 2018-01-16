Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak

Halen internete erişimi olmayan dünya üzerinde milyarlarca insan var ve dev şirketler bu kitleyi siber dünyaya kazandırmak için çeşitli çözümler geliştiriyor. Google, Facebook gibi devlerin ardından Quika da gelişmekte olan ülkelere internet sağlayacak.

Farklı bir gelir yöntemi

Quika aslında uydu hizmetleri sağlayıcısı Talia’nın patronuna ait bir girişim. Uydu interneti üzerine faaliyet gösteren Quika, gelişmekte olan ülkelere uydu üzerinden ücretsiz olarak internet sağlamayı planlıyor.

Yaz aylarına doğru başlayacak olan ücretsiz internet projesi firmanın Ka-Band adındaki yüksek hızlı uydu internetini temel alacak. İlk etapta Afganistan, Irak ve Afrika’nın büyük bir bölümüne ulaşılması düşünülüyor.

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Uydu internet altyapıları oldukça maliyetli. Peki Quika ücretsiz interneti nasıl sağlayacak? Firmanın niyeti internet sağlayıcılara ve kurumlara ücretli olarak uydu interneti sağlamak ve buradan elde edeceği kazançla da ücretsiz internet hizmetinin maliyetlerini karşılamak. Yani kurumsal tarafta ne kadar çok abonesi olursa o kadar çok ücretsiz abone yapılacak.

Quika’nın projesi vaatlerini ne kadar yerine getirecek şimdilik söylemek zor. İlk olarak kurumsal tarafta ilgi nasıl olacak? Aşırı yoğunlukta uydular yeterli gelecek mi? Gelemediği durumlarda yeni uydular devreye girecek mi? Bunlar elbette uydu internet dendiğinde akla gelen sorular. Eğer Quika bu konuda başarılı olursa adil bir internet erişimi sağlamak adına önemli bir hamle olarak kabul edilecek.