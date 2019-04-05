RØDE Wireless GO kablosuz mikrofon çok iddialı

Bugün artık YouTube ve Twitch gibi içerik tabanlı sosyal ağlarda bir kanal açmak trend haline geldi. Sabit yapılan çekimlerde mikrofon sıkıntısı olmuyor ancak hareketli veya uzak çekimlerde kablosuz mikrofon şart oluyor.

RØDE Wireless GO özellikleri

RØDE Microphones girişimi geliştirdiği RØDE Wireless GO adındaki kablosuz mikrofon ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi ümit ediyor. RØDE Wireless GO sektörün en küçük kablosuz mikrofonu olma iddiasında.

Ayrıca Bkz.

"Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı"

RØDE Wireless GO iki parçadan oluşuyor. Verici kısmı yakanıza takabileceğiniz kadar küçük. Bu parçada dahili mikrofon ve istenirse ek mikrofon takılabilecek 3.5mm TGS girişi mevcut. Dahili batarya ile 7 saate kadar kullanım mümkün.

Tam Boyutta Gör

Ana parça ise alıcı görevi görüyor ve 3.5mm çıkışı ile fotoğraf makinelerine veya adaptörlerle aksiyon kameralarına takılabiliyor. OLED ekranında batarya ve sinyal seviyesi takip edilebiliyor. İki parça kendi 2.4GHz ağları ile haberleşiyor. 70 metreye kadar çekim mesafesi mevcut. Ayrıca ana parçada WiFi ve Bluetooth bağlantıları yer alıyor. Batarya yine 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

İçerik üreticilerine büyük kolaylık sağlamayı amaçlayan RØDE Wireless GO için henüz bir fiyat belirlenmemiş. Haftaya yapılacak ses teknolojileri fuarında detaylar açıklanacak.