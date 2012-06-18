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RED kamera sahiplerine özel yüksek performanslı HP iş istasyonu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Profesyonel kamera çözümleriyle sinema ve reklam dünyasında önemli bir yere sahip olan RED, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP ile işbirliğine giderek, kamera sahiplerine yönelik özel bir iş istasyonu hazırladı. HP'nin Z820 modelini temel alan ancak özelleştirilmiş detayları ile önemli farklılıklara sahip olan sistemin ön kısmında REDMag okuyuculara yer verilirken, dileyen kullanıcılar RED Rocket video hızlandırıcılar ile konfigüre edebiliyor.
Intel platformunu kullanan RED özelleştirmeli sistem, çift işlemcili bir altyapıya sahip. Sıvı soğutma ile serinletilen işlemciler, Intel'in 3.2GHz'de görev yapan 8 çekirdekli Xeon E5-2687 modeli. 1600MHz'de çalışan 32GB dört kanal DDR3 bellek ile donatılan sisteme, profesyonel grafik işlem ünitesi olarak pazarın hakimi durumundaki Nvidia'nın Quadro 5000 çözümü eşlik ediyor. Bu özel sistemin diğer bileşenleri arasındaysa RED Rocket video hızlandırcı, Blu-ray sürücü, REDMag okuyucu, 10000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutunda SAS açılık sürücüsü ve 300GB'lık depolama birimi geliyor. Yazılım tarafında ise yeni sisteme, video düzenlemeler için Adobe Creative Suite 6'nın ayarlanmış vesiyonu eşlik ediyor. 
HP Z820'nin RED Edition versiyonu, ProMax ve Takserve gibi profesyonel satıcılar tarafından müşteriler ile buluşturulacak.  Ayrıca dilendiği takdirde sisteme RAID opsiyonu da eklenebilecek. Adobe CS6 Roadshow etkinliği kapsamında 30 Haziran'a kadar Amerika'da sergilenecek olan bu özel sistem, Temmuz ayı içerisinde 10.000$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Fiyata yönelik olarak tek bir RED Rocket'in, böyle bir sistemden bağımsız olarak 4750 dolar civarı bir fiyatlandırma ile profesyonellere sunulduğunu da not düşelim.
 
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yigong2033 6 yıl
ssd olmadıkça arkasına 10ton yük bağlanmış ferrari misali.
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Batuist 6 yıl
böyle bir sisteme pci-e ssd çözümü çok güzel giderdi...
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numerik 6 yıl
opsiyonel ssd olmamalı böyle sistemde. ssd olmadıkça arkasına 10ton yük bağlanmış ferrari misali.
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xxxx1 6 yıl
Sağlam alet,pro ve pahalı...
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Berbat Ferhat 6 yıl
İvy Bridge tabalı Xeon'lar nerede kaldı? Zenginin malı zügürdün çenesi işte, bana ne hem nerde kaldıysa kaldı :)
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Fallen1 6 yıl
Pahalı gibi.
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