Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak

Uydu internet altyapısı maliyetleri nedeniyle halen oldukça pahalı. Peki böyle pahalı bir altyapı ücretsiz olarak nasıl sunulabilir? Quika girişiminin bir planı var.
1 yıl
2,5b
1
12
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Halen internete erişimi olmayan dünya üzerinde milyarlarca insan var ve dev şirketler bu kitleyi siber dünyaya kazandırmak için çeşitli çözümler geliştiriyor. Google, Facebook gibi devlerin ardından Quika da gelişmekte olan ülkelere internet sağlayacak.

Farklı bir gelir yöntemi

Quika aslında uydu hizmetleri sağlayıcısı Talia’nın patronuna ait bir girişim. Uydu interneti üzerine faaliyet gösteren Quika, gelişmekte olan ülkelere uydu üzerinden ücretsiz olarak internet sağlamayı planlıyor.

Yaz aylarına doğru başlayacak olan ücretsiz internet projesi firmanın Ka-Band adındaki yüksek hızlı uydu internetini temel alacak. İlk etapta Afganistan, Irak ve Afrika’nın büyük bir bölümüne ulaşılması düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "PC satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi"

Uydu internet altyapıları oldukça maliyetli. Peki Quika ücretsiz interneti nasıl sağlayacak? Firmanın niyeti internet sağlayıcılara ve kurumlara ücretli olarak uydu interneti sağlamak ve buradan elde edeceği kazançla da ücretsiz internet hizmetinin maliyetlerini karşılamak. Yani kurumsal tarafta ne kadar çok abonesi olursa o kadar çok ücretsiz abone yapılacak.

Quika’nın projesi vaatlerini ne kadar yerine getirecek şimdilik söylemek zor. İlk olarak kurumsal tarafta ilgi nasıl olacak? Aşırı yoğunlukta uydular yeterli gelecek mi? Gelemediği durumlarda yeni uydular devreye girecek mi? Bunlar elbette uydu internet dendiğinde akla gelen sorular. Eğer Quika bu konuda başarılı olursa adil bir internet erişimi sağlamak adına önemli bir hamle olarak kabul edilecek. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/15/quika-free-satellite-internet-access/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
10ff 1 yıl en beğenilen
bizde olsa devlet o sinyalide çalar bize parayla satar.
bizim gibi gelismekte olan ulkelere (3. dunya ulkeleri) cozum degil malesef.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
Biri "Twitter denen fitne kapanacak" der ertesi gün savcılar koşar kapar, bi yerde bomba patlasa Facebook Youtube gider, bişi araştırayım desen Wiki'yi banlı. Gelişmemekte direnen ülkelere de internet verirler mi acep?
Biri "Twitter denen fitne kapanacak" der ertesi gün savcılar koşar kapar, bi yerde bomba patlasa Facebook Youtube gider, bişi araştırayım desen Wiki'yi banlı. G...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 1 yıl
Irak'ta yaşayan biri vardı forumda. Konusunda internetini paylaşmıştı Türkiye'nin çoğu bölgesinden daha iyiydi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Bütün bedava verilenlerin arkasında mutlaka emperyalistlerin gizli niyetleri vardır. Örneğin Microsoft w10 u bedavaya verdi. Neden? NSA bizi gözetlesin diye. NSA da ödemeyi Microsoft'a yaptı. Düşünün kapitalist biri size yüz milyarlarca dolarlık ürünü bedavaya veriyor. Siz verir misiniz? Bu işte de mutlak bir bit yeniği vardır. Sonra bu ülkelerin önceliği internet değil; açlık, savaş, yoksulluk, hırsızlık. Afrikalı kadın tv de diyor ki " bizim için en büyük mutluluk bugün karnımızı doyurmaktır"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Uydu iletişimi yerde dağıtıcı olmadan çok evrimli olacağını sanmam ama hala kb başına ücret isteyen sağlayıcılar varken özgür internet kulağa çölde vaha gibi geliyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar...quika geri kalmış ülkelerede bedava uydu interneti verirmi vermezmi?...dünya üzerinde 200 sayısından hayli daha fazla ülke varmış yani gezegenimizin tamamının internete erişimi hayalmi?...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanguzel_ 1 yıl
Dahası da var.
Bu projenin ilk denemeleri; 3 - 4 yıldan beri Inmarsat uyduları üzerinden yürütülmektedir.
Ülkeleri karıştırmakta amacıyla, Inmarsat erişimli internet iletişimi, en son İran'da denenmiş ve sosyal gurupları yönetmekte kısmi başarılar elde edilmiştir.
Inmarsat sisteminde, kullanıcılara çanta tipi internet erişim cihazı verilmektedir. Cihaz mini anteni ile coğrafi konumunda kendisine en yakın Inmarsat uydusuna otomatik olarak odaklanmakta, iletişime geçmektedir.
Ancak Inmarsat uydusunu kullanmak ve Inmarsat ekipmanlarını edinmek pahalıdır. Yani bu projeyi yürütenlerin, sosyal guruplara dağıtılması vs maliyeti çok yüksektir.
Sabit yörüngeli ticari uydularda KA bandının yaygınlaşması ve sabit yörüngeli uydularda bu projenin daha uygun maliyetlerle yapabilme imkanının ortaya çıkması nedeniyle, bedava internet uygulamasının sabit yörüngeli KA band'lı uydular üzerinden verilmeye başlanılarak, bu sosyal karışıklık projesi devam ettirilmeye çalışılacaktır.
Band'lar hakkında daha detaylı bilgiler de sorulursa, bilgilendirebilirim. Band'larla ilgili şimdilik şu resmi de ekliyorum ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 yıl
Ne kadar da duyarlılar bunlar? Afrika'daki açlıktan kırılanları bozuk paralarıyla bile doyurabilecekken bedavaya internet verirler. Daha önemli tabi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanguzel_ 1 yıl
Yabancı kaynakları takip ettiyseniz, bu projenin geçmişi 3 - 4 yıl öncesine dayanmaktadır.
Quika'nın uydu üzerinden bireysel kullanıcılara vereceği bedava internet hizmeti, rastgele kişilere verilmeyecek. Yani seçilmiş kişilere verilecek.
Seçilmiş kişiler ise, patronlarına hizmet edenler olacak haliyle... Yani, bu proje, değişik ülkelerde sosyal iç karışıklık yaratmak için oluşturulmuş bir projenin altyapısıdır.
Çünkü uydu üzerinden internete erişildiğinde, ülke yönetimlerinin kontrolü dışında bir erişim sağlanıyor.
Hasılı; ayakta uyuyorsunuz.


1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl serkanguzel_
serkanguzel_

Yabancı kaynakları takip ettiyseniz, bu projenin geçmişi 3 - 4 yıl öncesine dayanmaktadır.

Quika'nın uydu üzerinden bireysel kullanıcılara vereceği bedava internet hizmeti, rastgele kişilere verilmeyecek. Yani seçilmiş kişilere verilecek.

Seçilmiş kişiler ise, patronlarına hizmet edenler olacak haliyle... Yani, bu proje, değişik ülkelerde sosyal iç karışıklık yaratmak için oluşturulmuş bir projenin altyapısıdır.

Çünkü uydu üzerinden internete erişildiğinde, ülke yönetimlerinin kontrolü dışında bir erişim sağlanıyor.

Hasılı; ayakta uyuyorsunuz.




Bu detayı anlayanları görmek sevindirici.

Ayrıca bedava işinde her zaman bir tuzak vardır. Mutlaka sizden bir şey almaları gerek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
Vergi geliiiiir. Gelmez diyebilen var mı? ÖTV diyorum bak! Özel Tüketim Vergisi diyorum. Bak, bir daha düşün...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
Biri "Twitter denen fitne kapanacak" der ertesi gün savcılar koşar kapar, bi yerde bomba patlasa Facebook Youtube gider, bişi araştırayım desen Wiki'yi banlı. Gelişmemekte direnen ülkelere de internet verirler mi acep?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 1 yıl
Irak'ta yaşayan biri vardı forumda. Konusunda internetini paylaşmıştı Türkiye'nin çoğu bölgesinden daha iyiydi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl en beğenilen
bizde olsa devlet o sinyalide çalar bize parayla satar.
bizim gibi gelismekte olan ulkelere (3. dunya ulkeleri) cozum degil malesef.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2531 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, quika ve
5 etiket daha ka-band free satellite internet Diğer Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Saadet zincirine benzetilen yatırım platformu BitConnect resmen kapatıldı 1 yıl Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim 1 yıl Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık! 1 yıl Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar 1 yıl Samsung Galaxy S6 için Android 8.0 güncellemesi yakında geliyor 1 yıl Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı? 1 yıl BTK’dan Wikipedia’ya yanıt: "İlgili içerikler kaldırılmadı" 1 yıl Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti 1 yıl Microsoft'tan önemli adım: Denetim Masası tarih oluyor 1 yıl Atom Karınca gibi bilgisayarlar 1 yıl Samsung da çentik tasarımına sıcak bakıyor 1 yıl YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı 1 yıl Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde 1 yıl Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor? 1 yıl Asus yönlendiriciler için AiMesh teknolojisi geliyor 1 yıl Telefona dönüşen akıllı saat: Shell 1 yıl Samsung’un Metal 12 tasarım anlayışı telefonlara ve saatlere de geliyor 1 yıl 2019 model iPhone X'da daha küçük bir çentik görebiliriz 1 yıl 2017, havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak Sonraki Samsung Galaxy S9'un piyasaya çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Dizüstü bilgisayara hükmedin 1 yıl Tag Heuer dünyanın en pahalı Android Wear akıllı saatini satışa sundu 1 yıl 2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri 1 yıl AMD Radeon RX Vega mobile gelebilir 1 yıl Yapay zeka Corti kalp krizini telefon görüşmesinden tespit ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi aynı batarya ile daha uzun kullanım süresi sunacak 1 yıl ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı 1 yıl Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor 1 yıl iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor 1 yıl Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu 1 yıl ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması 1 yıl 2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı 1 yıl Motorola'dan akıllı telefonları için klavye 1 yıl Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan roket bugün ilk kez ateşlenecek 1 yıl Kripto para fiyatları tepetaklak: Bitcoin bir saatte eridi 1 yıl Intel’in 64-katmanlı yeni 3D NAND SSD modelleri ortaya çıktı 1 yıl PC satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 yıl Intel kendi grafik birimi için kolları sıvadı 1 yıl Virgin Galactic, uzay turizmini bu yıl içerisinde başlatmayı hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim