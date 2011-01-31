RIM, Blackberry Playbook'da Android uygulamalarına destek verebilir !

Yakında Blackberry Playbook ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Research In Motion, tablet çözümü üzerindeki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. iPad'in egemen olduğu pazara oldukça sağlam bir şekilde girme çalışmaları sürdüren RIM'den kimsenin beklemediği ancak herkesin "çok güzel hareket bu" diyeceği bir adım gelebilir.

Research In Motion'ın QNX tabanlı tableti ve akıllı telefonlarından uygulama geliştirme amaçlı olmayacak fakat yasal olarak Java Virtual Machine desteği sunmayı bir süredir düşündüğünü biliniyor. Fakat, RIM kesin olarak hangi Java Virtual Machine'i kullanacağına karar vermiş olmamakla birlikte Boy Genius Reports'un çok güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre RIM, tercihini büyük olasılıkla Dalvik'den yana kullanacak. Eğer yazılım konusunda bilgi sahibiyseniz, bu tercihin ne anlama geldiğini biliyorsunuz fakat bilmeyen okuyucularımız için daha açık yazalım; RIM'in Playbook'u Android uygulamalarını çalıştırabilir.

Özel bir Java Virtual Machine olmakla beraber, register tabanlı mimarisinden ötürü Stack tabanlı JVM'lerden ayrılan Dalvik VM, Google tarafından Android'de kullanılıyor. Bu yüzden RIM'in QNX tabanlı cihazlarında destek vereceği VM olarak Dalvik'i seçmesi, Android için yazılmış uygulamaların RIM'in cihazlarında çalışması anlamına geliyor.

Peki, RIM'in Dalvik'i kullanması Google ile RIM'in güç birliği anlamına gelir mi ? Bu sorunun iki farklı cevabı mevcut. Bunlardan ilki Dalvik'in açık kaynaklı olmasından kaynaklanan ve RIM'in Google'la herhangi bir iş birliği yapmayacağı yönünde. Diğer cevap ise her iki firmanın ortak çalışma kararı alarak birbirlerine destek vereceği yönünde. Bu ortaklık da QNX tabanlı cihazlarda Android Market, Gmail, Maps ve diğer Android uygulamalarının resmi olarak kullanıcıların hizmetine sunulacağı anlamına geliyor.

Kim bilir, belki de iki dev RIM, şimdilik iPad'in egemen olduğu tablet pazarında Google'ın da desteğini alarak, pazara çok daha sağlam bir giriş yapabilir.

<a href="http://www.bgr.com/2011/01/26/exclusive-blackberry-playbook-and-smartphones-to-run-android-apps/">Boy Genius Reports</a>