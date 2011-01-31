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RIM, Blackberry Playbook'da Android uygulamalarına destek verebilir !

8 yıl
3,2b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Yakında Blackberry Playbook ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Research In Motion, tablet çözümü üzerindeki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. iPad'in egemen olduğu pazara oldukça sağlam bir şekilde girme çalışmaları sürdüren RIM'den kimsenin beklemediği ancak herkesin "çok güzel hareket bu" diyeceği bir adım gelebilir.

Research In Motion'ın QNX tabanlı tableti ve akıllı telefonlarından uygulama geliştirme amaçlı olmayacak fakat yasal olarak Java Virtual Machine desteği sunmayı bir süredir düşündüğünü biliniyor. Fakat, RIM kesin olarak hangi Java Virtual Machine'i kullanacağına karar vermiş olmamakla birlikte Boy Genius Reports'un çok güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre RIM, tercihini büyük olasılıkla Dalvik'den yana kullanacak. Eğer yazılım konusunda bilgi sahibiyseniz, bu tercihin ne anlama geldiğini biliyorsunuz fakat bilmeyen okuyucularımız için daha açık yazalım; RIM'in Playbook'u Android uygulamalarını çalıştırabilir.

Özel bir Java Virtual Machine olmakla beraber, register tabanlı mimarisinden ötürü Stack tabanlı JVM'lerden ayrılan Dalvik VM, Google tarafından Android'de kullanılıyor. Bu yüzden RIM'in QNX tabanlı cihazlarında destek vereceği VM olarak Dalvik'i seçmesi, Android için yazılmış uygulamaların RIM'in cihazlarında çalışması anlamına geliyor.

Peki, RIM'in Dalvik'i kullanması Google ile RIM'in güç birliği anlamına gelir mi ? Bu sorunun iki farklı cevabı mevcut. Bunlardan ilki Dalvik'in açık kaynaklı olmasından kaynaklanan ve RIM'in Google'la herhangi bir iş birliği yapmayacağı yönünde. Diğer cevap ise her iki firmanın ortak çalışma kararı alarak birbirlerine destek vereceği yönünde. Bu ortaklık da QNX tabanlı cihazlarda Android Market, Gmail, Maps ve diğer Android uygulamalarının resmi olarak kullanıcıların hizmetine sunulacağı anlamına geliyor.

Kim bilir, belki de iki dev RIM, şimdilik iPad'in egemen olduğu tablet pazarında Google'ın da desteğini alarak, pazara çok daha sağlam bir giriş yapabilir.


<a href="http://www.bgr.com/2011/01/26/exclusive-blackberry-playbook-and-smartphones-to-run-android-apps/">Boy Genius Reports</a> Yorum Yaz
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HalaMadrid95 8 yıl

Shady


Yakında Blackberry Playbook ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Research In Motion, tablet çözümü üzerindeki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. iPad'in egemen olduğu pazara oldukça sağlam bir şekilde girme çalışmaları sürdüren RIM'den kimsenin beklemediği ancak herkesin "çok güzel hareket bu" diyeceği bir adım gelebilir.


Research In Motion'ın QNX tabanlı tableti ve akıllı telefonlarından uygulama geliştirme amaçlı olmayacak fakat yasal olarak Java Virtual Machine desteği sunmayı bir süredir düşündüğünü biliniyor. Fakat, RIM kesin olarak hangi Java Virtual Machine'i kullanacağına karar vermiş olmamakla birlikte Boy Genius Reports'un çok güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre RIM, tercihini büyük olasılıkla Dalvik'den yana kullanacak. Eğer yazılım konusunda bilgi sahibiyseniz, bu tercihin ne anlama geldiğini biliyorsunuz fakat bilmeyen okuyucularımız için daha açık yazalım; RIM'in Playbook'u Android uygulamalarını çalıştırabilir.


Özel bir Java Virtual Machine olmakla beraber, register tabanlı mimarisinden ötürü Stack tabanlı JVM'lerden ayrılan Dalvik VM, Google tarafından Android'de kullanılıyor. Bu yüzden RIM'in QNX tabanlı cihazlarında destek vereceği VM olarak Dalvik'i seçmesi, Android için yazılmış uygulamaların RIM'in cihazlarında çalışması anlamına geliyor.


Peki, RIM'in Dalvik'i kullanması Google ile RIM'in güç birliği anlamına gelir mi ? Bu sorunun iki farklı cevabı mevcut. Bunlardan ilki Dalvik'in açık kaynaklı olmasından kaynaklanan ve RIM'in Google'la herhangi bir iş birliği yapmayacağı yönünde. Diğer cevap ise her iki firmanın ortak çalışma kararı alarak birbirlerine destek vereceği yönünde. Bu ortaklık da QNX tabanlı cihazlarda Android Market, Gmail, Maps ve diğer Android uygulamalarının resmi olarak kullanıcıların hizmetine sunulacağı anlamına geliyor.


Kim bilir, belki de iki dev RIM, şimdilik iPad'in egemen olduğu tablet pazarında Google'ın da desteğini alarak, pazara çok daha sağlam bir giriş yapabilir.




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DH Misafiri 8 yıl
Sayın IUnknown, verdiğiniz ayrınıtılı tejnik bilgi için teşekkürler. Gerçekten kısa ve öz olmuş.
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IUnknown 8 yıl
emulator ile vm farklı şeylerdir. emulator bir donanımı başka bir donanım üzerinde çalıştıran bir yapıdır. mesela windows üzerinde ps2 çalıştırsan emulator olur. Vm ise sanal makinadır. emulator gibi dir ama fiziksel olmayan sadece sanal bir makina çalıştırılır. burda amaç farklı donımlar ve işletim sistemi üzerinde aynı kodları çalıştırmaktır. Java ve .net böyle yapılardır. Kendilerine ait makine dilleri vardır. Javanınkine bytecode .net ki IL denir.
Bu sanal makinalar çok basittir en basidi işte o stack machine denilen yapıdır. java bytecode bu makinaya ait koddu ve üzerinde işletilir. java ait biden fazla vm vardır. bunlar oracle(sun) vm alternatif olalarak çoğunluğu açık kaynak kodu vm lerdir. dalvikte google sahip olduğu açık kaynak kodulu olanıdır. Dalvik in farkı stack yerine register tabanlıdır. register tabanlı olması onu donanımsal işletime daha yakın olarak on plana çıkarır ama komut ve doya boyutu daha büyüktür.
Javada başlarda bytecode Vm üzerinde "yorumlanırken" ki bu durum aynı emulatorler gibi yavaş çalışması durumudur daha sonra JIT denilen "tam o anda derleme" ile bytecode çalışmadan önce bulunduğu platform için derlenir ve artık sadece derlenmiş hali çalıştır. Böylece yorumlara değilde direk olarak o sistemin yerel kodları ile çalışmış olur. Javada bu durum sonranda yapılmıştır ama .net sürekli vardır. JIT dalviğe 2.2 de gelmiştir. 2.2 önceki tüm androidler o yüzeden gerçekten yavaştır ki kendim kullandığım adroidlerin hepsi öyleydi ve aşırı yavaştı. gerçi 2.2 hiç denemedim.
RIM google olayına gelince.Burdaki konu asıl VM değilde java platformudur. Platform VM kütüphane sdk bütünüdür. Dalvik cep telefonlarında yada pclerde kullandığımız Oracle JAvasından farklıdır. Kendine has bytecoda sahiptir. O yüzden java uyumlu değildir. Ancak javabytecode u direkt olarak dalviğe çevrilebilinir. Ama bu çevrim çevrilen kodun sorunsuz çalışağı anlamına gelmez çünkü java kütüphanlerinin uyumluluğuda gereklidir. Dalvik kütüphanesi apache harmony denilen bir başka bir açık kaynak kodu java platformundan türetilmiştir. Harmony de Oracle den java uyumluluk lisansı alamamıştır. Dalvikte o yüzden javaya tam uyumlu değildir ki zaten bazı java kütüphanlerine sahip değildir. Bu durumda Rim dalvik kullacaksa android uyumlu olacağı kesin. Beraber çalışma konusuna gelince elini taşın altına sokorsa eğer tabiki çalışır demek istediğim samsung yada htc android telefon yaptı diye google la berabermi çalışıyorlar?
Donanımsal olarak armların içinde Jazelle diye doğrudan java byte code için donanımsal JIT e olanak tanıyan bir teknoloji var ama hangi vm uygulamış yeterince bi kaynak yok. Normalde Jazelle yalnızca javadan bahsetmekte yani dalviğe uygun değil.
Son oralarak Oracle Google dalvik için bu yaz patent davası açmıştır. Çok önemli sonuçları olabilir.
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0tt0m@n 8 yıl
O dediğiniz emülatörü bizzat android kendisi kullanıyor. Android cihazların şarjlarının neden bu kadar kısa gittiğini zannediyorsunuz. Üreticiler hantal dalvik JVM'sini hızlandırmak için cihazlara donanımsal java derleyici koydular da o sayede biraz hızlandı android.
Zamanında o kadar yazdıldı bunun yanlış olduğu. Hiçbir linux mobile sürümünde LiMo, Maemo, Meego durum böyle değil, birtek android android nasıl olduysa google'nın elinden böyle çıktı.
İşin ilginç tarafı Dalvik JVM'i Android kullanınca iyi, ama Blackberry kullanınca kötü. Burası DH
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savinelli 8 yıl
ancak ileride android için tabletler de tam ekran çalışacak güzel uygulamalar gelirse mantıklı olabilir. şu haliyle android uygulamaları tabletlere uygun olmadığından bir anlam ifade etmeyecektir ama rim de android in uygulamalarının kısa zamanda tabletlere uyumlu olacağını görmüş olmalı. bence bu sadece rim değil google'ın da işine gelir. sonuçta amerika da paralı uygulama satan bir market başka bir cihazda daha çalışabilir oluyor. bu daha fazla paralı uygulama satılabilmesi demek. taş attın da kolun mu ağrıdı durumu google için..
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funkmaster 8 yıl
Starbucks bardağı da güzel durmuş
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Rouvax 8 yıl
Hız vermeden devam ediyor, doğru mu vurgu yapmış ?
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Python 8 yıl
tabletin özellikleri donanımsal olarak çok güzel ancak yazılımsal boyutu çok önemli
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Batuist 8 yıl
bir programın bir emülatörle çalıştırılması fikri bana hiç sıcak gelmiyor.. tabi yinede bu tablet için artı bir değer oluşturacaktır. ben yinede tabletlerde geleceği androidde görüyorum o yüzden tablet alacak olsaydım tercihimi android 3ten yana kullanırdım. nihayetinde hali hazırda bir çok uygulama desteği var ve süreklide yazılım geliştiriliyor. artı geleceğe dönük olarak ise beklentiler fazla olduğundan ölebilecek yada desteğin kesilebileceği bir platform değil.. yani güven veriyor. ben blackberrynin kullandığı işletim sisteminin gelecekte var olacağını düşünmüyorum.. olsa bile şöyle olabilir. android şimdinin windowsu konumunda, ios mac os x web os linux dicem ama o kadar bile olacağını zannetmiyorum.. geçmişe dönüp tarihe bakarsak PCler için geliştirilen aslında onlarca işletim sistemi vardı.. ama şimdi hiçbiri yok ve herbiri zamanının çok iyi işletim sistemleri idi.. hiçbiri için ileride ölecek düşüncesi kimsede var olmazdı ama hepsi öldü.. ve diyorum ki bu işletim sistemi de tıpkı kaderi onlar gibi olacak...!! insanlar bir ortak noktada birleşecekler ve bu android olcak..(büyük çoğunluk tıpkı windowsta olduğu gibi) tabi bunlar kişisel görüşümdür.. farklı düşünen varsa düşüncelerini paylaşsın..!!
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realbrutal 8 yıl
performans açısından muhtemelen sıkıntı olacaktır.
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Dracos 8 yıl

Batuist

bir programın bir emülatörle çalıştırılması fikri bana hiç sıcak gelmiyor.. tabi yinede bu tablet için artı bir değer oluşturacaktır. ben yinede tabletlerde geleceği androidde görüyorum o yüzden tablet alacak olsaydım tercihimi android 3ten yana kullanırdım. nihayetinde hali hazırda bir çok uygulama desteği var ve süreklide yazılım geliştiriliyor. artı geleceğe dönük olarak ise beklentiler fazla olduğundan ölebilecek yada desteğin kesilebileceği bir platform değil.. yani güven veriyor. ben blackberrynin kullandığı işletim sisteminin gelecekte var olacağını düşünmüyorum.. olsa bile şöyle olabilir. android şimdinin windowsu konumunda, ios mac os x web os linux dicem ama o kadar bile olacağını zannetmiyorum.. geçmişe dönüp tarihe bakarsak PCler için geliştirilen aslında onlarca işletim sistemi vardı.. ama şimdi hiçbiri yok ve herbiri zamanının çok iyi işletim sistemleri idi.. hiçbiri için ileride ölecek düşüncesi kimsede var olmazdı ama hepsi öldü.. ve diyorum ki bu işletim sistemi de tıpkı kaderi onlar gibi olacak...!! insanlar bir ortak noktada birleşecekler ve bu android olcak..(büyük çoğunluk tıpkı windowsta olduğu gibi) tabi bunlar kişisel görüşümdür.. farklı düşünen varsa düşüncelerini paylaşsın..!!



bana da bu bilgisiz kör cahil konuşup da birşey biliyor gibi geçinenler pek sıcak gelmiyor, java kodunu sanal makine olmadan nasıl çalıştıracaksın sayın zeka, kod derlenince nasıl bir çıktı veriyor ve bunu her os nası yorumluyor sence kendileri mi yoksa kullandıkları jvm ler sayesinde mi, hemen mac den dem vurmaya başlamadan önce sen ben söyleyeyim, mac eskiden mrj kullanırdı şimdi os x ten beri hotspot kullanıyor, platform bağımsız olmasının belki de temeli budur ha ne dersin?


@IUnknown

oracle tabanlı mevcut bir register based vm olmadığı için maalesef pek birşey elde edemezler sadece java kodunu izinsiz bir şekilde dex olarak ayrı bir yapıda ele almasına biraz para cezası alabilirler, ama sağlam ceza almalarını açıkcası isterim ben de çünkü java da bir tekele çekilebilir yavaş yavaş açık kaynaktan bunun gibi farklı vmlerin kendine özgü farklı bytecode implementasyonları ile, çünkü bu işin sonu javanın da google yüzünden objective c gibi saçma sapan bir türevi olmasına yol açar ileride önü kesilmezse, yeni bir apple a kimsenin ihtiyacı yok malum
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