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Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı

Poco F1 amiral gemi modeline gelen MIUI 10.3.4 güncellemesi ile birlikte 4K 60fps video kaydı, sunan Widevine L1 standardı ve Game Turbo özelliği desteklenmeye başladı.
1 ay
5,3b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Güncelleme konusunda en başarılı firmalardan olan Xiaomi geçen yılın en ucuz amiral gemi akıllı telefonu Poco F1 için önemli yenilikler getiriyor. Video ve oyun performansını arttıran güncelleme yayınlandı.

MIUI 10.3.4 güncellemesi neler sunuyor?

MIUI 10.3.4 güncellemesi ile birlikte sunulan yeniliklerden birisi arka kamera için 4K 60fps desteği oldu. Snapdragon 845 yonga setine sahip olan bu cihaz böylece daha kaliteli 4K videolar kaydedebilecek.

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İkinci olarak pek çok uyumlu platformda içerikleri HD olarak izleme imkânı sunan Widevine L1 standardı da desteklenmeye başladı. Bu özellik telefon ilk piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılar tarafından talep ediliyordu.

Son olarak oyunlarda grafik performansını arttırmaya yarayan Game Turbo özelliği de güncelleme ile işletim sistemine entegre edilmiş durumda. Bu sayede Snapdragon 845 yonga setinin grafik gücü daha da arttırılabilecek. Bu önemli yeniliklerin yanında güncelleme bazı güvenlik yamalarını da sunuyor.

 

https://wccftech.com/poco-f1-gets-4k-60fps-video-recording-game-turbo-and-more-via-miui-10-3-4/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 ay en beğenilen
Huawei P30 Pro 4k/60fps çekemiyor Poco bey napıyosunuz XD
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10ff 1 ay
Ois i olmayan kamera 8k olsa ne yazar. En ufak ışıkta ortalik bembeyaz oluyor renklerin içine ediyor. Son 10 yılda gördüğüm en fason kamera kesinlikle poco da idi.
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cccpacmanccc 1 ay yeni yorumcu 10ff
hocam telefonu şuan ben kullanıyorum da bu kadar gömmene gerek yoktu 2500 tl ye yüksek sistemli telefon alınıyor bırakında adamlar bişeylerden kıssınlar
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Chile_Mix 1 ay
Mi 8 e bile gelmedi l1 . Ey Xiaomi.
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pUnduli 1 ay
Bu Poco F2 de çıkacak mı çıkmayacak mı bir anlasakta değerlendirmeye alsak.
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cccpacmanccc 1 ay yeni yorumcu
Güncelleme daha gelmemiş gözüküyor bende alan oldumu
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scorpion20 1 ay
güncelleme herkese geldi mi?
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alemburda34 1 ay
Mi 8 ile aynı anda 4k 60 fps geldi ancak mi 8 gelen son güncelleme şarjım su gibi gitmesine neden oldu. o yüzden poco kullanıcıları hemen yüklemesin bir araştırsın derim.
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fatihburak95 1 ay
4k 60 FPS ye ihtiyacım yok benim. İhtiyacı olana laf etmiyorum kesinlikle ayrı mesele,
Bana internetteki dizi sitelerinde 1080 p gerçeğine netflixte 720p versin bu mantıkla yım.
1080p de Netflix kalitesinde veya daha yüksek artık neyse yüksek bitrateli 60 FPS video çok daha işime gelir. Kalitesine bakmak lazım vesselam.
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mhrUca 1 ay
Mi shopta fiyat nedir suan ?
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DIA 1 ay
Henüz yayınlanmamış gözüküyor bende
Güncellemeyi alan var mı
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FreeRun 1 ay
en ucuz Snapdragon 845 li telefon,
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