Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı

Güncelleme konusunda en başarılı firmalardan olan Xiaomi geçen yılın en ucuz amiral gemi akıllı telefonu Poco F1 için önemli yenilikler getiriyor. Video ve oyun performansını arttıran güncelleme yayınlandı.

MIUI 10.3.4 güncellemesi neler sunuyor?

MIUI 10.3.4 güncellemesi ile birlikte sunulan yeniliklerden birisi arka kamera için 4K 60fps desteği oldu. Snapdragon 845 yonga setine sahip olan bu cihaz böylece daha kaliteli 4K videolar kaydedebilecek.

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İkinci olarak pek çok uyumlu platformda içerikleri HD olarak izleme imkânı sunan Widevine L1 standardı da desteklenmeye başladı. Bu özellik telefon ilk piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılar tarafından talep ediliyordu.

Son olarak oyunlarda grafik performansını arttırmaya yarayan Game Turbo özelliği de güncelleme ile işletim sistemine entegre edilmiş durumda. Bu sayede Snapdragon 845 yonga setinin grafik gücü daha da arttırılabilecek. Bu önemli yeniliklerin yanında güncelleme bazı güvenlik yamalarını da sunuyor.